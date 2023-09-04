تعرَّف إلى أقوى الرؤساء التنفيذيين على قائمة فوربس "العالمية تلاقي المحلية"

● الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية على رأس أولويات الرؤساء التنفيذيين الإقليميين، وقطاع التكنولوجيا يتصدر القائمة بـ 15 شركة.

● ينتمي المسؤولون التنفيذيون في القائمة إلى 41 جنسية، تتصدرها فرنسا والهند ولبنان بـ 10 قادة من كل دولة.

الإمارات العربية المتحدة، دبي: كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة العالمية تلاقي المحلية لعام 2023، في نسختها الحادية عشرة، لتسلط الضوء على أقوى الرؤساء التنفيذيين الإقليميين لأكبر 100 شركة عالمية متعددة الجنسيات، الذين ساهموا بدور حيوي في مشهد الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعزز النمو الاقتصادي للمنطقة.

التنوع الجغرافي لقادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تضم القائمة 103 رؤساء تنفيذيين يقودون 100 مكتب إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركات عالمية، 48% منها تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها.

تم اختيار القادة التنفيذيين استنادًا إلى مجموعة متنوعة من المعايير. حصرنا أولًا الشركات العالمية الواردة في تصنيف فوربس (Global 2000) التي لها عمليات تجارية مباشرة ومهمة في المنطقة، وتمّ قياس تأثيرهم الشخصي وإنجازاتهم البارزة، بالإضافة إلى تقييم مساهماتهم في مجالات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

وأظهرت القائمة تنوعًا كبيرًا من حيث الجنسيات، إذ يمثل المسؤولون التنفيذيون فيها 41 جنسية مختلفة، مع تصدّر فرنسا والهند ولبنان القائمة بـ 10 قادة من كل دولة، تليها المملكة المتحدة بـ8، ثم ألمانيا بـ6 مسؤولين.

الجدير بالذكر أنّ هذه القائمة تمثل 33 قطاعًا مختلفًا، مع تفوّق واضح لقطاع التكنولوجيا بـ 15 شركة يليه قطاع الأدوية بـ 11 شركة وقطاع السيارات بـ 7 شركات، ما يعكس تنوعًا واسعًا في المساهمات التي قدمها هؤلاء القادة في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.

أولويات القادة الإقليميين

ومع اقتراب الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تستضيفها الإمارات في وقت لاحق من هذا العام، يضع قادة الأعمال المصنفون ضمن قائمة هذه السنة الاستدامة على رأس أولوياتهم، إذ أشرف نور سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة (DHL Express MENA) على إكمال تركيب الشركة للألواح الشمسية في منشآتها في الأردن والعراق والإمارات، والبدء في استخدام مركبات كهربائية في عمليات الشركة. وقاد سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، الذي يتصدر القادة عن قطاع البنوك في القائمة، أول قرض مرتبط بالاستدامة مع شركة خاصة هي مجموعة لاندمارك، كما أصدر في مارس/ آذار 2023 أول ضمان أخضر في قطر، بالشراكة مع سيمنس للطاقة. في حين قاد أشرف العفيفي، رئيس منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة هنكل، إطلاق الشركة وحدتي إنتاج محايدتين للكربون في المنطقة.

وقد اكتسبت الاستثمارات في حلول الذكاء الصناعي زخمًا، وأصبحت نقطة تركيز مشتركة بين شركات التكنولوجيا. ففي عام 2022، أنشأت (Intel) مركزًا للبحث والتطوير في مجال الذكاء الصناعي في دبي. وأعلنت لينوفو عن استثمار بقيمة مليار دولار في الذكاء الصناعي على مدار 3 سنوات، بعد تسجيلها إيرادات سنوية للبنية التحتية للذكاء الصناعي تزيد على ملياري دولار. ومؤخرًا، في يوليو/ تموز 2023، أطلقت غوغل روبوت الدردشة (Bard) المدعوم بالذكاء الصناعي التوليدي باللغة العربية.

للاطلاع على القائمة الكاملة "العالمية تلاقي المحلية" لعام 2023، يرجى الضغط هنا.

العالمية تلاقي المحلية: أقوى 10 رؤساء تنفيذيين إقليميين لأكبر الشركات العالمية لعام 2023

1- سامر أبو لطيف

نائب رئيس مايكروسوفت العالمية، ورئيس مايكروسوفت

في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

الشركة: Microsoft

الجنسية: لبناني

المقر الرئيسي: أميركا

القطاع: التكنولوجيا

2- عمر الشناوي

الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان والأسواق الناشئة عالميًا، ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وأفريقيا

الشركة: Procter & Gamble

الجنسية: مغربي

المقر الرئيسي: أميركا

القطاع: المنتجات الاستهلاكية

3- ياسر عبد الملك

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الشركة: Nestlé Middle East

الجنسية: لبناني

المقر الرئيسي: سويسرا

القطاع: الأغذية والمشروبات

4- ديميتريوس دوسيس

رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا

الشركة: Mastercard

الجنسية: ألماني

المقر الرئيسي: أميركا

القطاع: التكنولوجيا

5- كولجيت غاتا أورا

رئيس منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا

الشركة: Boeing

الجنسية: بريطاني

المقر الرئيسي: أميركا

القطاع: الطيران

6- أنطوني نقاش

المدير العام التنفيذي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الشركة: Google

الجنسية: فرنسي

المقر الرئيسي: أميركا

القطاع: التكنولوجيا

7- رونالدو مشحور

نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الشركة: Amazon

الجنسية: سوري-أميركي

المقر الرئيسي: أميركا

القطاع: التكنولوجيا

8- شازيا سيد

المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي والعراق،

والقائد الأول لتنمية العملاء للمنطقة العربية

الشركة: Unilever

الجنسية: باكستانية

المقر الرئيسي: المملكة المتحدة

القطاع: المنتجات الاستهلاكية

9- أندرو باكنغهام

نائب الرئيس ومدير عام منطقة الشرق الأوسط

الشركة: The Coca-Cola Company

الجنسية: بريطاني

المقر الرئيسي: أميركا

القطاع: الأغذية والمشروبات

10- جون نيكلسون

الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط

الشركة: Lockheed Martin

الجنسية: أميركي

المقر الرئيسي: أميركا

القطاع: الطيران

#بياناتشركات

- انتهى -