أعلنت مجموعة أركان للتطوير العقاري، بقيادة المهندس عماد عيسى، عن إطلاق أحدث مشروعاتها التجارية "GenZ" في قلب مدينة الشيخ زايد بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 700 مليون جنيه بعد الحصول على الرخصة الرسمية، والذي يُعد نقلة نوعية في مفهوم الاستثمار التجاري بالسوق المصرية، كونه أول مول تجاري ملحق بمحطة وقود متكاملة يُطرح بنظام التمليك.

ويأتي إطلاق مشروع GenZ بعد النجاح الذي حققته مجموعة أركان للتطوير العقاري في مول Millennium HUB، والذي شهد بيع كامل المرحلتين الأولى والثانية، ما شجع الشركة على التوسع وتقديم نموذج تجاري جديد.

وقال المهندس عماد عيسى، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن المشروع يمتد على مساحة أكثر من 4000 متر مربع، ويضم وحدات تجارية بمساحات تبدأ من 40 مترًا وتصل إلى 200 متر لتناسب مختلف الأنشطة التجارية والخدمية، مع استهداف مباشر لفئة الجيل زد (Gen Z)، وهو ما انعكس في اختيار اسم المشروع وتصميم أنشطته.

وأضاف أن المشروع يتكون من بدروم وأرضي ودور أول، حيث خُصص البدروم للأنشطة المرتبطة بالسيارات ويضم مراكز صيانة وعناية لعلامات فاخرة مثل أودي وبورش ومرسيدس، إلى جانب محال الإكسسوارات والإطارات وأفلام الحماية، أما الدور الأرضي فيضم ماركت، وصيدلية ومجموعة متنوعة من المطاعم والكافيهات، فيما يحتوي الدور الأول على صالة رياضية ضخمة، وGaming Center، وأنشطة خدمية وترفيهية متنوعة، بما يخلق تجربة تجارية متكاملة.

وأوضح عماد عيسى أن مشروع GenZ يتمتع بعدد من المقومات الاستثمارية القوية، أبرزها كونه المحطة الوحيدة في نطاق 5 كيلومترات في جميع الاتجاهات، إضافة إلى خدمته لكثافة سكانية تتراوح بين 200 و300 ألف نسمة، ما يضمن تدفقًا يوميًا مستمرًا للزوار، مشيرًا إلى أن المشروع يقع في قلب مدينة الشيخ زايد بأحد أكثر المواقع تميزًا وحيوية، أمام مستشفيات الشيخ زايد المركزي وزايد التخصصي وجلوبال كير وغزال هيلث كير، وبجوار نادي الشيخ زايد الرياضي ومدرسة إنسباير، وهو ما يمنح المول قوة تشغيلية عالية ويخلق بيئة جاذبة للعلامات التجارية، مع ضمان أعلى معدلات التشغيل والعائد الاستثماري.

وأشار إلى أن مجموعة أركان تعاقدت مع شركة إدارة كبرى تدير أكثر من 75 محطة وقود داخل مصر، وتستعد للتعاقد مع شركة من أكبر شركات الاستشارات الهندسية المتخصصة، كما يجري حاليًا المفاضلة بين ثلاث من كبرى شركات البترول العالمية والمحلية، على أن يتم التسليم والتشغيل خلال 24 شهرًا.

وأكد أن أركان تتبنى في المشروع مفهوم "السعر العادل"، حيث يتم طرح الوحدات بأسعار تقل بنحو 30% إلى 40% عن متوسط أسعار السوق، ضمن مبادرة "ابنيها"، مع أنظمة سداد مرنة تبدأ بمقدم 10% وحتى 20%، وتقسيط يصل إلى 72 شهرًا، وقد تم فتح باب الحجز للوحدات التجارية للمستثمرين.

وأشار إلى أنه من المقرر طرح المشروع خارجيًا خلال مشاركة الشركة في معرض Iconic Expo بمدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية يوم 29 يناير، في خطوة تعكس استراتيجية أركان للتوسع الإقليمي وجذب الاستثمارات العربية إلى السوق المصري، مؤكدًا أن مشروع GenZ يمثل إضافة قوية لمحفظة مشروعات المجموعة ويعزز مكانتها كأحد الكيانات الرائدة في السوق العقاري المصري

