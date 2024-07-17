دبي، الإمارات العربية المتحدة: في ظل النمو المتسارع لقطاع الألعاب في الإمارات، تعاونت غرفة تجارة دبي مع رواد قطاع الألعاب الإلكترونية لإطلاق منظمة جديدة تهدف إلى تعزيز تطوير قطاع الألعاب الإلكترونية وتسهيل التعاون. تم إطلاق مجموعة دبي للألعاب والرياضات الإلكترونية (GEG) رسمياً في يناير 2024 وتضم 29 عضواً رئيسياً. ستقود المجموعة لجنة من خبراء القطاع الملتزمين بتشكيل مستقبل الألعاب الإلكترونية في المنطقة، ومن بينهم:

١. كيشان ديباك باليجا، رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي لمجموعة Geekay

٢. وديع الصياح، نائب رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي لشركة Al Musaed

٣. راجيب روي، مدير العضوية والتسويق. الرئيس التنفيذي لشركة Royex Technologies LLC

٤. إدوارد كوندرات، الأمين العام. مدير تطوير الأعمال في Gen.G

٥. سعيد شرف، عضو المجلس. الرئيس التنفيذي لشركة Esports Middle East

وفقاً لإحصائيات Statista من المتوقع أن يحقق قطاع الألعاب الإلكترونية في الإمارات إيرادات تصل إلى 420.9 مليون دولار أمريكي في عام 2024، وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يحافظ القطاع على معدل نمو سنوي ثابت يبلغ 5.40%، مما يؤدي إلى تحقيق حجم السوق المتوقع قدره 492.90 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027.

تأسست مجموعة دبي للألعاب والرياضات الإلكترونية (GEG) للمساهمة في هذا النمو وربط قادة القطاع لبناء بيئة صحية ، تهدف المجموعة إلى:

تمثيل القطاع : تمثيل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية أمام الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز السياسات واللوائح الداعمة.

تمثيل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية أمام الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز السياسات واللوائح الداعمة. دراسة السوق : إجراء بحوث مفصلة لتحديد اتجاهات السوق وتفضيلات المستهلكين وتطورات القطاع ، مما يساعد الشركات والحكومات في اتخاذ القرارات.

إجراء بحوث مفصلة لتحديد اتجاهات السوق وتفضيلات المستهلكين وتطورات القطاع ، مما يساعد الشركات والحكومات في اتخاذ القرارات. فرص التواصل: إنشاء منصات للتفاعل بين رواد القطاع ، بما في ذلك المطورين والناشرين ومنظمي الفعاليات واللاعبين، لتعزيز المجتمع والتعاون.

مبادرات تعليمية: تقديم فعاليات وورش عمل وندوات لتعزيز المهارات والمعرفة في مجالات مثل تطوير الألعاب والتسويق وإدارة الفعاليات والألعاب التنافسية.

دعم المواهب المحلية: دعم المطورين المحليين واللاعبين المحترفين من خلال توفير الفرص وتنظيم المسابقات وتقديم التدريب والموارد.

استضافة الفعاليات: تنظيم بطولات الألعاب والمعارض والمؤتمرات لتسليط الضوء على القطاع وعرض المواهب والمنتجات.

مساعدة التمويل: مساعدة الشركات الناشئة والمشاريع في القطاع على تأمين الاستثمارات وتقديم الإرشادات في إدارة الأعمال والمستثمرين .

علاقات عالمية: بناء علاقات مع المجتمعات العالمية للألعاب الإلكترونية لجلب الخبرات والفعاليات والفرص.

دعم السياسات: مساعدة الحكومة في وضع السياسات التي تعزز نمو قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

تسويق القطاع: تنفيذ حملات لزيادة المعرفة العامة وقبول الألعاب والرياضات الإلكترونية، مع التركيز على فوائدها وفرصها المهنية.

قال كيشان باليجا، رئيس GEG: "يمثل إطلاق مجموعة GEG لحظة محورية لقطاع الألعاب الإلكترونية في الإمارات. نركز على إنشاء مجتمع حيوي حيث يمكن للشركات والمطورين وعشاق الألعاب التواصل والإبتكار والنمو معاً. ستكون هذه المنظمة أداة حاسمة في توفير الدعم والموارد اللازمة لمساعدة قطاعنا على الازدهار."

وأضاف وديع الصياح، نائب رئيس GEG: "من خلال تقديم صوت موحد للمجتمع في مجال الألعاب الإلكترونية، نهدف إلى المساعدة في تطوير جميع جهات القطاع. علاوة على ذلك، سيساعد تعاوننا مع المؤسسات التعليمية في تنمية الجيل القادم من المواهب، مما يعزز النمو المستدام والابتكار."

وقال سعيد شرف، عضو مجلس إدارة GEG: "من خلال جمع الأطراف الرئيسية وتعزيز التعاون، نهدف إلى تحقيق نجاحات ووضع الإمارات كداعم رئيسي عالمياً في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية."

نبذة عن GEG:

مجموعة دبي للألعاب والرياضات الإلكترونية هي مبادرة تأسست بدعم من غرفة تجارة دبي، بهدف تعزيز نمو وتطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. تسعى المجموعة إلى تقديم رؤى وتوصيات للحكومة مبنية على اتجاهات السوق الحالية، وذلك لتسهيل اتخاذ قرارات مستنيرة وداعمة لنمو هذا القطاع الحيوي.

للتواصل:

info@geg.ae



الموقع الإلكتروني:

https://geg.ae/

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