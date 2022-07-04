هذا الاستحواذ هو الاستثمار العقاري الحادي عشر للبنك المتوافق مع الشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة وتحديداً في ريتشموند، فرجينيا بما يؤكد من جديد التوجه الاستراتيجي للبنك الهادف إلى استقطاب فرص استثمارية واعدة ومربحة في سوق العقارات في الولايات المتحدة

الدوحة، قطر: استحوذ بنك قطر الأول ذ. م. م. (عام) على مبنى غايتواي بلازا في مدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو عبارة عن أصل بتصنيف عال من الفئة AA، بمساحة 330 ألف قدم مربع تم تطويره في عام 2015 بتصميم مميز ليتلاءم مع متطلبات مستأجريه. ويشكل هذا الاستحواذ إضافة هائلة إلى محفظة استثمارات البنك، حيث سيضمن توفير المزيد من التدفقات النقدية الثابتة.

ويعدّ الاستثمار الجديد الاستثمار الرابع عشر لبنك قطر الأول في إطار إستراتيجيته الجديدة التي تركز على الاستثمار العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما وأن المبنى الجديد هو الملكية العقارية الحادية عشرة في الولايات المتحدة في ظل سعي البنك إلى توسيع وجوده وتعزيز خبرته في سوق العقارات الأمريكية.

وقد شُيّد مبنى المكاتب متعدد المستأجرين الحائز على شهادة LEED Gold وفق أعلى معايير الجودة وأفضل المواصفات مع إطلالات مكشوفة على وسط مدينة ريتشموند ونهر جيمس. كما يتميز العقار بقربه من عدد كبير من المحال التجارية والمساكن العصرية ومراكز الترفيه والفنون التي تشكل عامل جاذباً للمستأجرين. أما نسبة شغول العقار فهي 98%، وهو يضم مقرات رئيسية لشركات بارزة بموجب عقود طويلة الأجل ذات بدلات إيجار تصاعدية. ونظراً لوجود عوائق كبيرة أمام قيام مشاريع مماثلة وعدم وجود خطط إنشائية لتطوير مباني مكاتب في المستقبل المنظور، يوفر هذا المبنى للمستثمرين فرصة للاستثمار في أصول هي الأفضل في فئتها في السوق في ظل ظروف مستقرة لا مثيل لها وسوق متنامية وذات طلب مرتفع عليها.

يُعزى استثمار البنك في ريتشموند إلى نموها الاقتصادي الذي يواصل تفوقه على الاقتصاد الأمريكي الأكبر مع معدل بطالة يبلغ 3.6٪ في أعقاب التعافي الذي شهدته المنطقة في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد. وقد شهدت منطقة الأعمال المركزية في ريتشموند إقبالاً كبيراً على المباني ذات الجودة العالية في خلال السنوات الأخيرة، مع تمركز أكثر من 75% من إجمالي عقود الإيجار في هذه المنطقة التي تعج بالمباني المصنفة ضمن الفئة A، منذ عام 2017. وقد أدى ذلك إلى خفض معدلات الشغور في المباني ذات القيمة العالية إلى أقل من 3.5%.

وتعليقاً على هذا القرار، صرّح الشيخ فيصل بن ثاني ال ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول: "يسرنا أن نعلن عن نجاحنا في الاستحواذ على استثمار عقاري جديد في الولايات المتحدة وهو الاستثمار الحادي عشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية. فقد نجح بنك قطر الأول في التفاوض والاستحواذ على العقار رغم المناخ العام الذي يتسم بالكثير من التحديات لجهة معدلات الفائدة. ولقد حققنا هذا الإنجاز التاريخي ونجحنا في الاستحواذ على العقار بسعر جذاب قد يولّد عوائد جذابة لمستثمرينا".

ومن جهته، صرّح الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول السيد عبد الرحمن توتونجي قائلاً: "يسرنا للغاية توسيع بصمتنا في سوق العقارات الأمريكية من خلال صفقات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لا سيما في هذه المرحلة المثيرة ما بعد كوفيد. سيواصل البنك الاستفادة من استراتيجيته الهادفة إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المثمرة التي توفر أكبر قدر من العوائد لعملائنا. كما أننا سعداء بالطلب المتزايد من العملاء المحليين على هذا النوع من الاستثمارات، حيث استحوذنا على معظم استثماراتنا في غضون فترة زمنية قصيرة، كما نشهد بسجلنا الناجح في التخارج العقاري".

بنك قطر الأول ذ.م.م (عام)، هو أول بنك استثماري مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعتمد من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومدرج في بورصة قطر تحت الرمز(QSE-QFBQ) .

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