تدعم الشركة نمو سوق التعليم الخاص للمراحل الدراسية من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر في دولة الإمارات، والمتوقع أن يصل حجمه إلى 9.58 مليار دولار في عام 2029

تسهم حلول "أتلاب" المبتكرة في تحويل الصفوف الدراسية إلى بيئات قائمة على التكنولوجيا وحاضنة للإبداع وتعزيز نظام تعليم STEM (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات)

الإمارات العربية المتحدة، تستعد "أتلاب" (ATLAB)، الشركة الرائدة في الحلول التعليمية القائمة على التكنولوجيا في الشرق الأوسط، والتابعة لـ "مجموعة سينتينا" (Centena Group)، للمشاركة في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم GESS دبي 2024. وخلال الحدث، ستسلط الشركة الضوء على حلولها المبتكرة، بما فيها تصميم الألعاب، والمنصات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وعلم الروبوتات، وأدوات البرمجة، ودورها في تحوُّل نظام التعليم للمراحل من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، والتعليم العالي والتدريب المهني في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وانطلاقاً من اعتبار دولة الإمارات التعليم أولوية وطنية، وتطبيقها استراتيجيات واسعة النطاق لتعزيز عملية التعليم والتعلُم، تحرص "أتلاب" على مواءمة مجموعة أدواتها التعليمية مع رؤية دولة الإمارات لنظام تعليمي حديث. وتأتي المشاركة في المعرض في إطار التزام الشركة بتعزيز التميُّز التعليمي في دولة الإمارات من خلال حلولها التعليمية الرائدة، حيث يعد الحدث أبرز مؤتمر ومعرض للتعليم في منطقة الشرق الأوسط.

وتهدف حلول الشركة إلى إحداث تغيير جذري في التجربة التعليمية لطلاب منطقة الشرق الأوسط من خلال تحويل الصفوف إلى مساحات تفاعلية مدعومة بالتكنولوجيا، تساهم في تمكين الإبداع ومهارات حل المشاكل، وتعزز التعليم التفاعلي وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مما يساهم في تمكين الطلاب ورفدهم بالأدوات اللازمة للنجاح في المستقبل.

وقال نيليش كورغاونكار، المدير التنفيذي لـ "أتلاب": "نستلهم نهجنا في «أتلاب» من رؤية مجموعة «سينتينا»، ونركز في حلولنا على جعل التعليم أكثر مَرَحاً وفعالية للطلبة. ونسعى من خلال مشاركتنا في GESS دبي 2024 إلى استعراض أحدث حلولنا وابتكاراتنا، والإضاءة على دورها في تعزيز التجربة التعليمية لطلاب المدارس. ونولي أهميةً كبيرة لتنفيذ المبادرات التعليمية بالتعاون مع المدارس والجامعات، والتعريف بحلولنا المصممة لرفد الجيل القادم بالمهارات المطلوبة لمواجهة تحديات المستقبل، والمساهمة في بناء عالم مستدام."

وفي سياق مشاركتها في GESS، ستقدم "أتلاب" حلول تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كأدوات التجارب الفيزيائية والمحاكاة البيولوجية، والتي تسهم في تحفيز الفضول وترسيخ فهم المبادئ العلمية. كما ستستعرض الشركة منظومة "تصميم الألعاب"، وهي أداة تعليمية تعزز الإبداع ومهارات البرمجة والتفكير النقدي بين الطلاب، ومنصة "ميكرسبيسز" (Makerspaces) التي تتيح للطلاب التصميم والبناء والابتكار، وبالتالي اكتساب العلم والخبرة العملية. فضلاً عن ذلك، ستتيح الشركة للخبراء والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب استكشاف حلولها للتدريب المهني والتعليم العالي، والتي ستزود الطلاب بالمهارات العملية اللازمة لتعزيز آفاق نجاحهم في المسارات المهنية التكنولوجية.

وأضاف كورغاونكار: "يتيح لنا تواجدنا في هذا الحدث الرائد توطيد شراكاتنا ضمن قطاع التعليم. ونهدف من خلال استعراض مجموعة حلولنا الواسعة إلى ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في مجال تحويل تجارب التعليم باستخدام التكنولوجيا."

ومن المتوقع أن يشهد سوق التعليم الخاص من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر في دولة الإمارات نمواً كبيراً ليصل إلى 9.58 مليار دولار في عام 2029. ويأتي هذا التوسُّع مدفوعاً بتزايد عدد السكان المغتربين، وارتفاع معدل الالتحاق بالمدارس، والتركيز على جودة التعليم، والانتقال من المدارس العامة إلى المدارس الخاصة. وتواصل "مجموعة سينتينا"، من خلال شركة "أتلاب" التابعة لها، التزامها بتشجيع دمج علوم الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعليم في نظام التعليم لهذه المراحل.

وسينضم إلى "أتلاب" خلال الحدث شركاء مرموقون، بما فيهم "باسكو" (PASCO)، و "بين ميكر" (BenMaker)، و "أوزوبوت" (Ozobot)، و "سفيرو" (Sphero)، و "كوبو" (Kubo)، و "إل دي ديداكتيك" (LD Didactic)، و "تي كيو" (TQ)، و "بايتيد" (Byteed)، مما يسهم في ترسيخ مكانتها الرائدة وتعزيز قدرتها على توفير حلول مبتكرة لقطاع التعليم.

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