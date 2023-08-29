استبيان GoDaddy للشركات الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يكشف أن الشركات في دولة الإمارات تستقطب أكثر من 70% من عملائها من خلال القنوات الإلكترونية

دبي: أعلنت شركة GoDaddy، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال، عن تعاونها مع دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة. ويهدف هذا التعاون إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدها بحلول اتصال أساسية وتعزيز حضورها على الإنترنت.

وتلعب العلاقة بين الاتصالات والحضور الفعال على الإنترنت دوراً محورياً في نمو الشركات وازدهارها في عصرنا الرقمي الحالي، ولذا يحرص الطرفان على تقديم مجموعة من الخدمات المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال المستقلين. كما يوفر هذا التعاون للشركات في دولة الإمارات مجموعة من أدوات الاتصال والأدوات الرقمية لتمكينها من إطلاق أعمالها في السوق الرقمية.

ويكمن جوهر هذا التعاون في توفير GoDaddy لمجموعة الأدوات المخصصة للمبتدئين في قطاع التجارة الإلكترونية، حيث ستحصل جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشترك في باقات النطاق العريض من دو على تلك المجموعة لمدة عام دون أي مقابل مادي بموجب هذا الاتفاق المشترك، ما يتيح لها الاستفادة من فرص لا تُحصى ضمن القطاع. كما يمكن للشركات الرامية إلى تعزيز حضورها الرقمي الاستفادة من باقات دو المدعومة بشبكة الجيل الخامس، التي تعتمد في توفير متطلبات الاتصال الخاصة بالشركات الصغيرة على خطط النطاق العريض الخاصة بها ومجموعة الأدوات المخصصة للمبتدئين في قطاع التجارة الإلكترونية من GoDaddy، ما يتيح للشركات إطلاق العنان لإمكاناتها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص المتوفرة ضمن القطاع الرقمي.

وتوفر مجموعة الأدوات المخصصة للمبتدئين في قطاع التجارة الإلكترونية مجموعة من الخدمات الأساسية، مثل:

*تسجيل اسم نطاق com. الحصول على حساب بريد إلكتروني احترافي من مايكروسوفت توفير أدوات لإنشاء متجر إلكتروني وتقديم خدمات استضافة بصفحات غير محدودة وأد،ات للتسويق الإلكتروني.

وتبرز أهمية الحضور على الإنترنت بشكل ملحوظ، فقد كشف استبيان GoDaddy للشركات الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن حوالي 50% من الشركات في دولة الإمارات تحقق ما يصل إلى 20% من إيراداتها السنوية بالاعتماد على منصات القنوات الإلكترونية. كما أظهر الاستبيان أن تلك الشركات نجحت في استقطاب أكثر من 70% من عملائها من خلال تلك المنصات مقارنة بالأسواق الأخرى.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دو: "ندرك في دو أهمية دفع عجلة التحول الرقمي ومدى تأثير ذلك على الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتيح لنا شراكتنا مع GoDaddy العمل معاً على تزويد الشركات بالأدوات التي تحتاجها لتعزيز حضورها عبر الإنترنت والارتقاء بمستوى إمكاناتها وقدراتها في المشهد الرقمي. ومن خلال تزويد عملائنا بمجموعة الأدوات المخصصة للمبتدئين في قطاع التجارة الإلكترونية، فإننا نعمل على تمكين عملائنا من الشركات من استكشاف الفرص الواسعة التي توفرها القنوات الرقمية والاستفادة منها هذا إلى جانب تعزيز حضورها الرقمي".

ومن جهتها قالت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية لشركة GoDaddy: "يسعدنا التعاون مع شركة دو لمواصلة دعم رحلة التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. ونتطلع إلى تمكين الشركات وتزويدها بالأدوات اللازمة للمساهمة في نجاحها على الإنترنت بالاعتماد على خبراتنا المشتركة، إلى جانب مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تنمية أعمالها عبر الإنترنت. كما يهدف هذا التعاون إلى سد الفجوة الرقمية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال تزويدها بالأدوات اللازمة وتعزيز فرص الاتصال لتحقيق حضور أكثر فعالية على الإنترنت".

لمزيد من المعلومات حول التعاون بين GoDaddy ودو، يرجى زيارة موقعGoDaddy و دو الأعمال

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لمحة حول شركة GoDaddy:

تقدم شركة GoDaddy الدعم لملايين رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم لبدء أعمالهم وتنميتها وتوسيع نطاقها. وتعد الشركة الخيار المثالي للراغبين بمناقشة أفكارهم وبناء مواقع إلكترونية احترافية واستقطاب العملاء وبيع منتجاتهم وخدماتهم وقبول المدفوعات عن طريق الإنترنت وبشكل شخصي. وتقدّم GoDaddy أدواتٍ سهلة الاستخدام تساعد أصحاب الشركات المتناهة الصغر على إدارة جميع عملياتهم في مكانٍ واحد، فضلاً عن توفير فريق من المختصين على مدار الساعة لتقديم المساعدة والدعم. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://protect-eu.mimecast.com/s/AlooCRPKnsg3L1loHNFRlz?domain=godaddy.com