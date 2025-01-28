دبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل نجاحاتها ويرسخ مكانتها القيادية في قطاع الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط. وذلك بسبب تصدرها التصنيفات المحلية والإقليمية والعالمية في استبيان ثقافة العمل والتفاعل مع الموظفين لعام 2024. ويرصد الاستبيان أداء الشركات والمؤسسات من حيث قدرتها على تعزيز ثقافة العمل ومشاركة الموظفين، لتؤكد "دو" على مكانتها المرموقة كجهة عمل مُفضلة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكشف المؤشر السنوي لجودة ثقافة العمل والتفاعل مع الموظفين الذي أجرته شركة "Microsoft Viva Glint"، العن تحقيق "دو" رقماً قياسياً في مؤشر مشاركة الموظفين كأفضل بيئة عمل بنسبة 85% وهو الأعلى في تاريخها .

وفي إطار مواصلة جهودها الرامية إلى تطوير منظومة عمل تعاونية، فقد أدت استراتيجيات "دو" المتطورة إلى تحسن كبير على مدار الثلاث سنوات الماضية. وتُصنف "دو"، اليوم، ضمن أعلى 25% من شركات التكنولوجيا العالمية من حيث الأداء، وضمن أفضل 10% من الشركات عبر جميع القطاعات على مستوى العالم. ويُستخدم استبيان "Glint" لقياس مختلف جوانب تجارب الموظفين، من الاندماج إلى الشعور بالأمان والتقدير، والمشاركة الإدارية ونشر الثقافة المؤسسية وتعزيز بيئة العمل.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو": "إننا نشعر بالفخر لما حققته (دو) من نشر ثقافة العمل الشاملة وتعزيز المشاركة بين فرق العمل، حيث إن تجاوز المتوسط العالمي والإقليمي في مؤشر مشاركة الموظفين وتأمين مكانتها كأفضل شركة محلياً وإقليمياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يبرز قيمنا الأساسية وروح التميز لدينا. كما يعكس التزامنا بالعمل على الاستمرار في تطوير ثقافة عمل حيوية وشاملة، والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويسعدنا الإعلان عن تبوء "دو" مكانة رائدة عبر القطاعات الاقتصادية المتنوعة في هذا المجال، متجاوزة تقييم 79% على مستوى القطاع في الشرق الأوسط، ومعياراً أعلى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بفضل نهجنا المبتكر في ضمان مشاركة الموظفين وتحسين ثقافة الشركة على نحو ملحوظ. ويعد إيماننا بأهمية تفاعل الموظفين كعنصر أساسي للارتقاء بأداء الشركة، الركيزة الأولى لتعزيز ريادتنا عبر قطاع خدمات الاتصال في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويساهم مبدأ تحسين مشاركة الموظفين في ضمان استمرارية نجاحنا على نحو دائم ومستمر، بالإضافة إلى تمكيننا من تجويد حياة عملائنا في إطار شعار دو "وتحيا بها الحياة" "عبر توفير أرقى المنتجات والتقنيات والخدمات المبتكرة.

ويؤدي التزام "دو" ببيئة عمل مفتوحة ومنظومة متصلة تتمتع بالشفافية إلى تحقيق العديد من المبادرات والأنشطة الداخلية لتعزيز شعور الانتماء والمشاركة الفعالة بين الموظفين. ومن خلال برامج التطوير المهني وتنظيم ورش العمل المتخصصة وغيرها من المبادرات المُبتكرة، فإن "دو" تضمن أن يشعر كل عضو في فريق العمل بالتقدير والمشاركة في رسم رؤية الشركة وتحقيق نجاحاتها.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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