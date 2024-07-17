دبي، الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تهدف للارتقاء بتجربة برامج الولاء وتعزيزها، أبرمت Valuedynamx، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة "كولينسون" (Collinson) والمزوّد العالمي الرائد لمكافآت الشراء المنسقة القائمة على البيانات، شراكة مع "جيلديد" Gilded، الشركة المبتكرة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والمتخصصة في الذهب المادي. من شأن هذا التعاون أن يوفر فرصة فريدة تتيح للعملاء كسب أميال سكاي واردز من خلال شراء منتجات الذهب السويسري عالي الجودة المخزن داخل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر منصة "مول أميال سكاي واردز" (Skywards Miles Mall)، المدعومة من منصة Valuedynamx.

في الوقت الذي تواصل فيه حالة عدم اليقين إثارة التقلبات في الأسواق المالية، تقدم "جيلديد" (Gilded) وسيلة مبتكرة تتيح الاستحواذ على أصول تتميز بقيمتها الخالدة. وتأتي شراكة "جيلديد" (Gilded) مع Valuedynamx بمثابة خطوة إضافية للارتقاء بهذه التجربة من خلال تزويد الأعضاء المنتسبين إلى برنامج ولاء "سكاي واردز طيران الإمارات" (Emirates Skywards) بميزة امتلاك منتجات الذهب المادي بالاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، فضلاً عن منحهم حافزاً إضافياً يتمثل في السماح لهم بكسب الأميال التي يمكنهم استبدالها للسفر أو لقيام بعمليات شراء في المستقبل. وإلى جانب تمتعهم بتجربة الشراء الفعال والآمن والمريح عبر المتجر الالكتروني، يمكن للعملاء أن يطمئنوا إلى أن سبائك الذهب المقدّمة على المنصة مستقاة مباشرة من مصافي الذهب السويسرية، وتستوفي أعلى معايير درجة النقاء ونسبتها 0.9999، وتحمل شهادة التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتفي بمواصفات سبائك الذهب الموضوعة من كل من لجنة سبائك الذهب الإماراتية (GBC) وجمعية سوق السبائك في لندن (LBMA). تخضع سبائك الذهب هذه للتدقيق المستقل ويتمّ تخزينها في مرافق التخزين الآمنة والمؤمّنة بالكامل التابعة لشركة "برينكس" بدولة الإمارات العربية المتحدة. تجدر الإشارة إلى أن خدمة توصيل هذه السبائك متاحة للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال أشرف ريزفي، الرئيس التنفيذي لشركة "جيلديد" (Gilded): "سيتيح لنا هذا التعاون المثير مع Valuedynamx تزويد أعضاء برنامج ولاء "سكاي واردز طيران الإمارات" (Emirates Skywards) بإمكانية الوصول إلى القيمة الخالدة للذهب المادي في شكل رقمي. من شأن هذه المبادرة أن توفر لهم جميع المزايا التي تتيحها الملكية المباشرة للذهب إنما بدون التحديات التي غالباً ما ترتبط بالاستحواذ المادي على الذهب، مثل التخزين والتأكد من أصالة الذهب والأمن."

من جانبه، قال جايمس بيري، المدير الإداري لشركة Valuedynamx: "على عكس الاستثمارات الأخرى، يتمتع الذهب بسمعة طيبة في الحفاظ على قيمته بشكل موثوق، ويُعتبر تقليدياً وسيلة تحوط ضد التضخم. تتميز هذه الشراكة مع ’جيلديد‘ (Gilded) بتوافقها مع المهمة التي تضطلع بها Valuedynamx للسماح للمستهلكين بالحصول على أفضل قيمة من برامج الولاء الخاصة بهم، كما تضيف إلى ذلك الآن خياراً آخر لأعضاء برنامج الولاء للاستثمار في مستقبل عائلاتهم."

من خلال الحافظة الموسّعة من عروض الإنفاق التي يتيحها "مول أميال سكاي واردز" (Skywards Miles Mall)، يمكن لأعضاء برنامج الولاء "سكاي واردز طيران الإمارات" (Emirates Skywards) إنفاق الأميال بالوقت الفعلي واستبدالها ببطاقات هدايا رقمية لأكثر من 500 علامة تجارية في خمسة أسواق حول العالم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا والهند. يوفر "مول أميال سكاي واردز" (Skywards Miles Mall) لأعضاء برنامج الولاء "سكاي واردز طيران الإمارات" (Emirates Skywards) إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة ومتنوعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية الشهيرة التي تلبي احتياجات أسلوب الحياة اليومية من قبيل الأزياء واللياقة البدنية والتكنولوجيا والأطعمة والمشروبات، والتي تضاف ليها اليوم الاستثمارات.

لمحة عن شركة "جيلديد" (Gilded)

تأسست "جيلديد" (Gilded) في عام 2020، ولها مكاتب في كلّ من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وجيرسي وجزر القناة الانجليزية، وتوفر أسلوباً مختلفاً لامتلاك الأصول المادية والاستثمار فيها بطريقة عملية. يتمتع عملاء "جيلديد" بالملكية الكاملة على سبائك الذهب التي يتمّ استقاؤها بطرق أخلاقية من مصافي الذهب السويسرية، التي تستوفي أعلى معايير درجة النقاء ونسبتها 0.9999، وتفي بمواصفات سبائك الذهب الموضوعة من كل من لجنة سبائك الذهب الإماراتية (GBC) وجمعية سوق السبائك في لندن (LBMA). ويتمّ تخزين هذه السبائك في مرافق التخزين الآمنة والمؤمّنة التابعة لشركة "برينكس" بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتخضع للتدقيق المستقل. من خلال تركيزها على الأمن وخدمة العملاء، اكتسبت "جيلديد" (Gilded) سمعة طيبة باعتبارها المزود الموثوق به لحلول ملكية الذهب للمكاتب العائلية الخاصة بالعملاء الأفراد، ومزود الخدمات للمؤسسات المالية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: https://store.gildedco.com

لمحة عن Valuedynamx :

تعدّ Valuedynamx المزود العالمي الرائد لمكافآت نقاط الشراء المنسقة، متعددة القنوات والقائمة على البيانات. تجلب Valuedynamx، وهي جزء من مجموعة شركات "كولينسون" (Collinson) المشهود لها بتقديم نظام السفر الأكثر قيمة في العالم، خبرتها المتراكمة في مجالات المدفوعات وربط البطاقات والتسويق بالعمولة والكسب والاسترداد وتجمعها ضمن كيان واحد يقدم حلولاً ذات صلة وجذابة لصالح العملاء. تساهم Valuedynamx بتعزيز ولاء العملاء وتحفز المشاركة التجارية مع بعض من أكبر شركات الطيران والمصارف والمؤسسات المالية والمجموعات الفندقية حول العالم. تدعم Valuedynamx أكثر من 400 مليون مستهلك، ولها علاقات وثيقة مع نحو 50 ألف شريك في مجالات التجزية والسفر، كما توفر أكثر من 400 ألف مكافأة مختلفة في أكثر من 180 دولة. تتمتع "كولينسون" (Collinson) بأكثر من 30 عاماً من الخبرة في مجالات برامج الولاء وإشراك العملاء، وأكثر من 10 سنوات من التركيز على تقديم حلول تجارية قائمة على الولاء. وقد كانت الشركة في طليعة الابتكار في مجال برامج الولاء، تدأب على التطوير المستمر وبناء القدرات بهدف تلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء وعملائهم.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.valuedynamx.com

لمحة عن سكاي واردز طيران الإمارات (Emirates Skywards) ومول أميال سكاي واردز (Skywards Miles Mall)

يضم برنامج الولاء "سكاي واردز طيران الإمارات" (Emirates Skywards) أكثر من 35 مليون عضو حول العالم. يمنح البرنامج أربع فئات للعضوية هي: الزرقاء والفضية والذهبية والبلاتينية، تتيح لكل فئة الاستفادة من مزايا وامتيازات حصرية. يمكن للأعضاء كسب أميال سكاي واردز من خلال مجموعة من الشركاء من شركات الطيران والفنادق وتأجير السيارات، وصولاً إلى العلامات التجارية المالية والترفيهية وأسلوب الحياة. هذا ويمكن الوصول إلى هذه القائمة المتنوعة من الشركاء عبر منصة "مول أميال سكاي واردز" (Skywards Miles Mall)، التي تتيح لأعضاء برنامج الولاء الوصول إلى أكثر من 2,800 علامة تجارية تلبي احتياجات أسلوب الحياة اليومية من قبيل الأزياء واللياقة البدنية والتكنولوجيا والأطعمة والمشروبات، وغيرها.

يمكن للعملاء استبدال أميال سكاي واردز بمجموعة واسعة من المكافآت، بما في ذلك تذاكر الطيران مع مختلف شركات الطيران الشريكة، وترقية الرحلات، والإقامات الفندقية، وبطاقات الهدايا، وتذاكر الدخول والضيافة في الفعاليات الرياضية والثقافية، فضلاً عن الرحلات والتجارب التي لا يمكن شراؤها بالمال.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابطين الالكترونيين التاليين: www.emirates.com/skywards و www.skywardsmilesmall.com/earn/en/.

الاتصال:

شركة "جيلديد" (Gilded)

سايرا ريزفي

info@gildedco.com

Valuedynamx

تارا سترازداس

Tara@fletchergroupllc.com

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