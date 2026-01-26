دبي، الإمارات العربية المتحدة: GivTrade، شركة تداول عالمية متعددة الأصول المالية، ورائدة في توفير مزايا تداول عقود الفروقات؛ تسعد بأن تعلن عن إطلاق حملة إقليمية لعلامتها التجارية بالتعاون مع الدوري الإسباني (LaLiga)، من خلال الظهور الإعلاني أثناء بث مباريات الدوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث تغطي الحملة عددًا من المباريات البارزة ذات الحضور الجماهيري الكبير؛ من بينها مباريات ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، ما يعزز انتشار الرسائل التسويقية للشركة في أنحاء المنطقة.

وتُعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية GivTrade الأشمل لتعزيز حضور علامتها التجارية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مع تركيز بشكل خاص على دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال الاستفادة من قاعدة المشاهدين الواسعة للدوري الإسباني (LaLiga) ومكانته العالمية، تسهم الحملة في تعزيز حضور GivTrade إلى جانب مؤسسات رياضية ذات شهرة دولية، بما يدعم نمو العلامة التجارية على المدى الطويل.

وحول تلك الخطوة الاستراتيجية صرح حسن فواز، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة GivTrade بقوله :"يتيح لنا التعاون مع الدوري الإسباني (LaLiga) التواصل مع قاعدة جماهيرية واسعة في المنطقة من خلال إحدى أكثر المنصات الرياضية حضورًا وترسيخًا على مستوى العالم" وتابع بقوله: "يُعد يوم المباراة مساحة تتلاقى فيها المشاعر والتركيز وسرعة اتخاذ القرار في اللحظة نفسها، ويتيح لنا هذا التعاون الظهور في نقاط الالتقاء بين روح المنافسة والطاقة التي تمثل جوهر علامتنا".

تأتي هذه الشراكة عقب الإنجاز التنظيمي الأخير الذي حققته GivTrade في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار نهج مدروس يهدف إلى توسيع حضورها وتعزيز انتشارها على مستوى المنطقة. ومن خلال التركيز على المباريات الكبرى ذات نسب المشاهدة المرتفعة، تتوافق الحملة مع دوري كرة قدم متميز يتمتع بتفاعل مستمر واهتمام واسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

كما تؤكد هذه الخطوة أيضا، مدى التزام GivTrade باتباع بنهج منضبط في توسيع نطاق حضورها الإقليمي وبناء علامتها التجارية، عبر التركيز على الأسواق ذات الأولوية والارتباط بمنصات راسخة ومعترف بها عالميًا. إلى جانب ذلك، تسهم هذه المبادرة في دعم الأهداف طويلة الأمد للشركة المتعلقة بتعزيز الظهور وبناء المصداقية في منطقة الشرق الأوسط، التي تظل محورًا أساسيًا ضمن استراتيجيتها للنمو.

حول GivTrade

GivTrade وسيط تداول عالمي موثوق يتبنى أعلى معايير الشفافية، ويوفّر للمتداولين وصولًا مباشرًا إلى الأسواق العالمية. وتوفر الشركة مجموعة واسعة من الأدوات المالية تشمل الفوركس والمعادن الثمينة والطاقة والمؤشرات والسلع والأسهم عبر عقود الفروقات من خلال منصة ميتاتريدر 5. وتعتمد GivTrade على فريق من المتخصصين الماليين أصحاب خبرة تتجاوز 10 أعوام لتنفيذ خدماتها باحترافية، بالإضافة إلى اهتمام واضح بتقديم حلول تداول منخفضة التكلفة والابتكار، بجانب بناء علاقات مستدامة مع العملاء. وتقدم الشركة هذه المنظومة من خلال دعم فني متاح 5/24، إلى جانب الأخبار والتحليلات والمحتوى التعليمي الذي يثري تجربة المتداولين ويدعم رحلة تداولهم.

