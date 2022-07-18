الشركات الثلاث المرتقبة تعتزم الاستمرار بترسيخ إرث GE

· أعمال الرعاية الصحية تظهر باسم جديد وهو GE HealthCare

· محفظة أعمال GE "جنرال إلكتريك" في قطاع الطاقة وتضم الطاقة المتجددة والطاقة والتقنيات الرقمية وخدمات الطاقة المالية تندرج ضمن أعمال الشركة الجديدة GE Vernova

· أعمال الشركة في قطاع الطيران تندرج ضمن مسؤوليات شركة GE Aerospace الجديدة

بوسطن: أعلنت شركة GE "جنرال إلكتريك" المسجلة في بورصة نيويورك بالرمز GE عن أسماء العلامات التجارية الجديدة للشركات الثلاث المنبثقة عنها، والتي سوف تركز على قطاعات النمو الرئيسية، الرعاية الصحية والطاقة والطيران وترسخ ريادتها العالمية في هذه المجالات.

وستحمل وحدة أعمال GE المخصصة لقطاع الرعاية الصحية اسم GE HealthCare، في حين ستشكل أعمال GE في قطاع الطاقة والتي تضم الطاقة المتجددة والطاقة والتقنيات الرقمية وخدمات الطاقة المالية شركة واحدة تحمل اسم GE Vernova. كما ستكون GE Aerospace الشركة المتخصصة في قطاع الطيران لدى GE. وستواصل جميع الشركات الجديدة مزاولة أعمالها بناءً على إرث علامة GE العالمية وقيمتها المقدرة بنحو 20 مليار دولار*.

وإضافة لذلك، أعلنت GE اليوم أنه عقب استكمال العملية المخطط لها، سيتم إدراج أسهم GE HealthCare في بورصة نازداك بالرمز GEHC. وبهذه الخطوة، ستستفيد GE HealthCare من مكانة البورصة وسجلها الحافل كسوق للشركات العامة المبتكرة المدعومة بالتكنولوجيا، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية.

وفي هذا السياق، قال لورانس كولب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في GE والرئيس التنفيذي لشركة GE Aerospace: "نشهد اليوم تحقيق إنجاز رئيسي ضمن خطة GE لتأسيس ثلاث شركات مستقلة ومستقبلية لتكون أكثر تركيزاً على قطاعات النمو الرئيسية. وبناءً على قيمة علامة GE العالمية المقدرة بمليارات الدولارات، نستفيد من ميزة تنافسية قوية في أسواقنا النهائية، الأمر الذي يسمح لأعمالنا بمواصلة تحقيق النجاح والإنجاز في المستقبل. وباعتبار هذه الشركات تقوم على أسس الابتكار والمرونة، ستواصل العلامات التجارية الثلاث الجديدة العمل وفق منهجيتنا الراسخة وإرثنا العريق لبناء عالم أفضل لعملائنا وستلتزم بنقاط القوة البارزة والقيم العالية التي لطالما تمتعت بها GE".

وتعتزم GE إجراء العملية المخطط لها والمعفية من الضرائب والتي تقود لنشوء شركة GE HealthCare في عام 2023، لتكون بمثابة شركة مستقلة تدفع عجلة الابتكار في الرعاية الصحية الدقيقة وترتقي بالنتائج العلاجية للمرضى وتعالج التحديات السريرية الرئيسية والمشاكل الصحية التي تواجه المرضى. وبناءً على تاريخها الممتد على مدار أكثر من 100 عام، سيواصل اسم شركة GE HealthCare وشعارها تقديم بعدٍ آخر للسلامة التامة والجودة العالية وأرقى درجات الثقة والابتكار في قطاع الرعاية الصحية. وتم تصميم العلامة التجارية الجديدة لشركة GE HealthCare باللون "البنفسجي" الذي يعكس حرصها المطلق على الالتزام بأنبل معاني الإنسانية وتحقيق أعلى مستويات التميز في الرعاية الصحية. وستحافظ الشركة على مكانتها الراسخة في طليعة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمرضى، مدعومة بنجاحها بتركيب أكثر من 4 ملايين منتج وإجراء أكثر من ملياري فحص للمرضى سنوياً.

وفي مطلع عام 2024، تخطط GE لتأسيس شركة مستقبلية أخرى في عملية معفية من الضرائب لإطلاق شركة GE Vernova التي ستضم وحدات أعمال الطاقة لدى GE، وتقدم بالتعاون مع العملاء نحو ثلث الطاقة الكهربائية حول العالم، وتركز على تسريع وتيرة الوصول إلى منظومة أكثر موثوقية واستدامة في قطاع الطاقة وبتكلفة في المتناول. ويتألف اسم الشركة الجديدة من Ver المستوحاة من كلمة verde التي تشير إلى اللونين الأخضر والأزرق على كوكب الأرض، وكلمة nova المستوحاة من novus اللاتينية التي تعني "جديد"، وتعبر عن المرحلة الجديدة والمبتكرة في قطاع الطاقة التي تتميز بمستويات الكربون المنخفضة وستساعد GE Vernova في استشرافها. وتتجلى هذه السمات أيضاً في لون العلامة التجارية الجديد "أخضر مستدام" لشركة GE Vernova. ومع امتلاكها لقاعدة أصول تضم أكثر من 7000 توربين غازي و400 جيجاوات من معدات الطاقة المتجددة، فإن شعار GE Vernova سيكون بمثابة تذكير بالتزامات الشركة الدائمة بتقديم الجودة والشراكة والبراعة لعملائها.

وبعد عملية تأسيس الشركتين المذكورتين، ستكون GE شركة متخصصة في قطاع الطيران تحت اسم جديد وهو GE Aerospace. ومع تمتعها بقاعدة محركات عالمية واسعة تضم 39400 محرك تجاري و26200 محرك لطائرات عسكرية، ستواصل الشركة لعب دور حيوي في دعم القطاع ودفع عجلة انتعاشه مع استشراف مستقبل الطيران. ويحافظ الاسم الجديدة على الإرث الراسخ للعلامة التجارية في قطاع الطيران والتي تبرز باللون "الأزرق الداكن" المستوحى من الغلاف الجوي، ويمثل الحدود اللامتناهية لهذا القطاع الحيوي، ويضع رؤية جديدة عنوانها الثقة والاستمرار بالمنافسة وتحقيق التقدم في مجال الطيران والدفاع للأجيال القادمة. وعقب العملية المرتقبة، ستمتلك GE Aerospace حقوق علامة GE وستقدم تراخيص طويلة للشركات الأخرى.

من جانبها قالت ليندا بوف مديرة التسويق في GE: "خلال الأشهر الستة الماضية، حرصنا على نشر رسائل واضحة لتوعية العملاء بالقيمة الحقيقية لعلامة GE والمعاني التي تحملها الشركات المنبثقة عنها مستقبلاً. وبناءً على بيانات وتحليلات آلاف من الحوارات البناءة، بات واضحاً أن اسم GE وشعارها الراسخ منذ أكثر من قرن من الزمن يمثل إرثاً حافلاً بالابتكار، ورمزاً للثقة العالية من العملاء في مختلف أرجاء العالم، ومدعاة فخر كبير لفرق عملنا، ووجهة عمل جذابة لقادة المستقبل الموهوبين. ونحن على ثقة بأن هذه الشركات المستقبلية ستتمكن من الاستمرار بترسيخ إرث GE".

ومن خلال تأسيس الشركات الثلاث الجديدة، ستتمكن كل منها من تعزيز تركيزها على قطاعات أعمالها، وستستفيد من توزيع مدروس لرأس المال، وستتمتع بمرونة استراتيجية عالية لدفع عجلة النمو مستقبلاً وخلق قيمة طويلة الأجل ضمن مجالات أعمالها**.

*وفقاً لتصنيفات إنتربراند لأفضل العلامات التجارية العالمية 2021

** قد تخضع هذه الخطط لنتائج المشاورات المطلوبة قانوناً في بعض أرجاء العالم

تحذير فيما يتعلق بالبيانات التطلعية

يحتوي هذا الخبر على بيانات تطلعية مرتبطة بأحداث مستقبلية تتناول بطبيعتها مسائل عدة وغير مؤكدة بدرجات مختلفة. وللحصول على تفاصيل حول حالات عدم اليقين التي قد تتسبب في أن تكون نتائجنا المستقبلية الفعلية مختلفة مادياً عن تلك المعبر عنها في بياناتنا التطلعية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني -relations/important-https://www.ge.com/investor, information-statement-looking-forward، إضافة إلى سجلنا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ونحن لا نتعهد أبداً بتحديث بياناتنا التطلعية.

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حول "جنرال إلكتريك"

تعمل GE - الشركة العالمية المدرجة ضمن بورصة نيويورك تحت الرمز (GE)- على معالجة التحديات لبناء عالم أفضل للجميع. ولأكثر من 130 عاماً، أحدثت الشركة قفزات نوعية ضمنت استشراف مستقبل القطاع الصناعي، وتعمل الشركة اليوم عبر فريق عملها وتقنياتها المتقدمة ووصولها العالمي وإمكاناتها العالمية على مساعدة الجميع حول العالم في تعزيز السلامة والكفاءة والموثوقية. وتتميز GE بقوة عاملة عالمية ومتنوعة، تعمل بأعلى درجات التفاني والنزاهة لتحقيق رسالة الشركة وتلبية تطلعات عملائها. ويتوفر المزيد من المعلومات عبر الرابط www.ge.com

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رئيس قسم الاتصالات ، GE Global

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