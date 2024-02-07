عبد الله المليفي: نواصل دورنا المميز في دعم المبادرات الشبابية انطلاقاً من استراتيجية البنك لعام 2025

ضمن مساعيه المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، أعلن بنك الخليج عن تنظيم فعاليات GB Market ، ب لدعم المبادرات والمشروعات الصغيرة الكويتية، وذلك يوم السبت المقبل (10 فبراير الجاري) من الساعة 10 صباحاً وحتى ال 6 مساءً، في مجمع ضي بمنطقة البدع.

ويشارك في فعاليات GB Market نحو 11 من المشروعات والمبادرات المملوكة كلياً من شباب كويتيين، تعمل في قطاعات العطور والمجوهرات والمطاعم والمقاهي، والذين تم اختيارهم من خلال تصويت لمتابعي حسابات بنك الخليج على وسائل التواصل الاجتماعي حول محلاتهم ومنتجاتهم المفضلة.

وفي هذا الإطار، قال مساعد مدير الاتصالات المؤسسية السيد/ عبدالله المليفي: " نحرص في بنك الخليج على استكمال دورنا المميز في دعم الشباب والمنتجين من المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ".

وأشار إلى أن بنك الخليج يحرص على التواجد الفاعل في كافة الفعاليات والمناسبات التي تدعم الطاقات الشبابية، لافتاً إلى أن تعزيز الاستدامة في المجتمع ودعم المبادرات الشبابية، تعد من المحاور الرئيسية في استراتيجية البنك لعام 2025.

ولفت إلى أن " GB Market " يعد فرصة مثالية للجمع ما بين المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يتيح لهم تسويق منتجاتهم بشكل مباشر، الأمر الذي يساهم في تطوير تلك المشروعات، ويرفع نسبة مساهمتها في الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وبين أن المعرض يعد فرصة أيضاً للجمهور للاستمتاع بالمنتجات التي تقدمها المحلات المفضلة لديهم وقضاء يوم عائلي بامتياز، مصحوباً بفعاليات ترفيهية متميزة تشمل العديد من الأنشطة والجوائز.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 "كويت جديدة"، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.

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