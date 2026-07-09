إطلاق شركة "Narrative & Co." في دبي، بهدف تمكين الشركات من تعزيز حضورها على منصات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة - مع استمرار الذكاء الاصطناعي في إحداث تغييرات جذرية في طريقة البحث عن المعلومات والمنتجات والخدمات عبر الإنترنت، يشهد العالم الرقمي تحولًا في أساليب وصول الشركات والعلامات التجارية إلى جمهورها.

لسنوات طويلة، اعتمد المستخدمون على محركات البحث التقليدية مثل "Google" لإدخال كلمات مفتاحية وتصفّح الروابط بهدف الوصول إلى المعلومات. أما اليوم، فقد تغيّر هذا السلوك بشكل واضح مع تزايد اعتماد المستخدمين على أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وClaude وPerplexity وGoogle Gemini للحصول على إجابات مباشرة دون الحاجة لتصفّح نتائج متعددة.

بدلاً من قراءة صفحات طويلة من نتائج البحث، بات المستخدمون يطرحون أسئلتهم بصيغة حوارية ويتلقّون إجابات منظمة وتوصيات مختصرة خلال ثوانٍ معدودة. ولا يقتصر هذا التحول على أسلوب البحث فحسب، بل يمتد أيضاً إلى طريقة اكتشاف الشركات والعلامات التجارية. ومع ترسخ هذا السلوك الجديد، أصبحت قدرة الشركات على الظهور أمام جمهورها المستهدف تعتمد بشكل متزايد على حضورها في منصات البحث المدعومة بالذكاء الصطناعي.

ومع استمرار دولة الإمارات في تعزيز ريادتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، تُعد الشركات الناشئة فيها من أوائل الشركات التي تبنّت هذا التحول في المنطقة، في وقتٍ يتزايد فيه اعتماد المستهلكين على الإجابات التي تولدها أنظمة الذكاء الاصطناعي باعتبارها نقطة الاتصال الأولى مع العلامات التجارية. ويمنح هذا التحول فرصةً أكبر للشركات التي تبادر إلى التكيّف مبكرًا لتعزيز حضورها، وبناء الثقة مع العملاء، وإرساء علاقات مستدامة معهم في عالم تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي.

انطلاقاً من إدراكها لهذا التحول في السوق، أعلنت Narrative & Co. عن انطلاق أعمالها في دبي لتكون واحدة من أحدث الشركات الاستشارية المتخصصة في مجال تحسين ظهور الشركات في محركات الذكاء الاصطناعي GEO.

وتساعد الشركة المؤسسات على فهم كيفية إدراك منصات الذكاء الاصطناعي لعلاماتها التجارية، وتحسين المحتوى والمعلومات التي تعتمد عليها هذه الأنظمة في التحليل والتقييم، بما يعزز فرص ظهورها ضمن توصيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي عند بحث المستخدمين عن منتجات أو خدمات.

وقالت آية ملاعب، رئيسة قسم المحتوى الاستراتيجي في :Narrative & Co. "لقد تغيّرت طريقة اكتشاف العلامات التجارية بصورة جذرية. فبات المستخدمون يتوجهون مباشرة إلى روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لطرح أسئلتهم والحصول على توصيات جاهزة. ولم يعد ظهور العلامة التجارية مرتبطًا باسمها فقط، بل بما يكوّنه الذكاء الاصطناعي عنها عبر الإنترنت من حيث اللغة، والمحتوى، ومستوى المصداقية الرقمية. وتكمن معادلة النجاح اليوم في وضوح الرسائل واتساقها، لا في التعقيد التقني، بحيث تتمكن أنظمة الذكاء الاصطناعي من فهم العلامة التجارية والتوصية بها بثقة. ومن هذا المنطلق، جاءت فكرة تأسيس .Narrative & Co لمساعدة الشركات في دولة الإمارات والمنطقة على تحسين حضورها وكيفية إدراكها داخل منظومة تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي."

مع تزايد اندماج الذكاء الاصطناعي التفاعلي في تفاصيل الحياة اليومية، يُتوقع أن تصبح استراتيجيات GEO جزءًا أساسيًا من أي استراتيجية رقمية للشركات.

ويجسد إطلاق .Narrative & Co تحولًا جديدًا في مفهوم الظهور الرقمي، يقوم على كيفية فهم أنظمة الذكاء الاصطناعي للشركات، وتفسيرها لها، والتوصية بها.

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