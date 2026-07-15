أعلنت اليوم (Grace Investment Machine – GIM)، وهي شركة تكنولوجيا استثمارية متخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي الأصلية تعمل على بناء أنظمة وكيلة لأسواق رأس المال، أنها نجحت في جمع 20 مليون دولار أمريكي في ختام جولة تمويل من الفئة "أ" (Series A). وقد تولّت إحدى شركات رأس المال المغامر الأمريكية الرائدة قيادة هذه الجولة التمويلية، إلى جانب شركة Hony Capital، وبمشاركة كلّ من IDG Capital والمستثمر الحالي Monolith Capital. ويمثل هذا التمويل الجولة التمويلية الثالثة التي تتولىGIM إتمامها خلال العام الأول من بدء عملياتها.

تعمل GIM على تطوير جيل جديد من الأنظمة الوكيلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لا يقتصر دورها على دعم أبحاث الاستثمار التقليدية. وتصف الشركة هذا النهج باعتباره "آلة استشرافية": حيث تتولى أنظمة الذكاء الاصطناعي ابتكار فرضيات الاستثمار واختبارها وتحسينها، بالاستناد إلى بيانات الأسواق المالية، والتقييم القائم على التغذية الراجعة، والتفاعل المنسّق بين وكلاء الذكاء الاصطناعي الأخرى.

توفر أسواق رأس المال بيئة تعليمية غنية وفريدة تتيح فرصاً مستمرة للتعلّم والتطور. بالتالي، يمكن تحويل كل فرضية استثمارية إلى قرار قابل للتنفيذ، في حين يسمح كل إجراء يتمّ اتخاذه بتوليد تغذية راجعة قابلة للقياس. تسمح هذه الحلقة المغلقة للأنظمة الذكية بتحسين قدرتها على اتخاذ القرارات الاستثمارية مع مرور الوقت، ليس من خلال الاعتماد على أنماط الماضي، بل من خلال التعلم المستمر من حركة الأسواق المالية نفسها.

وفي هذا السياق، قال جياهاو شو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة GIM: "يشهد الذكاء الاصطناعي الاستثماري تحوّلاً جوهرياً، إذ لم يعد مجرد أداة متقدمة للمساعدة على الوصول إلى المعلومات، بل يتطوّر ليصبح منظومة مستقلة قادرة على توليد الفرضيات المستقبلية واختبارها." وأضاف: "تعمل GIM على تطوير أنظمة ذكية قادرة على تحليل بيانات الأسواق المالية، وتقييم الإشارات الاستثمارية من خلال حلقات التغذية الراجعة، لتحسين أدائها مع مرور الوقت ضمن أسواق رأس المال الفعلية."

تواصل الشركة تطوير قدراتها عبر محورين رئيسيين: نماذج تأسيسية مصمّمة خصيصاً للتعامل مع متطلبات بيئات أسواق رأس المال، وأنظمة متعددة الوكلاء تعمل على توليد الإشارات الاستثمارية واختبارها والتحقق منها، ثم تطويرها وتكييفها بشكل مستمر من خلال طبقات منسّقة من التفكير المتقدم والتحليل الذكي. وقد حظيت ورقتها البحثية الرئيسية، CogAlpha، باهتمام واسع وتوصية شفوية مباشرة خلال المؤتمر الرئيسي لرابطة اللسانيات اللغوية (ACL 2026) لعام 2026. تستعرض الورقة البحثية بنية معمارية وكيلة مكونة من سبع طبقات، تحاكي مختلف مراحل عملية القرار الاستثماري، بدءاً من استخلاص الإشارات من البيانات الأولية وصولاً إلى توليد إشارات استثمارية قابلة للاستخدام.

يتجلى الطموح الأوسع لشركة GIM في رؤيتها المستقبلية نحو تحقيق الازدهار المشترك. مع التطور المتفاوت والتراكمي لأنظمة الذكاء الاصطناعي، تؤمن الشركة أن السؤال الذي سيبرز في العقود المقبلة سيسعى لتحديد من سيتمكن من امتلاك هذا النمو وتسخير إمكاناته. وانطلاقاً من هذه الرؤية، تراهن الشركة على المدى الطويل على تطوير منتجات مالية وتقنية مبتكرة – تشمل الاستراتيجيات الاستثمارية المخصصة للمؤسسات الكبرى والأدوات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الأفراد. تهدف الشركة من خلال هذه المنتجات إلى تحويل الذكاء الاصطناعي ذاتي التطور إلى مورد مشترك يمكن امتلاكه والاستفادة منه على نطاق واسع، بدلاً من بقائه ميزة استراتيجية محدودة محصورة في أيدي عدد قليل من الجهات.

حظيت هذه الرؤية الاستراتيجية بدعم مستثمرين يؤمنون شكل راسخ بالإمكانات الواعدة لكل من الذكاء الاصطناعي وأسواق رأس المال. هذا وقد ضمّت هذه الجولة التمويلية عدداً من المستثمرين الذين يركزون على النمو وخلق القيمة على المدى الطويل، ويتمتعون بخبرة عميقة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والأسواق العالمية. وبالتوازي مع جهودها البحثية، تعمل GIM أيضاً على اختبار وتقييم استراتيجيات ومنتجات استثمارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في بيئات مالية حقيقية عبر مجموعة متنوعة من فئات الأصول والأسواق المالية.

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