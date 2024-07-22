سينسيناتي: أعلنت شركة GE Aerospace (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:GE) عن خططها لاستثمار ما يزيد عن مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات في توسعة وتحديث مرافق الصيانة والإصلاح والتجديد وإصلاح المكونات في جميع أنحاء العالم.

وستساعد هذه الاستثمارات شركة GE Aerospace على تعزيز قدرتها على تلبية النمو في قاعدة تركيب الهياكل العريضة والضيقة بإضافة خلايا ومعدات إضافية لاختبارات المحركات. وسيسهم التمويل أيضاً في إضافة أحدث التقنيات، بما في ذلك تعزيز تقنيات الفحص، لتقليل أوقات التسليم للعملاء بالإضافة إلى تعزيز القدرة على إصلاح المكونات داخل ورش الإصلاح الخاصة بها.

وقال راسل ستوكس، الرئيس والمدير التنفيذي للمحركات والخدمات التجارية في شركة GE Aerospace: "يشهد عملاؤنا طلباً قوياً على السفر الجوي، وبالتالي كان علينا أن نستثمر لزيادة قدرتنا وكفاءتنا حتى نتمكن من تلبية احتياجاتهم المتزايدة والحفاظ على تشغيل طائراتهم بأمان وموثوقية. ونحن بهذا الاستثمار الكبير، فإننا نعزز تركيزنا واهتمامنا على المدى الطويل بالسلامة والجودة والتسليم لعملائنا وجمهور المسافرين".

وسيتم توجيه الجزء الأكبر من الاستثمار لدعم الطلب المتزايد على محركات CFM LEAP* مع استمرار الأسطول في النضج والتوسع من خلال أكثر من 3300 طائرة تعمل بمحرك طراز LEAP في الخدمة، وأكثر من 10000 محرك إضافي قيد التنفيذ حالياً، ما يزيد أسطول شركات الطيران التجارية العالمية بآلاف الطائرات في الأعوام المقبلة.

يأتي تنفيذ العديد من هذه الاستثمارات نتيجة لجهود الموظفين في العمل على تحسين السلامة والجودة والتسليم والتكلفة، من خلال نموذج التشغيل FLIGHT DECK المملوك لشركة GE Aerospace – وهو نهج منظم لإدارة الأعمال لتقديم قيمة استثنائية للعملاء.

استثمارات عالمية في الصيانة والإصلاح والتجديد لدعم العملاء عبر مجموعة المحركات

سيتم توجيه جزء كبير من تمويل عملية الصيانة والإصلاح والتجديد هذا العام إلى إنشاء مركز جديد لتسريع تكنولوجيا الخدمات (STAC) بالقرب من مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو. وسيتم افتتاح المركز في سبتمبر 2024، وسيساهم في تسريع نشر أساليب الخدمات المبتكرة، بما في ذلك تقنيات الفحص التي يمكنها اكتشاف المشكلات الناشئة بصورة أسرع وتقليل زمن توقف طائرات العملاء.

وإجمالاً، ستحصل مرافق الصيانة والإصلاح والتجديد الإقليمية لشركة GE Aerospace في جميع أنحاء العالم على 250 مليون دولار في عام 2024 من أصل مليار دولار من الاستثمار المخطط له على مدى خمس سنوات للمساعدة على تمويل توسعة المرافق والآلات الجديدة والأدوات وتحسينات السلامة، بما في ذلك:

الولايات المتحدة: حوالي 65 مليون دولار

سينسيناتي، أوهايو؛ ماكالين، تكساس؛ لافاييت، إنديانا؛ دالاس، تكساس؛ وينفيلد، كانساس

أمريكا الجنوبية: حوالي 55 مليون دولار

بتروبوليس، البرازيل

أوروبا والشرق الأوسط: حوالي 60 مليون دولار

بودابست، المجر؛ بريستويك، اسكتلندا؛ لندن، إنجلترا؛ كارديف، ويلز؛ فروتسواف، بولندا؛ دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ الدوحة، قطر

آسيا والمحيط الهادئ: حوالي 45 مليون دولار

سنغافورة؛ تايبيه، تايوان؛ كوالالمبور، ماليزيا؛ سيول، كوريا الجنوبية

وتعمل مرافق الصيانة والإصلاح والتجديد التابعة لشركة GE Aerospace على تشغيل ما يزيد عن 40,000 محرك طائرة تجارية. وتشمل خدمات العملاء تفكيك وإعادة تجميع المحركات، والصيانة، والإصلاح، والفحص، بالإضافة إلى الاختبار.

*شركة "سي إف إم إنترناشيونال"، هي المشروع المشترك مناصفة بين "GE Aerospace" و"سافران لمحركات الطائرات". بينما تعد LEAP"" علامةً تجارية مسجلة لصالح شركة "سي إف إم إنترناشيونال".

نبذة عن شركة GE Aerospace

تعد شركة GE Aerospace، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (GE)، مزوداً عالمياً رائداً لمحركات الطيران، ومكونات الطائرات وأنظمتها. وتمتلك الشركة محفظة واسعة بأكثر من 44,000 محرك طائرة تجارية و26,000 محرك طائرة عسكرية. وتمتلك الشركة فريق عمل عالمي يضم 52,000 موظف يواصلون العمل والابتكار والتعلم بالاعتماد على إرث راسخ يمتد لما يزيد عن قرن من الزمان. وتلتزم GE Aerospace بتشكيل معالم مستقبل الرحلات الجوية، والتحليق بالمسافرين إلى وجهاتهم المنشودة بأمان. لمزيد من المعلومات حول ماهية الدور الاستثنائي لشركة GE Aeropsace وشركائها في دعم حاضر ومستقبل قطاع الطيران، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: www.geaerospace.com.

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