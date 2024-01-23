- التمويل يدعم النمو الاستراتيجي والتوسع بنطاق عمليات الشركة المحلية المتخصصة في الزراعة العمودية اللامركزية في منطقة الخليج.

- ضمن إطار سعيها لخفض الهدر إلى الصفر والحصول على محاصيل طازجة، كريسب فارمز تستهدف تشييد وتشغيل مزارع مستدامة خالية من الانبعاثات الكربونية.

- افتتاح مزارع محلية جديدة خلال عام 2024 في مجموعة من الفنادق الفاخرة مثل هيلتون الدولية، ومجموعة فنادق ومنتجعات جميرا، وماريوت انترناشونال.

دبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كريسب فارمز Crysp Farms، الشركة الرائدة في الابتكار وتشغيل المزارع العمودية اللامركزية في مجلس التعاون الخليجي عن جمعها تمويل بقيمة 2.25 مليون دولار أمريكي في جولة ما قبل السلسلة (أ) بقيادة Gate Capital و بمشاركة مستثمرين إقليميين آخرين من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتقوم الشركة الناشئة محليًا والمتخصصة في "الزراعة كخدمة" بتركيب وتشغيل المزارع المائية المتطورة لكي تلبي احتياجات مجموعة من الفنادق والمنتجعات ومرافق الرعاية الصحية ومحلات السوبرماركت وتقديم محاصيل طازجة ذات جودة عالية في العديد من المطاعم الرائدة الحاصلة على جوائز ميشلان وغولت ميلو. وسوف يدعم التمويل النمو الاستراتيجي وتوسيع نطاق عمليات الشركة في جميع أنحاء المنطقة إلى جانب الاستحواذ على عقود عالمية جديدة.

تعتزم كريسب فارمز، المزود الوحيد لمحاصيل الزراعة المحلية في المنطقة سـد فجوة مهمة في أجندة الأمن الغذائي ودعم شركائها بإمكانية الوصول إلى المحاصيل الطازجة، فضلاً عن تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية وبالتالي دعم أهداف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المُناخ (COP 28) ، حيث تشير معلومات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، عن فقدان ما بين 30 إلى 40% من إجمالي إنتاج الغذاء قبل وصولها إلى المستهلك، لذا تسعى كريسب فارمز جاهدة لخفض الهدر إلى الصفر.

وتهدف كريسب فارمز من خلال جولة التمويل إلى مواصلة انتشارها الاستراتيجي وافتتاح سلسلة من المزارع الجديدة في فنادق ومنتجعات عالمية، مثل هيلتون الدولية ومجموعة فنادق ومنتجعات جميرا وماريوت انترناشونال، فضلاً عن فنادق أخرى. هذا وقد أبرمت الشركة خلال الشهر الماضي شراكات مع خمسة مواقع جديدة لتعزيز نطاق انتشارها في الزراعة المستدامة في أكثر من 20 موقعًا في دولة الإمارات. وتتطلع نحو تنفيذ مشاريع إقليمية وعالمية جديدة في كلٍ من السيشل والمالديف. كما تعتزم إفتتاح مزارع جديدة في المملكة العربية السعودية من أجل تمكين وتعزيز إنتاج الغذاء المحلي من خلال التكنولوجيا المُبتكرة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. وتساهم الشركة أيضًا في دعم قطاعي الضيافة والرعاية الصحية في المدن الكبرى وإطلاق مشاريع تنموية جديدة في المملكة.

وفي تعليقٍ له حول جولة التمويل، قال معن سعيد، المؤسس والرئيس التنفيذي في كريسب فارمز: "سوف ينعكس هذا الاستثمار المالي والاستراتيجي إيجابًا على تطلعاتنا نحو اغتنام فرص هائلة والتوسع والانتشار بعملياتنا في أسواق هادفة. كما نسعى من خلال علاقاتنا الوطيدة مع شركائنا إلى بناء عالم أكثر استدامة يرتكز على الزراعة المحلية. نحن نفخر بالحصول على دعم جيت كابيتال إلى جانب مستثمرين رائدين آخرين في هذه الجولة، ونطمح إلى توسيع نطاق عملياتنا بشكل مستدام خلال عام 2024".

وفي تصريحٍ له قال منذر هلال، المؤسس والرئيس التنفيذي في جيت كابيتال: "نشأت كريسب فارمز كفكرة مُبتكرة وتبلورت إلى أن أصبحت تقود التحول في القطاع وتحقق فرص إيجابية ملموسة تستقطب الاستثمار في الزراعة الخضراء، مرتكزةً على أسس متينة لتحقيق إيرادات إيجابية تُمهد الطريق نحو النمو والازدهار والتطور. ويؤكد التزام جيت كابيتال ودعمها المستمر للشركات التي تقود الحوكمة البيئية والاجتماعية عزم الشركة في تحديد فرص الاستثمار الواعدة".

وفضلاً عن الجوانب الإيجابية للزراعة البيئية الخاضعة للرقابة مثل الزراعة المائية، ترتكز كريسب فارمز على مبدأ بسيط جدًا ومجدي تمامًا وهو توصيل الخضروات الطازجة إلى موائد الطعام بأقل خطوات ممكنة، حيث تُرّكز الشركة على سد الفجوة وتلبية احتياجات السوق من الخضروات المحلية الطازجة والمتميزة ذات الجودة العالية. حيث أصبح بإمكان شركاء كريسب فارمز الآن نقل الخضار الورقية أو الأعشاب أو حتى أكثر من 130 صنف من المحاصيل من مزرعتهم إلى مائدتهم مباشرةً. حيث ساهمت ممارسات الزراعة المستدامة في تحقيق رضا عملاء استثنائية وتحقيق نمو مطرد، والمواصلة في الابتكار، وزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل داخل كل مزرعة.

وتهدف كريسب فارمز إلى تعزيز مسار عملياتها في عام 2024 والاستحواذ على مجموعة من الشركاء الجدد والتوسع والانتشار في مناطق جغرافية جديدة في قطاعات مختلفة.

لمعرفة المزيد عن الشركة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: cryspfarms.com أو مراسلتنا على عنوان البريد الإلكتروني: info@cryspfarms.com

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معلومات للمحرر:

مصدر الرابط: FAO food spoilage statistic

نبذة عن كريسب فارمز Crysp Farms

كريسب فارمز، هي شركة محلية رائدة في مجال "الزراعة كخدمة"، تعمل على بناء وتشغيل مزارع عامودية مخصصة لبعض أشهر العلامات التجارية العالمية الفاخرة والمرغوبة في عالم الضيافة. وتحرص على حماية البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الفنادق والمطاعم من خلال تركيب وإدارة المزارع المائية المتطورة وبالتالي توفير منتجات عالية الجودة بمكونات طازجة لمطاعم رائدة في الدولة. كما يحظى نموذجها الفريد الذي يهدف إلى تقليل التأثير البيئي للزراعة بشكل كبير بدعم المستثمرين الإقليميين والدوليين، ويساهم في تحقيق أهدافها ضمن إطار مسيرتها نحو بناء عالم أكثر استدامة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع: cryspfarms.com

نبذة عن جيت كابيتال Gate Capital

تأسست جيت كابيتال، المتخصصة في تمويل الشركات المستقلة وتقديم الاستشارات الاستراتيجية قبل 15 عامًا وتتمتع اليوم بسنوات طويلة من الخبرة في عقد الصفقات وإعادة الهيكلة المالية والاستثمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تتواجد الشركة في كلٍ من دبي، وأبوظبي، والرياض، وبحوزتها معاملات تزيد قيمتها عن 1.5 مليار دولار في قطاعات مختلفة. ويمتاز فريقها بالمعرفة العالية وبسجل حافل من الانجازات يحظى بثقة المؤسسات والشركات والمكاتب العائلية الخاصة في جميع أنحاء المنطقة.

للحصول على المزيد من المعلومات حول جيت كابيتال يرجى زيارة الموقع: gatecapital.net