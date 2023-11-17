الإعلان عن طلبيات جديدة لشراء 202 محركاً من طراز GE9X و12 محرك GEnx و240 محرك CFM LEAP

الاتفاقيات الموقعة مع طيران الإمارات، و"تاغ أنغولا إيرلاينز"، والخطوط الجوية الملكية المغربية، والعربية للطيران، و"فلاي دبي"، و"اير كايرو" تعزز التزام GE Aerospace بدعم قطاع الطيران الإقليمي

دبي، الامارات العربية المتحدة: اختتمت GE Aerospace، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الطيران، مشاركتها في معرض دبي للطيران 2023 بنجاح كبير مع توقيعها عدة طلبيات استراتيجية لشراء المحركات وتقديم الخدمات. وقد سلط هذا الحدث الضوء على الدور المحوري لقطاع الطيران الإقليمي في سياق النمو الاقتصادي الأوسع لمنطقة الشرق الأوسط.

وقال لورانس كولب جونيور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك والرئيس التنفيذي لشركة GE Aerospace: "كان أسبوعاً حافلاً بالنسبة لشركة GE Aerospace وشركائنا في معرض دبي للطيران 2023، فقد وقعنا طلبيات لشراء أكثر من 450 محركاً بالإضافة إلى العديد من اتفاقيات الخدمات. وتلعب شركات الطيران الإقليمية دوراً مهماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في هذه المنطقة، ونحن فخورون بالشراكة معهم لبلورة مستقبل الطيران".

ولتعزيز علاقاتها مع اللاعبين الرئيسيين في قطاع الطيران، انضمت GE Aerospace إلى أكثر من 1400 شركة عارضة من 95 دولة للمشاركة في معرض دبي للطيران 2023، وأعلنت عن توقيع طلبيات شراء كبيرة لمحركات الطائرات ذات الهيكل العريض والضيق. ويشمل ذلك 202 محركاً من طراز GE9X لشركة طيران الإمارات، و8 محركات GEnx مع قطع الغيار لشركة "تاغ أنغولا إيرلاينز"، و4 محركات GEnx لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، و240 محرك CFM LEAP لشركة العربية للطيران. كما وقعت الناقلتان الإقليميتان "فلاي دبي" و"اير كايرو" اتفاقيات خدمات طويلة الأجل مع GE Aerospace لدعم تشغيل وصيانة أسطوليهما.

وفيما يلي موجز لإعلانات وأنشطة GE Aerospace في معرض دبي للطيران 2023:

طيران الإمارات تطلب شراء 202 محركاً من طراز GE9X لتشغيل أسطولها المرتقب من طائرات البوينغ 777X، وتتضمن الطلبية كذلك اتفاقية خدمات طويلة الأجل؛ وبذلك يصل إجمالي طلبيات الناقلة لشراء محركات GE9X إلى 460 محركاً. وتعد طيران الإمارات صاحبة أكبر طلبيات شراء متراكمة لمحركات GE9X مقارنة بأي شركة طيران أخرى في العالم. ويعتبر هذا المحرك الأقوى في العالم، حيث يساهم في خفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية وتكاليف العمليات التشغيلية بنسبة 10% مقارنةً مع أي محرك آخر ضمن فئته.

لتشغيل أسطولها المرتقب من طائرات البوينغ 777X، وتتضمن الطلبية كذلك اتفاقية خدمات طويلة الأجل؛ وبذلك يصل إجمالي طلبيات الناقلة لشراء محركات GE9X إلى 460 محركاً. وتعد طيران الإمارات صاحبة أكبر طلبيات شراء متراكمة لمحركات GE9X مقارنة بأي شركة طيران أخرى في العالم. ويعتبر هذا المحرك الأقوى في العالم، حيث يساهم في خفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية وتكاليف العمليات التشغيلية بنسبة 10% مقارنةً مع أي محرك آخر ضمن فئته. "تاغ أنغولا إيرلاينز" تطلب شراء محركات GEnx-1B ، ووقعت بالإضافة إلى ذلك اتفاقية خدمات TrueChoice™ لدعم أسطولها المكون من خمس طائرات بوينغ Boeing 777-300ER تعمل بمحركات GE90. وستدعمGE Aerospace الناقلة بقطع الغيار وإصلاح المكونات وتحديث المكونات المستخدمة القابلة لذلك. وحققت عائلة محركات GEnx أكثر من 50 مليون ساعة طيران منذ دخولها الخدمة في عام 2011، وتمثل قفزة هائلة في مجال تكنولوجيا الدفع.

ووقعت بالإضافة إلى ذلك اتفاقية خدمات TrueChoice™ لدعم أسطولها المكون من خمس طائرات بوينغ Boeing 777-300ER تعمل بمحركات GE90. وستدعمGE Aerospace الناقلة بقطع الغيار وإصلاح المكونات وتحديث المكونات المستخدمة القابلة لذلك. وحققت عائلة محركات GEnx أكثر من 50 مليون ساعة طيران منذ دخولها الخدمة في عام 2011، وتمثل قفزة هائلة في مجال تكنولوجيا الدفع. طلبت الخطوط الجوية الملكية المغربية شراء 4 محركات من طراز GEnx-1B لتشغيل مجموعتها الجديدة من طائرات بوينغ 787. وتلبي هذه الطلبية احتياجات توسع الناقلة في خطوط المسافات الطويلة إلى أمريكا الشمالية والجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا، وتضاف إلى الأسطول الحالي المكون من تسع طائرات بوينج 787 تعمل بمحركات GEnx.

لتشغيل مجموعتها الجديدة من طائرات بوينغ 787. وتلبي هذه الطلبية احتياجات توسع الناقلة في خطوط المسافات الطويلة إلى أمريكا الشمالية والجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا، وتضاف إلى الأسطول الحالي المكون من تسع طائرات بوينج 787 تعمل بمحركات GEnx. طلبت العربية للطيران، وهي أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شراء 240 محركاً من طراز CFM LEAP-1A لدعم الطائرات الـ 120 التي تعاقدت على شرائها سابقاً من عائلة إيرباص A320neo، ودعم استراتيجيتها الطموحة للنمو.

اتفاقية خدمات مع "فلاي دبي". وقعت فلاي دبي اتفاقية لسنوات عدة لصيانة 222 محركاً من طراز LEAP-1B تستخدمها الناقلة لتشغيل طائرات بوينغ 737. وتغطي هذه الاتفاقية الموقعة مع "سي إف إم إنترناشيونال" أيضاً المحركات الاحتياطية، وستدعم خطط نمو الناقلة مع تسلمها المزيد من الطائرات خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقعت فلاي دبي اتفاقية لسنوات عدة لصيانة 222 محركاً من طراز LEAP-1B تستخدمها الناقلة لتشغيل طائرات بوينغ 737. وتغطي هذه الاتفاقية الموقعة مع "سي إف إم إنترناشيونال" أيضاً المحركات الاحتياطية، وستدعم خطط نمو الناقلة مع تسلمها المزيد من الطائرات خلال السنوات القليلة المقبلة. وقعت شركة "اير كايرو"، التابعة لشركة مصر للطيران"، اتفاقية خدمات غير حصرية لسنوات عدة مع "سي إف إم إنترناشيونال" لصيانة 28 محركاً من طراز LEAP تستخدمها الناقلة حالياً في تشغيل 14 طائرة إيرباص A320neo. وتتيح هذه الاتفاقية للناقلة حرية اختيار مكان صيانة محركاتهم من طراز LEAP ضمن إطار نظام "سي إف إم" العالمي المفتوح لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة.

"سي إف إم إنترناشيونال" لصيانة 28 محركاً من طراز LEAP تستخدمها الناقلة حالياً في تشغيل 14 طائرة إيرباص A320neo. وتتيح هذه الاتفاقية للناقلة حرية اختيار مكان صيانة محركاتهم من طراز LEAP ضمن إطار نظام "سي إف إم" العالمي المفتوح لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة. طيران الإمارات تتبنى النموذج الرسومي الجديد لتطبيق FlightPulse . قامت GE Aerospace بتعزيز قدرات أكثر من 4000 طيار من طيران الإمارات يستخدمون برنامج FlightPulse حالياً من خلال دمج النموذج الرسومي الجديد الذي يوفر رؤى مهمة ومراجعة أفضل لبيانات الرحلات الجوية.

قامت GE Aerospace بتعزيز قدرات أكثر من 4000 طيار من طيران الإمارات يستخدمون برنامج FlightPulse حالياً من خلال دمج النموذج الرسومي الجديد الذي يوفر رؤى مهمة ومراجعة أفضل لبيانات الرحلات الجوية. دعم منظومة الطيران الأوسع. بالإضافة إلى الطلبيات، دعمت قيادة GE Aerospace المبادرات التي تركز على ريادة الأعمال والتنوع والإنصاف والشمول؛ فقد أعلنت Aviation X Lab، وهي حاضنة طموحة لريادة الأعمال في قطاع الطيران أنشأتها خمس شركات طيران عالمية كبرى بما في ذلك طيران الإمارات وإيرباص وGE Aerospace، عن تحدي دورتها الثالثة. وشاركت GE Aerospace أيضاً في العديد من الاجتماعات وحلقات النقاش التي ركزت على شمولية القوى العاملة في قطاع الطيران.

تفخر GE Aerospace بمواصلة دعم قطاع الطيران الإقليمي الذي يعد واحداً من أكثر القطاعات الاقتصادية حيويةً وأهميةً في منطقة الشرق الأوسط وأحد أبرز محركات النمو الاقتصادي فيها.

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