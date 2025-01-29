دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت GoDaddy، الشركة الرائدة عالمياً والمتخصصة في تمكين رواد الأعمال، عن إطلاق تجربة GoDaddy Airo الجديدة، وهي أداة مبتكرة معززة بالذكاء الاصطناعي تسهم في الارتقاء بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. وتتيح هذه الأداة لرواد الأعمال المحليين تأسيس أعمالهم عبر الإنترنت في غضون دقائق، مما يساهم في سد الفجوة بين الرؤية والواقع الرقمي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية لدى شركة GoDaddy: "توفر تجربة GoDaddy Airo أدوات معززة بالذكاء الاصطناعي تتيح لرواد الأعمال في دولة الإمارات الاستفادة من مزايا تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم على بناء علاماتهم التجارية الرقمية وترسيخ مكانتها بسهولة".

وأظهر استبيان GoDaddy العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 نتائج ملموسة تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في السوق الإماراتي، حيث أعرب 45% من مالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة عن رغبتهم في استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية، بينما يهدف 43% منهم إلى استقطاب العملاء من خلال الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتلبّي GoDaddy Airo هذه الاحتياجات بشكلٍ مباشر، حيث تقدم حلاً شاملاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يعزز حضور مالكي الشركات على الإنترنت.

وتشمل الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي إنشاء العلامة التجارية بسرعة، وأدوات التسويق الرقمي، وتقنيات تحسين نتائج محركات البحث، وواجهة سهلة الاستخدام تتيح التنقل بين الميزات المتقدمة دون الحاجة إلى خبرة تقنية. وتُنشئ أداة GoDaddy Airo شعارات ومواقع إلكترونية وعناوين بريد إلكتروني مخصصة خلال وقتٍ قصير للغاية، وتعرض تقويمات على وسائل التواصل الاجتماعي تتماشى مع الفعاليات المحلية، وتساهم في تعزيز الظهور على الإنترنت من خلال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.

كما يواجه العديد من المالكي الشركات الصغيرة تحدياتٍ في الاستفادة من التقنيات الجديدة، ويُعزى ذلك بشكلٍ أساسي إلى ارتفاع تكاليف استخدام هذه التقنيات والافتقار إلى الخبرة التقنية داخل الشركة. وتساعد تجربة GoDaddy Airo على تجاوز هذه العقبات بتوفير حلول فعّالة وبتكلفة تناسب الشركات من مختلف المستويات، وتتمتع بتصميم سلس لا يتطلب مهارات متخصصة، فضلاً عن الدعم الشامل لتبنّي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتحقيق فوائدها لعملياتهم التجارية بأمان.

وتتأهب GoDaddy Airo لإثراء التحول الرقمي في مشهد الأعمال في دولة الإمارات، حيث أفاد 92% من مالكي الشركات الصغيرة الذين شملهم الاستبيان بثقتهم في إمكانية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن قول 96% منهم إنهم يثقون في قدرته على تعزيز نتائج أعمالهم. وتتيح هذه الخدمة لرواد الأعمال في دولة الإمارات الاستفادة من الإمكانات الواسعة للذكاء الاصطناعي وتسخيرها لتحقيق تطور أعمالهم، وتعزيز الابتكار والنمو لدعم الاقتصاد الحيوي في الدولة.

وتتماشى تجربة GoDaddy Airo مع رؤية دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. ويتزامن توفير GoDaddy Airo، باللغة الإنجليزية مع الاستثمار النشط لدولة الإمارات في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف دعم خطة العمل الوطنية لعام 2025 لتسريع ابتكارات الذكاء الاصطناعي ودفع عجلة النمو الاقتصادي. ومن خلال توفير حلول الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال المحليين، تنسجم الأداة مع استراتيجية دولة الإمارات إلى تبنّي أحدث التقنيات في مختلف القطاعات، حيث تقدم تجربة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للشركات في الدولة تسخير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ودعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا والمعرفة.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.godaddy.com/airo

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