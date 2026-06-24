دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت شركة تطوير العقبة (ADC) اتفاقية إطار عمل مع "جيمس لإدارة المدارس" (GEMS School Management – GSM) ، الذراع الاستشارية والتشغيلية لمجموعة جيمس للتعليم، لتتولى إدارة وتشغيل مدرسة العقبة الدولية، وذلك اعتباراً من مطلع العام الدراسي المقبل.

وتأتي الاتفاقية الموقعة مع مجموعة جيمس للتعليم والتي تعد واحدة من أعرق وأكبر مؤسسات التعليم الخاص المتميزة في العالم وتقدم خدماتها في أكثر من 90 مدرسة دولية حول العالم، انسجاماً مع رؤية شركة تطوير العقبة؛ لتجويد العملية التعليمية وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة، ولتكون رافداً أساسياً لنمو المدينة وعامل جذب للمستثمرين والكفاءات والعائلات الراغبة بالاستقرار والعمل في العقبة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي إن "الاتفاقية ستضمن للطلبة في المدرسة تعليماً يواكب أعلى المعايير الدولية هنا في العقبة، وتفتح أمامهم فرصاً استثنائية، وتمكن كوادرنا التعليمية، وتجسد التزام الشركة الراسخ بالاستثمار في الإنسان ومستقبل المجتمع المحلي".

وأضاف الصفدي أن توفير منظومة تعليم دولية بمستوى عالمي في العقبة يشكل عنصراً محورياً في تعزيز البيئة الاستثمارية، إذ يمنح المستثمرين والعاملين وعائلاتهم الثقة بأن المدينة قادرة على تلبية احتياجاتهم التعليمية والمعيشية وفق أفضل المستويات.

وبموجب الاتفاقية، ستستفيد مدرسة العقبة الدولية من خبرات مجموعة جيمس للتعليم ومواردها الواسعة، بتوفير برامج التطوير المهني المستمر للمعلمين، وتبادل أفضل الممارسات التربوية بين مدارس المجموعة حول العالم، بما يرتقي بجودة التعليم والتعلم، ويرفع مستوى التحصيل الأكاديمي، ويفتح أمام الطلبة آفاقاً أوسع للتميز والنجاح.

وفي تعليق له، قال روبرت تارن، الرئيس التنفيذي لـ"جيمس لإدارة المدارس": "يسرّنا أن نتعاون مع شركة تطوير العقبة لقيادة المرحلة المقبلة من مسيرة مدرسة العقبة الدولية. تمتلك المدرسة بالفعل أساساً قوياً وسجلاً متميزاً من الإنجازات الطلابية. ونتطلع إلى العمل مع مجتمع المدرسة وإتاحة المزيد من الفرص للطلاب وتعزيز مكانة المدرسة باعتبارها واحدة من أبرز المدارس الدولية الرائدة في المنطقة."

وتعد مدرسة العقبة الدولية المدرسة الوحيدة ذات المناهج الدولية في جنوب المملكة والتي تضم نحو 500 طالب وطالبة واعتمدت منذ 2023 إطاراً جديداً للحوكمة والقيادة، وحصلت على اعتماد مجلس المدارس الدولية (CIS) واعتماد أكسفورد AQA، ونالت صفة مدرسة مرشحة لبرنامج البكالوريا الدولية للسنوات الابتدائية (PYP)، وأطلقت منهاج كامبريدج للطفولة المبكرة وبرنامج "تميّز" للغة العربية. وأثمرت هذه الجهود عن إنجازات طلابية لافتة بين عامي 2023 و2025، شملت الحصول على ميداليات ذهبية وفضية في بطولة السباحة بالزعانف للشباب في هنغاريا، والمركز الأول في جائزة الملكة رانيا (المملكة المتحدة) للطالب المتميز، والمركز الأول في جائزة كامبريدج للمتعلم المتميز، وبلوغ نهائيات المعرض الدولي للعلوم والهندسة (ISEF) في الولايات المتحدة، والمركز الثاني وطنيًا والسادس عالميًا في أولمبياد اللغة الإنجليزية، والمركز الأول في مسابقة فؤاد فرّاج للروبوت، إضافة إلى سلسلة من ألقاب البطولات الوطنية في كرة السلة والشطرنج والريشة الطائرة والسباحة.

ويمثل التعاقد مع مجموعة جيمس لإدارة وتشغيل المدرسة انطلاقة المرحلة الثالثة من مسيرة الإصلاح والتطوير في المدرسة تحت عنوان "تحقيق الرؤية"، إذ ستعمل المدرسة بموجب خطتها الاستراتيجية التطويرية 2025–2030 على ترسيخ برنامج البكالوريا الدولية في جميع المراحل الدراسية، وتوسيع الأنشطة اللامنهجية وفرص التعلم التجريبي، والاستثمار في التعلم القائم على التكنولوجيا وبناء القدرات القيادية، إضافة الى توسعة الطاقة الاستيعابية للمدرسة إلى 700 طالب وطالبة، لتكون إحدى المدارس الرائدة على مستوى المنطقة.

ويذكر أن شركة تطوير العقبة قد أنهت مؤخراً أعمال التجديد والتحديث لمرافق المدرسة الداخلية و الخارجية كافة بما يسهم تجويد العملية التربوية والتعليمية فيها.

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