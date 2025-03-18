تستكشف مجموعة GII فرص الاستثمار في أسواق الملكية الخاصة والائتمان الخاص في الولايات المتحدة.

الرياض:تخطط مجموعة الخليج للإستثمار الإسلامي (GII) لتوسيع أصولها في الولايات المتحدة بشكل كبير، مستهدفة مضاعفة محفظتها الحالية البالغة 750 مليون دولار عبر GII السعودية خلال السنوات الأربع القادمة.

لقد كان الاكتتاب العام الموفق لحصة من أسهم شركة "zSpace" في بورصة ناسداك الأمريكية خلال ديسمبر 2024 بمثابة نقطة تحول بارزة، إذ سلط الضوء على مجموعة GII في الأوساط الاستثمارية الأمريكية، وذلك بالإضافة إلى سجلها الحافل بالصفقات الناجحة في الولايات المتحدة. وتتطلع المجموعة، في إطار خططها التوسعية الطموحة، إلى ضخ استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية كاللوجستيات والتعليم والصناعات الغذائية في السوق الأمريكية.

تمثل العمليات السعودية لـ GII، وهي شركة استثمارات بديلة رائدة عالميًا تدير أصولًا بقيمة 3.5 مليار دولار، قاعدة مثالية لهذا التوسع. تشمل عمليات GII الحالية في المملكة مؤسسة مالية مرخصة من الفئة الأولى من هيئة السوق المالية السعودية في الرياض، وأكبر سلسلة عيادات أسنان وجلدية في السعودية (المسواك)، وشركة تأمين طبي (عبير الطبية)، وأكبر مخبز في المنطقة الغربية من السعودية (مخابز عماد)، ومشروع مشترك في مجال الخدمات اللوجستية في جدة مع لوجي بوينت، ومزرعة زراعية بتقنية الهيدروبونيك في الطائف، بالقرب من مكة المكرمة (مزارع بادية).

وفي هذا السياق، صرح فواز التميمي، رئيس مجلس إدارة GII السعودية وعضو مجلس إدارة مجموعة GII، قائلًا: "نحن حريصون على توسيع استثماراتنا في الولايات المتحدة، حيث تمتلك GII خبرة واسعة في هذا السوق منذ تأسيسها في عام 2014. وتعتبر الولايات المتحدة من أفضل الأسواق لفرص الدين الخاص والائتمان الخاص، مما سيمكن GII من توسيع نطاق عملياتها الحالية في هذه الفئات الاستثمارية."

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نبذة عن شركة GII

تُعد GII واحدةً من أكبر الشركات الرائدة في مجال الإستثمار البديل. وتزيد قيمة الأصول التي تديرها الشركة على 3.5 مليارات دولار، تسعى من خلالها إلى تقديم عائدات عالية، وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والمساهمين، من خلال الإستثمار في فرص رائعة لتحقيق الدخل والنمو.

تؤمن شركة GII بفكرة "الابتكار الهادف لتحقيق الغرض"، وبالتالي تعمل على تحقيق استدامة المنظومة التي تعمل فيها. وتحت قيادة فريق إداري ملتزم يدعمه مساهمون بارزون من المنطقة، توظف شركة GII رأس المال الخاص ضمن فئات أصول بديلة متنوعة، مثل العقارات والملكية الخاصة، ورأس المال الإستثماري. وأبرز مستثمرين الشركة هم أصحاب الثروات الضخمة والشركات العائلية والبنوك والمؤسسات وصناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.

يقع المقر الرئيسي لشركة GII في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخضع جهاتها في الإمارات لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية.

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