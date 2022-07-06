مهتاب أوندر – Mehtap Önder تنضم كمدير عام إلى "جي سي إي إكس الشرق الأوسط وشمال افريقيا - GCEX MENA"

تتوسع مجموعة جي سي إي إكس - GCEX Groupللوساطة الرقمية نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بافتتاح مكتبٍ خاص في دبي وتعيين المدير الإقليمي السابق لـ CFH Turkey(الآن فينالتو – Finalto)، ومهتاب أوندر – Mehtap Önder كمدير عام.

وتم إطلاق "جي سي إي إكس – GCEX" في دبي بعد منح الشركة الموافقة التنظيمية المؤقتة من قبل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) خلال أبريل 2022 للعمل كمنصة لتداول العملات الرقمية. والشركة الآن بصدد التقدم بطلب للحصول على ترخيص، وفقًا لمتطلبات هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي - VARA.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان "جي سي إي إكس – GCEX" في يونيو 2022 عن الحصول على موافقةٍ تنظيمية من قبل هيئة الرقابة المالية الدنماركية - FSA في الدنمارك كمزود لخدمات الأصول الافتراضية (VASP) ومنصة للتداول بالعملات الرقمية. ويتم تنظيم الشركة أيضًا من قبل هيئة السلوك المالي - FCA في المملكة المتحدة.

وتمكن "جي سي إي إكس – GCEX" الوسطاء والصناديق والتجار المحترفين من الوصول إلى السيولة العميقة في الأصول الرقمية وتقدم أيضًا مجموعة من الحلول التكنولوجية. هذا ويتشكل المكون المعياري «Crypto In A Box» الخاص بالشركة وحل التداول الخاص بها من منصة حيادية للتكنولوجيا تغطي التنظيم والحفظ الأمين وسلامة الأموال والسيولة والتكنولوجيا.

وقد قطعت دبي خطوات كبيرة نحو ترسيخ نفسها كمركز لمجال الأصول الافتراضية (VA). بصفتها الإمارة الأولى والوحيدة على مستوى العالم التي أنشـأت هيئة تنظيمية متخصصة ومكرسة لاقتصاد الأصول الافتراضية. وتعمل VARA في دبي بنشاطٍ على تطوير معايير تقدمية لتمكن قائمة انتقائية من اللاعبين والمشاركين العالميين الذين يثبتون أنفسهم في نظامهم خلال المرحلة الأولية.

وعلق المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة GCEX، لارس هولست، قائلاً: "إن توسيع عروض العملات والأصول الرقمية الخاصة بنا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعدّ معلَم رئيسي للأعمال. ويضيف تلقي الموافقة التنظيمية المؤقتة من VARA في دبي مصداقية كبيرة لعروضنا ويضعنا في حالة قوية لنصبح بورصة للتداول بالعملات الرقمية ومهيمنة للعملاء المؤسسيين والمهنيين في المنطقة."

وأضاف: "يسعدني انضمام Mehtap إلى GCEX لقيادة نمونا عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بعد أن عملت معها لما يقرب من ثماني سنوات في CFH (الآن Finalto)، أعلم أنها ستكون رصيدًا كبيرًا للشركة. لديها فطنة تجارية قوية ومعرفة ممتازة في المجال وسجل حافل في بناء علاقات قوية مع العملاء والفريق. عاشت Mehtap في دبي على مدى السنوات الأربع الماضية، ولديها شبكة كبيرة من العملاء المؤسسيين وفهم عميق للمتطلبات التنظيمية ومتطلبات العملاء في المنطقة."

تعيين مهتاب أوندر في منصب المدير العام لـ GCEX MENA

تتمتع "مهتاب أوندر" بخبرة تزيد عن 15 عامًا في قطاع الخدمات المالية. أمضت ثماني سنوات في CFH (التي أصبحت اليوم Finalto)، وهو Prime of Prime العالمي، شارك في تأسيسه "لارس هولست"، الذي حوّله من شركة ناشئة إلى شركة تمتلك في رصيدها 120 مليون دولار أميركي. في CFH، شغلت مهتاب منصب المدير الإقليمي في تركيا لمدة خمس سنوات، وقبل ذلك كانت رئيسة إدارة الشؤون القانونية في الشركة. انضمت إلى GCEX عن طريق Waystone Compliance Solutions، وهي شركة استشارية تتّخذ من دبي مقرّاً لها، متخصصة في الامتثال والمخاطر والحوكمة.

في منصبها الجديد، ستكون "مهتاب أوندر" مسؤولة عن جميع الجوانب التنفيذية للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقالت: "سررت بحصولي على فرصة للانضمام إلى شركة مزدهرة كهذه. إن ما حققته GCEX حتى الآن في فترة زمنية قصيرة هو أمر استثنائي. كما سيتم تنظيم الأعمال في ثلاث هيئات

قضائية، ويذكر أنها حصلت على الاستثمار من TGV4 Plus، ولديها قاعدة عملاء عالمية سريعة النمو ومكاتب في لندن وكوبنهاجن وغلاسكو وكوالالمبور ودبي".

وأضافت: "من خلال العمل عن كثب مع "لارس" في CFH (التي أصبحت اليوم Finalto)، شهدت بنفسي قدرته على تطوير وتنمية الأعمال التجارية العالمية. فأنا متحمسة للانضمام إلى فريقه والعمل معه عن كثب لتوسيع نطاق GCEX عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونظراً لاتخاذ دبي موقع الصدارة في سوق العملات الرقمية، وجدنا أنها المكان الأمثل لتتّخذ منها GCEX مقراً رئيسياً لها. هذا وسيشكّل وجودنا في بيئة VARA التقنية عاملاً رئيسيًا لجذب العملاء المؤسسيين والمهنيين، مسلّطين الضوء على تركيزنا على حماية المستثمر ".

للمزيد من المعلومات، الرجاء الدخول على هذا الرابط: www.gc.exchange أو على حسابنا على LinkedIn.

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حول GCEX

تأسست GCEX في عام 2018، وهي شركة وساطة رقمية منظمة رائدة، تضمّ أفضل الأصول الرقمية ومنصة عملات أجنبية وشراكات مع Tier 1 ومقدمي السيولة الموثوق بهم والجهات المقرضة، ومؤسسات أصول الحفظ الرقمي الأمين. يأتي ابتكار الشركة الرائد من خلال دمج جميع المكونات، مما ينتج أكثر بكثير من مجموع أجزائه. تقدم GCEX مجموعة واسعة من المنتجات والحلول التقنية بما في ذلك White Labels. يرجى ملاحظة أن كيان دبي لن يقدم أي عملات أجنبية أو عقود فروقات لعملائه.

حول VARA

تعتبر هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) هي أول جهة تنظيمية متخصصة في العالم لقطاع الأصول الافتراضية. تأسست في مارس 2022، إثر نفاذ القانون رقم 4 لعام 2022، VARA مسؤولة بموجب مرسوم عن ترخيص وتنظيم قطاع الأصول الافتراضية في إمارة دبي والأقاليم الحرة التابعة لها (باستثناء مركز دبي المالي العالمي)، وتشرف على جميع متطلبات الترخيص وطلبات الترخيص لأنشطة الأصول الافتراضية بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. تلعب VARA دورًا مركزيًا في إنشاء إطار قانوني متقدم في دبي لحماية المستثمرين ووضع معايير دولية لحوكمة صناعة الأصول الافتراضية، مع دعم الرؤية لاقتصاد بلا حدود.

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Vanessa Green Tel: +44 (0)771 333 2303

البريد الإلكتروني: vanessa@wigwampr.com