القاهرة: أعلنت شركة Gates Developments، توقيع شراكة استراتيجية مع مجموعة السويدي، إحدى الكيانات الرائدة في العديد من المجالات، تضمنت أعمال المجتمعات والمرافق داخل مشروعات الشركة المُسلمة بغرب وشرق القاهرة،. وايضا التعاون بين شركة GatesCon الذراع الانشائي للشركة مع شركة Elsewedy electric Building solutions ، لتوفير أعمال الكهرباء والميكانيكا .

وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية Gates Developments الرامية إلى التعاون مع الكيانات الكبرى والمتخصصة، بما يسهم في تقديم أعلى معايير الجودة والخدمات داخل مشروعاتها المختلفة، وتعزيز القيمة المضافة للعملاء والمستثمرين.

كما تعكس هذه الخطوة حرص الشركة على الاستفادة من الخبرات الواسعة التي تمتلكها مجموعة El Sewedy Electric وشبكة شراكاتها العالمية، فضلًا عن ما توفره من حلول وتقنيات متطورة وخدمات متخصصة تدعم خطط التطوير والتشغيل الذكي بالمشروعات العقارية الحديثة.

وشهد توقيع الاتفاقية حضوركلا من حسن نصر الرئيس التنفيذي لشركة Gates Developments و المهندس أحمد السويدي العضو المنتدب لشركة Elsewedy electric وسلمي هاني محمود الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك لحلول البناء احدي شركات السويدي و محمد نبيل رئيس القطاع التجاري لشركة Gates Developments والمهندس حسن كامل عضو مجلس ادارة للشركة وعدد من قيادات الشركتين، إلى جانب مسؤولي القطاعات الفنية والتشغيلية والتجارية بالشركتين.

ومن جانبه، أكد السيد/ حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة Gates Developments، أن الشركة تضع ضمن أولوياتها بناء شراكات استراتيجية مع الكيانات الكبرى ذات الخبرات القوية، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة للعملاء داخل مختلف مشروعاتها.

وأضاف أن التعاون مع مجموعة السويدي يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الشركة لتعزيز جودة الخدمات التشغيلية والبنية التحتية الذكية داخل مشروعاتها، مشيرًا إلى أن السوق العقاري لم يعد يعتمد فقط على تطوير المشروع، وإنما على جودة التشغيل واستدامة الخدمات والقيمة الحقيقية التي يحصل عليها العميل بعد الاستلام.

وأوضح أن Gates Developments تستهدف من خلال هذه الشراكات تحقيق أقصى استفادة للعملاء والمستثمرين، ورفع القيمة الاستثمارية لمشروعاتها، عبر الاستعانة بأفضل الخبرات والشركات المتخصصة في مجالات التشغيل وإدارة المرافق والطاقة والخدمات الذكية.

وأستكمل حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة Gates Developments، أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق مفاهيم الاستدامة والخدمات الذكية داخل مشروعاتها، ويأتي هذا التعاون في إطار دعم توجهات الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة والتوسع في تطبيق مفاهيم المدن الذكية والخدمات المتطورة، بما يعزز كفاءة المشروعات العقارية ويرفع جودة الحياة ويواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة.، نحو التوسع في المدن الحديثة والمشروعات المستدامة التي تعتمد على التكنولوجيا وكفاءة التشغيل وترشيد استهلاك الموارد..

ومن جانبها، اعربت سلمي هاني محمود الرئيس التنفيذي للسويدي اليكتريك لحلول البناء عن اعتزاز الشركة بالتعاون مع Gates Developments، مؤكدًا أن الشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين والرؤية المشتركة نحو تقديم نموذج متطور للمشروعات العقارية يعتمد على التكنولوجيا والخدمات المتكاملة والاستدامة.

وأشارت إلى أن مجموعة السويدي تمتلك خبرات واسعة في مجالات إدارة وتشغيل المشروعات والبنية التحتية الذكية، وتسعى من خلال هذا التعاون إلى تقديم حلول تشغيلية متكاملة تسهم في تعزيز كفاءة المشروعات وتحقيق أفضل تجربة للعملاء والمستخدمين.

وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تمثل بداية لتعاون استراتيجي طويل الأمد في عدد من المشروعات الحالية والمستقبلية، بما يدعم توجهات الدولة نحو التوسع في المشروعات الذكية والمستدامة، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة داخل القطاع العقاري المصري.

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