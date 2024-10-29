ضمت حملة جمع رأس المال إحدى أكبر المؤسسات السعودية، مكتب عائلة النهدي، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب دعم من مستثمرينا ومساهمينا الحاليين.

الرياض: قام المساهمون الرئيسيون في مجموعة GII بجمع مبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار أمريكي للاستثمار في مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في الأسهم الخاصة بالمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، يأتي ذلك قبيل انعقاد قمة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII8) في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2024.

حققت جولة جمع رأس المال الجديدة لشركة GII نجاحًا باهرًا، حيث لاقت إقبالًا كبيرًا من نخبة المستثمرين في المنطقة، بما في ذلك أحد أكبر المستثمرين المؤسسين السعوديين، ومكتب عائلة النهدي، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق). هذا الإقبال الكبير يعكس الثقة المتزايدة في نموذج عمل GII ويشير إلى آفاق واعدة للتوسع في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والأغذية، واللوجستيات، والسلع الاستهلاكية، والتصنيع. من المتوقع أن يساهم رأس المال الجديد في تنفيذ مشاريع استثمارية وائتمانية طموحة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

شركة GII هي مجموعة استثمار بديل عالمية رائدة، وتدير أصولًا تتجاوز قيمتها 4.5 مليار دولار أمريكي. عززت GII مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الاستثمارات الإقليمية من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع شركة بروكفيلد لإدارة الأصول هذا العام. وشملت هذه الشراكات دخول GII في تحالف للاستحواذ على مجموعة GEMS التعليمية، بالإضافة إلى بيع استثمارات GII في قطاع اللوجستيات في الإمارات. إلى جانب استثمارات GII الحالية في المملكة العربية السعودية حصة الأغلبية في عيادات المسواك الطبية (أكبر سلسلة لعيادات الأسنان والأمراض الجلدية في المملكة، بالشراكة مع شركة جدوى للاستثمار وإدارة الأصول)، وحصة الأغلبية في شركة عبير الطبية، بالإضافة إلى مشروع مشترك في قطاع الخدمات اللوجستية مع شركة لوجي بوينت، التي تتخذ من جدة مقرًا لها. وايضًا الاستثمارات في تجهيز وتصنيع الأغذية عبر منصة جرين كورب في مزارع بادية، واستحواذها على مخابز عماد في جدة. علاوة على ذلك، تدير GII صندوقين استثماريين خاصين في الهند، وتواصل دراسة فرص إضافية بالأسهم الخاصة في قطاع الفضاء الهندي.

ومن جانبه صرح السيد محمد الحسن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة GII: " سيساهم رأس المال في تعزيز نمونا وتوسعنا في المملكة العربية السعودية، مدعومًا باستثماراتنا القائمة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والغذاء واللوجستيات. نسعى من خلال هذا الاستثمار إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل للمواطنين السعوديين، بجانب المشاريع الأخرى التي يتم تطويرها حاليًا في دول مجلس التعاون الخليجي.".

وأضاف السيد بانكاج جوبتا الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة GII: " تخطط GII لتعزيز توسعها في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الاستحواذات والشراكات الاستثمارية مع مستثمرين سعوديين وخليجيين. نرى في مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) منصة مثالية لتبادل الأفكار حول شراكاتنا التجارية واستكشاف فرص الاستثمار في الاقتصاد السعودي المتنامي بسرعة، مما يجلب عوائد جذابة وفوائد ملموسة لمستثمرينا ومساهمينا، بالإضافة إلى مناقشة وتطوير مشاريع استثمارية إقليمية".

نبذة عن شركة GII

تُعد شركة GII واحدةً من أكبر الشركات الرائدة في مجال الاستثمار البديل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتزيد قيمة الأصول التي تديرها الشركة على 4.5 مليارات دولار، تسعى من خلالها إلى تقديم عائدات عالية، وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والمساهمين، من خلال الاستثمار في فرص رائعة لتحقيق الدخل والنمو.

تؤمن شركة GII بفكرة "الابتكار الهادف لتحقيق الغرض"، وبالتالي تعمل على تحقيق استدامة المنظومة التي تعمل فيها. وتحت قيادة فريق إداري ملتزم يدعمه مساهمون بارزون من المنطقة، توظف شركة GII رأس المال الخاص ضمن فئات أصول بديلة متنوعة، مثل العقارات والملكية الخاصة، ورأس المال الاستثماري. وأبرز مستثمرين الشركة هم أصحاب الثروات الضخمة والشركات العائلية والبنوك والمؤسسات وصناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.

يقع المقر الرئيسي لشركة GII في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخضع جهاتها في الإمارات لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية.

-انتهى-

#بياناتشركات