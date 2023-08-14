دبي - أعلنت GoDaddy، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: GDDY)، عن إطلاق امتداد النطاق AI. في دولة الإمارات. وتوفر هذه الإضافة الجديدة العديد من الفرص أمام الأفراد والمطورين والشركات الناشئة ومؤسسات الأبحاث، بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والنمو المتسارع الذي يشهده الذكاء الاصطناعي.

ووضعت دولة الإمارات رؤية واضحة وطموحة للذكاء الاصطناعي انعكست بإطلاقها استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي. وتنشط الدولة حالياً في دفع عجلة التطور التكنولوجي في إطار سعيها لتحقيق الريادة العالمية ضمن مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031. كما تسعى إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 11.7% إلى ما يزيد عن 20% خلال السنوات العشرة القادمة[1]. وتتكامل هذه المنهجية الاستراتيجية مع رسالة GoDaddy المتمحورة حول تمكين رواد الأعمال في الدولة ومساعدتهم على النمو والازدهار في الفضاء الرقمي.

وتوفر نطاقات الذكاء الاصطناعي AI. العديد من المزايا للشركات الصغيرة في مختلف القطاعات، إذ تتيح لها تسليط الضوء على خبراتها في مجالي التكنولوجيا والابتكار أمام العملاء والجهات المعنية على حدٍّ سواء، فضلاً عن كونها وسيلة قوية لترويج العلامات التجارية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية: "تنسجم الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لريادة مجال الذكاء الاصطناعي مع القيم الأساسية لدى GoDaddy فيما يتعلق بالتمكين والابتكار. ونهدف من خلال طرح نطاقات الذكاء الاصطناعي AI. في الدولة إلى توفير منصة تتيح للأفراد والشركات الاستفادة من الإمكانات المبتكرة للذكاء الاصطناعي".

وتقدّم GoDaddy أداة سهلة الاستخدام تساعد رواد الأعمال على تحديد المجال الأمثل لأعمالهم، حيث تتيح لهم الإجابة على أسئلة أساسية حول مجال عملهم والقطاع الذي ينشطون فيه من خلال أداة ابتكار أسماء النطاقات، ومن ثم تقديم مجموعة من الاقتراحات التي تعزز شهرة شركاتهم على الإنترنت.

وأضافت بيبر: "يسعدنا أن نكون جزءاً من المسيرة الاستثنائية التي تقودها دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال إطلاقنا لنطاقات AI. التي ستساهم في توفير قيمة أكبر لمجتمع الذكاء الاصطناعي في الدولة".

ويأتي إطلاق نطاقات الذكاء الاصطناعي AI. في دولة الإمارات بالتوازي مع المساعي المستمرة لشركة GoDaddy في دعم المشهد المزدهر للذكاء الاصطناعي، مما يسهل على الشركات والمبتكرين بناء حضور رقمي قوي في هذا القطاع سريع النمو.

وتقدم GoDaddy وسطاء مختصين بالنطاقات يمكنهم إيجاد استراتيجية للتفاوض مع مالكي النطاق الحاليين لتحقيق أفضل سعر ممكن وضمان السرية، وذلك في حال وجود نطاق يحمل الاسم نفسه.

وأردفت بيبر: "نؤكد أن امتداد النطاق AI. سيلعب دوراً رئيسياً في رسم ملامح مستقبل الشركات القائمة على الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، لا سيما وأنها من الأدوات القوية لترويج العلامة التجارية وتسليط الضوء على الابتكار والخبرات التكنولوجية".

وكشفت دراسة أجريت مؤخراً أن مستقبل الشركات في دولة الإمارات يتجه نحو تغيير ملموس، حيث يرى 85% من قادة الشركات التأثير التحولي للذكاء الاصطناعي التوليدي على العروض التي يقدمونها للعملاء أو العمليات التجارية خلال السنوات الثلاث القادمة. وأكد 91% من المشاركين في الدراسة الدور المحوري الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي التوليدي في دفع عجلة جهود نمو الشركات والأعمال.[2]

وتنعكس جهود دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التصنيفات المميزة التي تحتلها عالمياً، حيث تتبوأ حالياً المركز 28 عالمياً في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي، وهي أعلى الدول تصنيفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتلتزم دولة الإمارات بتعزيز نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال استثمارها [3]ما يتجاوز مليار دولار أمريكي في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطويره[4]، إلى جانب وجود أكثر من 100 شركة مزدهرة في هذا المجال على أراضيها[5].

وتعتزم GoDaddy، من خلال إطلاق نطاقات الذكاء الاصطناعي AI. في دولة الإمارات، مواصلة مسيرتها المميزة بصفتها شريك موثوق لمختلف الشركات والهيئات، إضافةً إلى تمكين رواد الأعمال ودعم المبتكرين للارتقاء بمشاريعهم إلى آفاق جديدة في المشهد المتنامي للذكاء الاصطناعي. ويمكن للشركات عند الحصول على نطاق الذكاء الاصطناعي AI. إيجاد حلول تواكب المستقبل وترسيخ حضورها الرقمي، فضلاً عن المساهمة في دعم مسيرة دولة الإمارات نحو ريادتها مجال الذكاء الاصطناعي على الصعيد العالمي.

لمزيد من المعلومات حول امتداد النطاق AI. ودوره في تمكين الشركات في المجتمع المزدهر للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني ae.GoDaddy.ae.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة حول شركة GoDaddy:

تقدم شركة GoDaddy الدعم لملايين رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم لبدء أعمالهم وتنميتها وتوسيع نطاقها. وتعد الشركة الخيار المثالي للراغبين بمناقشة أفكارهم وبناء مواقع إلكترونية احترافية واستقطاب العملاء وبيع منتجاتهم وخدماتهم وقبول المدفوعات عن طريق الإنترنت وبشكل شخصي. وتقدّم GoDaddy أدواتٍ سهلة الاستخدام تساعد أصحاب الشركات المتناهة الصغر على إدارة جميع عملياتهم في مكانٍ واحد، فضلاً عن توفير فريق من المختصين على مدار الساعة لتقديم المساعدة والدعم. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://protect-eu.mimecast.com/s/eBEJCngmXS6EYKBOf9xxjj?domain=godaddy.com