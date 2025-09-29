دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت شركة تينابل Tenable (NASDAQ: TENB)، المتخصصة في إدارة التعرض للمخاطر، اليوم مشاركتها في معرض GITEX العالمي لعام 2025 الذي سُيعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025. وستتواجد تينابل في القاعة 25، جناح الأمن السيبراني، المنصة رقم H25-D20 . ستعرض الشركة منصتها الرائدة Tenable One لإدارة التعرض للمخاطر، التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي.

تُعد إدارة التعرض للمخاطر الفعالة أمراً بالغ الأهمية للحصول على رؤية موحدة لكامل سطح الهجوم، مما يُتيح لفرق الأمن تحديد مسارات الهجوم وإعطاء الأولوية للنقاط الضعف بناءً على تأثيرها على المؤسسة.

تساعد منصة تينابل في عزل وإزالة المخاطر الإلكترونية ذات الأولوية، من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات إلى بيئات السحابة والذكاء الاصطناعي وتطبيقات الويب والبنية التحتية الحيوية وغيرها الكثير. ويُعد هذا الأمر بالغ الأهمية، لا سيما وأن دول المنطقة، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تسعى إلى تنفيذ مبادرات طموحة في مجال التحول الرقمي وإنشاء "المدن الذكية"، وذلك في إطار خططها الاقتصادية لعامي 2030 و2033.

"تُعدّ التكنولوجيا ركيزة أساسية في تحقيق أهداف كل من برنامج دبي الاقتصادي "D33" ورؤية السعودية لعام 2030. ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي، يزداد أيضًا خطر التعرض للهجمات الإلكترونية.

قال ماهر جاد الله، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة تينابل: "على المؤسسات إعادة التفكير في نظرتها إلى هذه المخاطر إذا كانت ترغب في حماية أعمالها من الهجمات الإلكترونية". إن اتباع النهج التقليدي باستخدام منتجات منفصلة وغير متكاملة قد أدى إلى صعوبة مواجهة العديد من المخاطر الأمنية المتعددة. وسنوضح في معرض GITEX كيف تستعيد المؤسسات السيطرة على بيئاتها الأمنية من خلال اتباع نهج موحد في مجال الأمن الإلكتروني، ومعالجة المخاطر بشكل استباقي."

-انتهى-

#بياناتشركات