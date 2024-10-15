دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت شركة "الفطيم للآليات والمعدات" (فامكو)، الرائدة في توزيع المركبات الثقيلة والمعدات الصناعية وحلول النقل التجاري في المنطقة، عن توقيع عقد مهم مع شركة "جيميلانج كوتشورك ماليزيا" (GML) لتسليم 76 حافلة فولفو ذات طابقين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي. شهد حفل التوقيع، الذي أقيم في جوهور باهرو، حضور ضيوف بارزين، بما في ذلك سعادة وزير النقل الماليزي، يانغ بيرهورمات توان أنتوني لوك سيو فوك.

يمثل هذا العقد خطوة أساسية في سعي "فامكو" للاستفادة من الخبرات العالمية والشراكات لتحقيق تقدم كبير في قطاع النقل الحضري في دبي. سيتضمن المشروع حافلات ذات طابقين مبنية على شاسيه فولفو ومزودة بالهيكل العلوي المبتكر من الألمنيوم من "جيميلانج" (GML)، باستخدام سبائك الألومنيوم السويسرية من كونستليوم ونظام جسم الحافلات المثبت بالمسامير، المعروف بمتانته وأدائه في أوروبا لأكثر من 50 عاماً.

ألقى رامز حمدان، المدير الإقليمي لشركة "الفطيم للمعدات الصناعية" (فامكو)، كلمة خلال الحفل أشار فيها إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون، قائلاً: "هذا المشروع لا يقتصر على تسليم الحافلات فقط؛ بل يهدف إلى تحسين البنية التحتية للنقل العام في دبي بالكامل. نحن في فامكو نؤمن بأن الابتكار الحقيقي ينبع من التعاون مع أفضل الخبراء. نحن فخورون بالاستفادة من الخبرات العالمية لشركتي فولفو وجيميلانج لتقديم حلول نقل عالمية تحدد معايير جديدة للسلامة والكفاءة والاستدامة في المنطقة".

بدوره، أعرب بانغ جون جي، المدير التنفيذي لشركة "جيميلانج كوتشوركSdn Bhd "، عن فخره بهذا التعاون قائلاً: "إن هذه الحافلات الـ76 تمثل التزامنا بتقديم حلول نقل مبتكرة وعالية الجودة، والثقة التي أقمناها مع فامكو وشركائنا الدوليين."

بالإضافة إلى الحافلات ذات الطابقين، ستقوم جيميلانج (GML) بتزويد فامكو بحافلات فولفو الكهربائية (BZL) ، في خطوة تؤكد على التزام مجموعة الفطيم للسيارات بدعم النقل المستدام والمساهمة في تحقيق استراتيجية الإمارات للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050.

وأضاف بانغ جي: "ترمز الحافلات الكهربائية إلى رؤيتنا المستقبلية للتنقل. في جيميلانج، نولي الأولوية للاستدامة ونفخر بتقديم منتجات تتماشى مع المبادرات العالمية للنقل المستدام".

كما أكد وزير النقل الماليزي، يانغ بيرهورمات توان أنتوني لوك، خلال كلمته في حفل التوقيع، على أن هذا التعاون يعكس العلاقات التجارية المتينة بين ماليزيا والإمارات في مختلف القطاعات، وخصوصاً الآن في قطاع تصنيع السيارات.

وقال: "إن نجاح شركة جيميلانج في الفوز بهذا العقد يعد شهادة على قدرات ماليزيا التصنيعية. والثقة التي وضعتها دبي في مركباتنا لتلبية احتياجاتها في النقل العام تبرز جاهزية ماليزيا للتنافس على الساحة العالمية، حيث نقدم جودة وابتكاراً وموثوقية". وختم كلمته مؤكداً على أهمية هذه الأحداث في تعزيز مكانة ماليزيا كلاعب رئيسي في صناعة السيارات العالمية.

وتساهم عملية تسليم حافلات فولفو الكهربائية (BZL) مساهمة كبيرة في مشهد النقل العام في دبي، دعماً لأهداف الاستدامة في الإمارة واستراتيجية هيئة الطرق والمواصلات لتحقيق صفر انبعاثات في وسائل النقل العام بحلول عام 2050.

نبذة عن عن شركة "الفطيم للآليات والماكينات" (فامكو):

تأسست شركة "الفطيم للآليات والماكينات" (فامكو) بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1978؛ وتقدم خدماتها ومنتجاتها لمجموعة متنوعة من الشركات التجارية وقطاعات النقل والبناء والنفط والغاز والتصنيع والتخزين والقطاعات البحرية. وتتمتع "فامكو" اليوم بمكانةٍ رائدة وسمعةٍ مرموقة في قطاع التنقل الصناعي في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين.

وتشمل منتجات الشركة الشاحنات والحافلات ومعدات الإنشاءات ومعدات التخزين ومناولة المواد ومولدات الطاقة والمعدات الصناعية والمحركات البحرية، إضافةً إلى تأجير المعدات والمعدات المستعملة والخدمات المالية.

تعتبر "فامكو" رائدة في تكنولوجيا المركبات الكهربائية في قطاع المعدات الصناعية في الإمارات مع إطلاق الحافلات الكهربائية، والشاحنات، ومعدات مناولة المواد. وفي عام 2023 أطلقت تجارب معدات البناء الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن "جيميلانج كوتشوورك"(GML) Gemilang Coachwork Sdn Bhd

هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة "جيميلانج إنترناشيونال ليمتد" المدرجة في بورصة هونغ كونغ (6163 HK). تتمتع الشركة بخبرة فريدة في تصميم وتصنيع هياكل الحافلات والحافلات السياحية (SKDs و CKDs) وتجميع الحافلات (CBUs) وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة.

على مدى العقود الثلاثة الماضية، قامت الشركة بتصدير الحافلات إلى أكثر من 15 سوقًا حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا وهونغ كونغ وسنغافورة، مع القدرة على الامتثال للوائح سلامة الطرق والمتطلبات الخاصة بكل سوق.

تسعى الشركة إلى تقديم حلول مميزة ومستدامة لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة، خاصة مع تبنيهم للحافلات الكهربائية في النقل العام. يعتقد المدير العام لشركة جيميلانج كوتشوورك، السيد بانغ تشونغ يونغ، أن الهيكل العلوي المصنوع من الألومنيوم الخاص بـGML هو الحل الأكثر فعالية من حيث التكلفة لحافلات صفر الانبعاثات بسبب طبيعته المقاومة للتآكل ومرونته للتكيف مع جميع أنواع الهياكل، بالإضافة إلى وزنه الأخف الذي يعزز كفاءة الطاقة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.gml.com.my

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