أعلنت شركة الأماكن للتطوير العقاري الارتفاع بنسبة تنفيذ مشروع Genista New Zayed والوصول بها لـ85%، وهو ما يدعم خطة الشركة للالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ وتسليم المشروع، مما يحافظ على ثقة العملاء بالشركة.

قال عصام فرغلي، رئيس مجلس إدارة شركة الأماكن للتطوير العقاري، إن الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ والإسراع بها مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والتميز تعد عناصر أساسية تتميز بها شركة الأماكن للتطوير العقاري، حيث إن بناء علاقة قوية وعلاقة ثقة مع العملاء تعتمد بالأساس على الالتزام في المواعيد والمواصفات المحددة مع العملاء.

وأوضح أن مشروع Genista New Zayed يقع في مكان استراتيجي بمدينة الشيخ زايد، حيث يقع المشروع على مساحة 21000 متر مربع، وهو مشروع سكني متكامل، ويضم وحدات سكنية عبارة عن توين هاوس وتاون هاوس واستاند الون ونادي اجتماعي، ومن المخطط بدء تسليم المشروع خلال 3 سنوات ونصف السنة من إطلاقه في مارس 2023، ويتواجد المشروع بالقرب من الطريق الصحراوي ومحور الضبعة، مما يجعله مرتبطا بالمحاور الرئيسية في غرب القاهرة.



وأشار إلى أن Genista New Zayed يمثل أحد المشروعات البارزة في منطقة زايد الجديدة، وتستهدف الشركة من خلاله إلى تقديم تجربة معيشية استثنائية تجمع بين التصميم العصري والخدمات المتكاملة، مما يعزز من جودة الحياة لقاطني المشروع، موضحا أن هذا المشروع يعد خطوة محورية في مسيرة الشركة لتقديم حلول عمرانية مبتكرة تلبي تطلعات عملائها.



ولفت إلى أن أبرز ملامح خطة الشركة التوسعية تتمثل في تنفيذ مشروعات في الشيخ زايد والساحل الشمالي، وهي مناطق يوجد بها طلب حقيقي وقوي لوحدات سكنية متنوعة، لذا فإن الشركة تستهدف تلبية الطلب في هذه المناطق وتنفيذ مشروعات بأعلى معايير الجودة والتميز، وبما يضمن لها زيادة قاعدة عملائها داخل مصر وخارجها.

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