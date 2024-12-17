أبرمت شركة جياس إس آر إل Gias Srl الإيطالية الرائدة في صناعة الأطعمة المجمدة، شراكة مع سويس لوج تهدف إلى إنشاء مستودع آلي مبتكر للمنتجات المجمدة وشبه المصنعة والمصنعة بالكامل. وتضع شركة جياس المتخصصة في مجال الخضروات المجمدة منتجاتها في متناول عملاء التجزئة والتصنيع والمطاعم عبر مختلف أرجاء العالم.

ويمثل هذا الاستثمار الاستراتيجي جنباً إلى جنب مع رؤية الشركة القائمة على التنمية المستدامة خطوة مهمة في رحلة الأتمتة الخاصة بشركة جياس. ومن المنتظر أن تلعب المنشأة الجديدة دوراً أساسياً في تلبية الطلب المتوقع وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وتعليقاً على إبرام هذه الشراكة، أشار ناتالي ليا، المدير العام لشركة جياس إس آر إل أن "شركة جياس إس آر إل تؤكد من خلال إطلاق هذه المبادرة الجديدة التزامها الراسخ بالابتكار والجودة." ويضيف قائلاً: "نحن متحمسون لتقديم خدمة ذات جودة أفضل لعملائنا، مع التزامنا بأرقى معايير الدقة والسرعة، وتحقيق وفورات كبيرة في الطاقة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة التي وضعناها نصب أعيننا."

وكانت الفكرة الأولى لهذا المشروع قد أبصرت النور قبل سبع سنوات بقيادة الرئيسة غلوريا تينوتا. وسرعان ما قطع المشروع أشواطاً كبيرة عبر مراحل متعددة للوصول إلى الصيغة النهائية التي اختارها مجلس إدارة شركة جياس. وعلاوة على ذلك، تم شراء أرض جديدة مجاورة لموقع الإنتاج، مما يسمح ببناء المنشأة الجديدة دون تعطيل سير العمليات الحالية. ومن المقرر أن يتم دمج المخزن الآلي الجديد بشكل سلس مع عمليات الإنتاج، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مستويات الخدمة ويقلل من استهلاك الطاقة.

الجدير بالذكر أن شركة جياس اختارت في شهر نوفمبر من العام 2022 شركة سويس لوج لتصميم المكونات الهيكلية للمخزن الجديد، وأبرمت شراكة معها تستند إلى الثقة والخبرة التي تتمتع بها سويس لوج في مجال أنظمة التحكم بدرجة الحرارة. ويشمل المشروع نظام مخزن مرتفع يشمل ثلاث رافعات تكديس متعددة العمق من الطراز "فيكتورا إس 4"، يصل ارتفاع كلاً منها إلى 40 متراً. ويقوم نظام قطار أحادي السكة طوله 150 متراً بربط المستودع بخطوط الإنتاج والبضائع الواردة ومخزن الشحن في منشأة مجاورة.

وتُدار العمليات بالكامل بواسطة برنامج (SynQ) المبتكر من شركة سويس لوج. ويُشار إلى أن العقد المبرم يشمل اتفاقية صيانة مدتها سنتين. وبعد انطلاق العمليات في يوليو 2024، من المتوقع إنجاز المشروع بحلول شهر يونيو من العام 2026. ولا يساهم هذا المشروع في تعزيز ريادة شركة سويس لوج في مجال حلول المنشآت المدعومة بميزة التحكم بدرجة حرارتها فحسب، بل يسلط الضوء أيضاً على أهمية الأتمتة في تعزيز عمليات التشغيل الخاصة بقطاع الأغذية المجمدة المستدامة والفعالة.

نبذة عن شركة سويس لوج

تقدم شركة سويس لوج حلولاً قائمة على البيانات والروبوتات لأتمتة الخدمات اللوجستية لدى عملائها، كما تعكف دوماً على تقديم خدماتها القياسية التي تتسم بالموثوقية. ونحن في شركة سويس لوج نؤكد التزامنا بالعمل جنباً إلى جنب مع الشركات الراغبة في ترك بصمة مؤثرة لها مستقبلاً بغرض إرساء معايير جديدة في مجال أتمتة المستودعات بما يساهم في توفير منتجات وحلول تلبي المتطلبات المستقبلية. وبصفتنا جزءاً من مجموعة "كوكا"، فإننا نحظى بثقة عملاءنا الذين يعتمدون دوماً على كفاءة وإخلاص طاقم العمل لدينا والذي يضم أكثر من 14,000 موظف في مختلف أرجاء العالم.

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