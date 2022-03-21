دبي : شركة عمان للتأمين تستحوذ على ملف التأمين على الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة من شركة التأمين العالمية Assicurazioni Generali Spa. تعكس الاتفاقية الموقعة بتاريخ 23 فبراير 2022 عمق الشراكة التي جمعت بين الطرفين، وتتماشى مع الإستراتيجية العامة لشركة جنرالي (Generali) التي تهدف إلى نشر نموذج أعمالها في الإمارات العربية المتحدة من خلال تعزيزها النظام البيئي لاقتراح الشراكة.

ومن المتوقع إتمام عملية التحويل التي تغطي وثائق التأمين على الحياة المرتبطة بالوحدات بنهاية شهر أغسطس 2022، رهنًا للحصول على موافقة الهيئات المختصة.

وقد اتفق الطرفان على ضمان إتمام عملية التحويل لحاملي الوثائق القائمين بسلاسة، وتزويدهم بخدمات وأنظمة تأمين هي الأفضل في فئتها، مع استمرار شروط وأحكام وثائق العملاء كما هي دون تغيير.

وتعليقًا على ذلك صرح السيد ايمانويل ديشامب(Emmanuel Deschamps) ،عضو اللجنة التنفيذية بشركة عمان للتأمين ورئيس قسم التأمين على الحياة بالشركة قائلًا: "نحن سعداء بهذه الصفقة التي تعزز مركزنا بالسوق أكثر فأكثر حيث تصل قيمة أصول التأمين على الحياة الخاضعة تحت إدارتنا إلى 1.2 مليار درهم. تأتي هذه الصفقة تماشيًا مع إستراتيجيتنا لزيادة وتيرة النمو في حافظة أعمالنا في التأمين على الحياة، وأن نصبح منارة إقليمية يهتدي الغير بخبراتها ومعارفها في مجال التأمين على الحياة. نحن حريصون على الاستفادة من إمكانياتنا الرقمية الضخمة، ونهجنا المتعدد القنوات من خلال خدمات التأمين المصرفي المشترك بين البنوك وشركات التأمين، والشراكات التي نعقدها مع وسطاء التأمين على الحياة، فضلًا عن قناة أعمالنا الخاصة التي تضم نخبة من 150 استشاري".

جديرُ بالذكر أن نسبة الملاءة المالية لشركة عمان للتأمين والتي تبلغ 275٪ اعتبارًا من ديسمبر 2021 هي من أعلى النسب في دولة الإمارات العربية المتحدة مما يعكس استدامتها المالية.

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نبذة عن عمان للتأمين

تأسست شركة عُمان للتأمين (ش.م.ع) في عام 1975 حيث تُعد واحدة من شركات التأمين الرائدة على مستوى الشرق الأوسط. تمتد أعمال الشركة إلى جميع إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى عُمان وتركيا. تقدم شركة عُمان للتأمين مجموعة هائلة من الحلول التأمينية للأفراد والمؤسسات على صعيد التأمين على الحياة والتأمين الصحي والتأمين العام. ومع وصول المجموع الكلي للأقساط المكتتبة إلى 3.54 مليار درهم إماراتي في عام 2021، حصلت شركة التأمين الإماراتية على التصنيف ‘A’ من مؤسسة أيه إم بست للتصنيف الائتمانى، و‘A-’ من وكالة ستاندرد آند بورز، و‘A2’ من وكالة موديز.

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احسان خان

رئيس قسم التسويق

شركة عمان للتأمين

الهاتف: +971 4 233 7018

البريد الإلكتروني: ahsan.khan@omaninsurance.ae

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