عبد المالك ميراخميدوف يؤكد إن مؤتمر أبوظبي يسلط الضوء على تعدين البيتكوين كصناعة ديناميكية تدفع تبني الطاقة المتجددة

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة جينيسيس للأصول الرقمية "Genesis Digital Assets "GDA، إحدى شركات تعدين البيتكوين الرائدة في العالم من حيث معدل قدرة المعدات لإنتاج البيتكوين (التعدين)، اليوم في مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي، أن الطاقة النظيفة والابتكار سيستمران في دفع خطط التوسع العالمية.

وفي الأشهر الأخيرة، أطلقت GDA مركز بيانات في الأرجنتين يستخدم غازاً مشتعلاً مُعاد استخدامه لتقليل انبعاثات غاز الميثان، بالإضافة إلى مبادرة إعادة استخدام الحرارة في السويد لمنع مركبات إزالة الثلوج من التجمد، وإبقاء الطرق المزدحمة مفتوحة أمام حركة المرور.

وفي الوقت نفسه، تنتج مبادرة GDA للدفيئات الزراعية في السويد مجموعة متنوعة من الخضروات الطازجة، وتغذي الطلاب والأطفال الصغار وموظفي البلدية، مما يسلط الضوء على كيف يمكن للحرارة الناتجة عن تعدين البيتكوين أن تحقق فوائد زراعية ومجتمعية.

وفي هذا السياق قال عبد المالك ميراخميدوف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة GDA، والذي كان من بين المتحدثين في اليوم الافتتاحي لمؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي: "بالنظر إلى المستقبل، نواصل التزامنا بالاستدامة والابتكار".

وأضاف: "سنواصل استكشاف التقنيات الجديدة، وتوسيع استخدامنا للطاقة المتجددة، وبناء شراكات تعود بالنفع على البيئة والمجتمعات التي نخدمها. ان المستقبل يحمل إمكانات هائلة، ونحن حريصون على المساعدة في انشاء صناعة تعدين بيتكوين أكثر استدامة ومرونة".

وانضم ميراخميدوف إلى حلقة نقاش حول تعدين البيتكوين كمحفز للطاقة المستدامة في مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي أقيمت في مركز أدنيك أبو ظبي. ويرى ميراخميدوف الحدث كمنصة لعرض تعدين البيتكوين كمجال ديناميكي ومتطور لا يدعم شبكة البيتكوين فحسب، بل يدفع أيضاً إلى التقدم في تبني الطاقة المتجددة.

ومع التركيز على زيادة القدرة وتحسين الكفاءة وتعزيز الاستدامة، وسعت GDA عملياتها في أمريكا الجنوبية والسويد هذا العام.

وفي مايو، أعلنت الشركة عن مركز بيانات جديد في رينكون دي لوس ساوسيس في الأرجنتين، وهو أول مشروع لها في أمريكا الجنوبية. إن استخدامها للغاز العالق الذي كان من المفترض أن يتم حرقه يقلل بشكل كبير من انبعاثات الميثان، مما يوضح كيف يمكن لتعدين البيتكوين أن يؤثر بشكل إيجابي على البيئة.

إن تفاني GDA في الممارسات المستدامة والمسؤولة يتجلى في السويد، حيث أعلنت الشركة عن مشروع مبتكر في وقت سابق من هذا العام يعيد تعريف كيفية إعادة استخدام صناعة تعدين البيتكوين للحرارة المولدة.

ويتم استخدام الحرارة من مركز بيانات في مدينة نورسيو لتدفئة مرآب كبير، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف إبقاء شاحنات إزالة الثلوج قيد التشغيل أثناء درجات الحرارة المتجمدة التي تصل إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر. وتعمل المنشأة بالكهرباء المتجددة من محطة طاقة كهرومائية قريبة على تعزيز التزام GDA بالاستدامة مع عرض كيف يمكن للمنتجات الثانوية لتعدين البيتكوين أن تقدم فوائد مجتمعية ملموسة.

وعلى بعد أكثر من 200 كيلومتر في بلدة بودن، يدعم مشروع الدفيئة التابع لشركة GDA الزراعة المستدامة من خلال الاستفادة من المنتجات الثانوية للحرارة الناتجة عن تعدين البيتكوين. وتوفر الدفيئة مجموعة متنوعة من المنتجات الطازجة على مدار العام، بما في ذلك الفراولة والتوت واللفت والخيار والأعشاب والخضراوات الصغيرة والطماطم. وقد تم دمج هذه الخضروات في النظام الغذائي للطلاب ورياض الأطفال وموظفي البلدية.

ويختتم ميراخميدوف قائلا: "توفر هذه المبادرة منتجات طازجة للمجتمع مع الاستفادة بشكل مبتكر من الحرارة الزائدة من عمليات تعدين البيتكوين لدينا. ومن خلال تحويل النفايات إلى مورد قيم، فإننا نعمل على تعزيز الاستدامة في الزراعة والتكنولوجيا".

حول GDA

تعد GDA واحدة من أكبر شركات تعدين البيتكوين على المستوى الصناعي وأكثرها خبرة في العالم، وتتمتع بسجل حافل في بناء وإدارة وتوسيع عمليات مراكز البيانات التي تمتد لما يقرب من عقد من الزمن. نحن ندعم الابتكار والاستخدام المسؤول للطاقة والاستثمار في المجتمعات التي نعمل فيها على مستوى العالم، بما في ذلك مراكز البيانات العشرين في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا الوسطى. وبقدرة طاقة إجمالية تزيد عن 600 ميجاوات، قامت الشركة بجلب أكثر من 180,000 عامل تعدين عبر الإنترنت. في GDA، نحن ملتزمون بدعم البنية التحتية لمستقبل المال من خلال جعل شبكة البيتكوين أكثر قوة ومرونة وأمانًا.

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