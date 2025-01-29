جدة- أعلنت جودادي، الشركة الرائدة عالمياً والمتخصصة في تمكين رواد الأعمال، عن إطلاق تجربة جودادي إيرو“ “GoDaddy Airo” الجديدة، وهي أداة مبتكرة معززة بالذكاء الاصطناعي تسهم في الارتقاء بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة. وتتيح هذه الأداة لرواد الأعمال المحليين تأسيس أعمالهم عبر الإنترنت في غضون دقائق، مما يساهم في ردم الفجوة بين الرؤية والواقع الرقمي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية لدى شركة جودادي: "توفر تجربة جودادي إيرو أدوات معززة بالذكاء الاصطناعي تتيح لرواد الأعمال في السعودية الاستفادة من مزايا تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم على بناء علاماتهم التجارية الرقمية وترسيخ مكانتها بسهولة".

وأظهر استبيان جودادي العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 نتائج ملموسة تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في السوق السعودي، حيث أعرب 44% من مالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة عن رغبتهم في استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية، بينما يهدف 45% منهم إلى استقطاب العملاء من خلال الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتلبّي جودادي إيرو هذه الاحتياجات بشكلٍ مباشر، حيث تقدم حلاً شاملاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يعزز حضور مالكي الشركات على الإنترنت.

وتشمل الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي إنشاء العلامة التجارية بسرعة، وأدوات التسويق الرقمي، وتقنيات تحسين نتائج محركات البحث، وواجهة سهلة الاستخدام تتيح التنقل بين الميزات المتقدمة دون الحاجة إلى خبرة تقنية. وتُنشئ أداة جودادي إيرو شعارات ومواقع إلكترونية وعناوين بريد إلكتروني مخصصة خلال وقتٍ قصير للغاية، وتعرض تقويمات مهيكلة على وسائل التواصل الاجتماعي تتماشى مع الفعاليات المحلية، وتساهم في تعزيز الظهور على الإنترنت من خلال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.

كما يواجه العديد من المالكي الشركات الصغيرة تحدياتٍ في الاستفادة من التقنيات الجديدة، ويُعزى ذلك بشكلٍ أساسي إلى ارتفاع تكاليف استخدام هذه التقنيات والافتقار إلى الخبرة التقنية داخل الشركة. وتساعد تجربة جودادي إيرو على تجاوز هذه العقبات بتوفير حلول فعّالة وبتكلفة تناسب الشركات من مختلف المستويات، وتتمتع بتصميم سلس لا يتطلب مهارات متخصصة، فضلاً عن الدعم الشامل لتبنّي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتحقيق فوائدها لعملياتهم التجارية بأمان.

وتتأهب جودادي إيرو لإثراء التحول الرقمي في مشهد الأعمال في المملكة، حيث أفاد 93% من مالكي الشركات الصغيرة الذين شملهم الاستبيان بثقتهم في إمكانية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن قول 97% منهم إنهم يثقون في قدرته على تعزيز نتائج أعمالهم. وتتيح هذه الخدمة لرواد الأعمال في المملكة الاستفادة من الإمكانات الواسعة للذكاء الاصطناعي وتسخيرها لتحقيق تطور أعمالهم، وتعزيز الابتكار والنمو لدعم الاقتصاد الحيوي في المملكة.

وتتماشى تجربة جودادي إيرو مع رؤية المملكة للذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. ويتزامن توفر جودادي إيرو، باللغة الإنجليزية، مع إعلان المملكة العربية السعودية عن مشروع "ترانسندنس"، وهي مبادرة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بتمويل يصل إلى 100 مليار دولار لتعزز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن خلال توفير حلول الذكاء الاصطناعي لرواد الأعمال في المملكة، تنسجم الأداة مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 واستراتيجيتها لتبنّي أحدث التقنيات في مختلف القطاعات، حيث تقدم تجربة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للأعمال تسخير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا والمعرفة.

-انتهى-

#بياناتشركات