"إي آند إنتربرايز" تدخل السوق التركية من خلال استحواذها على نسبة 100% من شركة "GlassHouse"، وتعزز طموحها في ريادة التحول الرقمي الشامل إقليمياً

مجموعة "إي آند" توسع نطاق عملياتها التشغيلية إلى 34 سوقاً من خلال هذا الاستحواذ

"GlassHouse" ستعمل كشركة مستقلة تابعة لـ "إي آند إنتربرايز" مع احتفاظها بهويتها التجارية

أبوظبي: أعلنت "إي آند إنتربرايز"، ركيزة التحول الرقمي في مجموعة "إي آند"، اليوم عن استكمال عملية الاستحواذ على نسبة 100% من أسهم "GlassHouse"، الشركة التركية الرائدة في مجال الخدمات السحابية المدارة واستمرارية الأعمال وخدمات البنية التحتية للتطبيقات والأنظمة والمنتجات، وذلك ضمن صفقة بلغت قيمتها 60 مليون دولار أمريكي.

ويأتي هذا الاستحواذ، الذي أُعلن عنه في يونيو الفائت، ليُعزز إمكانات "إي آند إنتربرايز" في مجال الخدمات السحابية الخاصة والخدمات المُدارة، مما يدعم إضافة إمكانات جديدة في مجال التطبيقات والأنظمة والمنتجات كما يساهم في توسيع محفظة أعمال الشركة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، وذلك بفضل المعرفة الكبيرة التي تتمتع بها شركة "GlassHouse" وتفوقها في هذا المجال. ويمثل الاستحواذ إنجازاً مهماً في استراتيجية "إي آند إنتربرايز" لتوسيع انتشارها الدولي، بعد دخولها الناجح إلى السوق السعودية في العام 2019، والسوق المصرية في العام 2023، والآن إلى تركيا وقطر وجنوب أفريقيا. ويؤدي هذا الاستحواذ أيضاً إلى توسع نطاق عمليات مجموعة "إي آند" التشغيلية لتشمل 34 سوقاً.

تتمتع "GlassHouse"، نتيجة انضمامها إلى شركة "إي آند إنتربرايز"، بمكانة جيدة تتيح لها النمو، مع التركيز بشكل استراتيجي على مضاعفة قدرات "إي آند إنتربرايز" في مجال التطبيقات والأنظمة والمنتجات في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. وباعتبارها شركة تابعة لـ "إي آند إنتربرايز "، ستحتفظ "GlassHouse" بهويتها التجارية وتستمر في العمل كشركة مستقلة.

وتعليقاً على الاستحواذ، قال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند إنتربرايز": «نرحب بانضمام "GlassHouse" إلى "إي آند إنتربرايز"، فيما نواصل سعينا للارتقاء بخدماتنا من خلال تعزيز إمكاناتنا ومضاعفة خبراتنا في مختلف القطاعات والتوسع إلى الأسواق التي تشهد نمواً كبيراً. تؤكد هذه الخطوة طموحنا في أن نصبح الشركة الرائدة إقليمياً في مجال الحلول الرقمية الشاملة.»

وبدوره، قال ألب باجرياسيك، الرئيس التنفيذي لشركة "GlassHouse": «يسعدني الإعلان عن نجاح اندماجنا تحت مظلة شركة "إي آند إنتربرايز"، حيث ستتيح لنا محفظتها القوية أن نوفر لعملائنا حلولاً آمنة ومتطورة واستراتيجيات مبتكرة لتسريع جهودهم نحو تحقيق التحول الرقمي.»

وتأسست شركة "GlassHouse" في العام 2004، وهي شركة رائدة في مجال توفير الخدمات السحابية المدارة ومجال النسخ الاحتياطي للبيانات واستمرارية الأعمال والحلول السحابية السيادية الخاصة وخدمات البنية التحتية للتطبيقات والأنظمة والمنتجات، وتقدم خدماتها لأكثر من 2000 شركة في عدة مناطق. ويضم فريق عملها أكثر من 150 موظفاً، وتنتشر مكاتبها في تركيا وجنوب أفريقيا وقطر. وتمتد قدرات الشركة لتشمل تقديم الخدمات المالية لتسعة من أكبر عشرة بنوك في تركيا. ما يجعلها شريكاً موثوقاً بالنسبة لكبرى الشركات في هذا القطاع مثل "مايكروسوفت" و"ديل" و"ساب".

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