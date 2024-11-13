شركة إثارة أول منظمة مستضيفة لسباقات الفورمولا 1، وحلبة مرسى ياس أول حلبة سباق للفورمولا 1 ومضمار سباق احترافي، والاتحاد أرينا أول وجهة للفعاليات الترفيهية الحية في المنطقة ينضمون إلى مبادرة العمليات الخضراء والقيادة المتقدمة

عضوية برنامج العمليات الخضراء والقيادة المتقدمة تضيف إلى إطار الاستدامة الحالي لمبادرة شركة إثارة "إثارة إيدج" بما في ذلك أساس من الشهادات والتحقق من قبل جهات خارجية والتنسيق مع الشركاء وقادة الصناعة لرفع مستوى التميز البيئي ليفوق التوقعات

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلنت شركة إثارة عن انضمامها إلى عضوية برنامج العمليات الخضراء والقيادة المتقدمة (GOAL) – لتصبح بذلك أول مؤسسة في الشرق الأوسط وأول حلبة مستضيفة لسباقات الفورمولا 1 تنضم إلى مبادرة الاستدامة العالمية.

ومن خلال عضوية شركة إثارة في البرنامج، أصبحت حلبة مرسى ياس أول حلبة فورمولا 1 وأول مضمار في سباقات المحترفين تحظى بالاعتراف لكونها عضو في البرنامج، كما أصبحت الاتحاد أرينا أيضًا أول موقع للترفيه المباشر – ما يعزز الالتزام الاستراتيجي لإثارة بالتميز البيئي ضمن جميع المواقع التي تتضمنها محفظتها.

تأسس برنامج العمليات الخضراء والقيادة المتقدمة GOAL تحت إشراف مجموعة أوك فيو، بالشراكة مع مجموعة فينواي سبورتس جروب، وأتلانتا هوكس، وستيت فارم أرينا، وجاسون إف مكلاينين، وهي تمثل شبكة رائدة مدفوعة بالاستدامة للعضوية والتحقق والدعم للأماكن الرياضية والترفيهية والفعاليات المباشرة، وتشمل مجموعة من الملاعب والحلبات والمسارح ومراكز المؤتمرات الرائدة في العالم في أمريكا الشمالية وأوروبا، ومن ضمنها كلايمت بليدج أرينا في سياتل، ويو بي إس في نيويورك، وكووب لايف أرينا في مانشستر.

وباعتبارها عضوًا في مبادرة العمليات الخضراء والقيادة المتقدمة، ستركز شركة إثارة على مهمتها في مجال الاستدامة من خلال أربعة محاور أساسية، وهي: قيادة العمل المناخي - بهدف الوصول إلى صافي صفر بحلول عام 2040، والاستخدام المسؤول للموارد - للمساعدة في بناء مستقبل خالٍ من النفايات، وتعزيز كفاءة المياه - وتعزيز النظام البيئي الإقليمي للمياه، وبناء مزيج طاقة متوازن - لبناء نظام طاقة مستقر ومستدام ومرن.

يضيف برنامج العمليات الخضراء والقيادة المتقدمة إلى إطار الاستدامة الراسخ بالفعل في شركة إثارة، والذي يُطلق عليه الآن اسم "إثارة إيدج"، ويشمل الشهادات والتحقق من جانب طرف ثالث، والتوافق مع الشركاء وقادة الصناعة - ما يمنح الجهة المشغلة والرائدة في المنطقة، والشركة المسؤولة عن تنظيم الفعاليات المباشرة، ميزة حقيقية في السوق حيث يقود الطريق في مجال الإدارة البيئية وتغير المناخ.

وفي تعليق له، قال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "إثارة": "نحن سعداء بأن نصبح المنظمة الأولى في المنطقة، التي تشارك في برنامج العمليات الخضراء والقيادة المتقدمة. تؤكد هذه العضوية على التزامنا بالاستدامة، مع وضع معايير جديدة لإدارة المواقع وتنظيم الفعاليات الكبرى في الشرق الأوسط. وباعتبارنا أول منظم عالمي لسباقات الفورمولا 1، وأول جهة في المنطقة تصبح عضواً في البرنامج، فإننا نثبت مرة أخرى ريادتنا التي تركز على الابتكار في هذه السوق الديناميكية المتطورة باستمرار".

وأضاف كريس جرينجر، رئيس مجموعة أوك فيو 360: "إن التزام شركة إثارة الواضح بالعمليات المستدامة هو مثال ملهم يسعدنا مشاركته عبر الشبكة المتوسعة لأعضاء البرنامج. تعرض منصة إثارة إيدج، رؤية شركة إثارة لمستقبل مستدام، وهي رؤية يسعدنا دعمها من خلال أدوات القياس الخاصة بمبادرة العمليات الخضراء والقيادة المتقدمة، والبرنامج الخاص بتقدير مبادرة العمليات الخضراء والقيادة المتقدمة. نحن سعداء بتركيز منطقة الشرق الأوسط على الابتكار المستدام ويسعدنا العمل مع حلبة مرسى ياس والاتحاد أرينا، اللتين تعدان مثالين رائدين في هذا المجال!".

وقال داني كليما، مدير محفظة المواقع في شركة إثارة، إن الحصول على عضوية البرنامج يمثل إنجازًا مهمًا بالنسبة لعمليات المواقع المستدامة وإدارة الفعاليات المباشرة على مستوى المنطقة: "بصفتنا مشغل المواقع في حلبة مرسى ياس – الوجهة المفضلة لعشاق السباقات في جميع أنحاء العالم – والاتحاد أرينا - موطن الترفيه المباشر من الطراز العالمي في الإمارات العربية المتحدة – تسعى شركة إثارة باستمرار إلى أن تكون عملياتها أكثر استدامة. لدينا تركيز واضح على تعزيز التزامنا باستمرار بالمسؤولية البيئية وتغير المناخ ودمج أفضل الممارسات في الاستدامة في جميع أنشطتنا وعملياتنا. من خلال الاستفادة من مجموعة مزايا عضوية برنامج العمليات الخضراء والقيادة المتقدمة، فنحن نتطلع إلى اكتساب ميزة بارزة لوضع معايير جديدة ومواصلة العمل على تحقيق إنجازاتنا الكبيرة فيما يتعلق بالحد من تأثيرنا البيئي وتحقيق تأثير إيجابي وهادف ضمن مجتمعاتنا المحلية والبيئات الطبيعية المشتركة ".

لمحة عن شركة إثارة

تتطلع شركة إثارة إلى المساهمة في رسم مستقبل قطاع الترفيه والرياضة والثقافة وخدمات الفعاليات وإدارة مواقع الفعاليات إقليميًا وعالميًا. وتضم في مقرها الرئيس في جزيرة ياس في أبوظبي وفي مكاتبها في كل من دبي والرياض ما يزيد على ثلاثمائة موظف من أصحاب الاختصاص والكفاءة المهنية ممن يمتلكون فيضًا من الخبرات والمهارات والمعارف. كما تدير شركة إثارة عددًا كبيرًا من مواقع الفعاليات، منها حلبة مرسى ياس والاتحاد بارك والاتحاد أرينا ومركز ياس للمؤتمرات. وتتعاون شركة إثارة مع شركائها المحليين والدوليين ومع كبرى الشركات المتخصصة قطاع الترفيه محليًا وعالميًا لتقديم فعاليات وحفلات حصرية وتجارب عالمية غير مسبوقة للجمهور.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.ethara.com

لمحة عن برنامج العمليات الخضراء والقيادة المتقدمة (GOAL)

يعد برنامج العمليات الخضراء والقيادة المتقدمة (GOAL) شبكة تعاون لدعم مبادرات وبرامج الاستدامة في قطاعات الرياضة والترفيه والفعاليات الترفيهية الحية، بما في ذلك الملاعب والصالات والمسارح ومراكز المؤتمرات، ويزيد أعضائها عن 50 شركة ومنظمة من مختلف أنحاء العالم. ويوفر البرنامج لأعضائه تحليلات البيانات البيئية واستراتيجيات الاستدامة ونصائح الشراكة. ويعتمد برنامج العمليات الخضراء والقيادة المتقدمة (GOAL) على منصة Salesforce Net Zero Cloud لحساب انبعاثات الكربون واستعراض بياناتها، كما يدعم جهود المرافق في تتبع الانبعاثات الكربونية وتعزيز جهود الاستدامة. كما يوفر البرنامج لأعضائه الدعم النوعي، بما في ذلك وضع التصورات لبرامج الاستدامة وتحديد الأهداف ووضع الخطط، وتأسيس شبكة لتسهيل عمليات التواصل بين المشغلين وموفري الخدمات المعتمدين. ومن خلال تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتقديم الدعم المخصص، يمكّن البرنامج المرافق والوجهات من تعزيز جهودها في مجال الاستدامة، بغض النظر عن نقطة انطلاق هذه الجهود. وتضم قائمة الشركاء المؤسسين لبرنامج العمليات الخضراء والقيادة المتقدمة (GOAL) كلًا من مجموعة أوك فيو، ومجموعة فينواي سبورتس جروب، وأتلانتا هوكس، وستيت فارم أرينا، وجاسون إف مكلاينين.

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