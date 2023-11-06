أجهزة سلسلة FE الجديدة كلياً تجمع بين اللمسات الجديدة من التصاميم الفريدة والكاميرا المتطورة وجودة الصوت والأداء القوي وغيرها المزيد من المواصفات الفائقة

تعلن سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن أحدث إضافة من سلسلة FE إلى منظومة جالكسي، وهي جهاز Galaxy S23 FE الجديد، وGalaxy Tab S9 FE، و S9 FE+، و S9 FE+. وتشتهر هذه الأجهزة بتصميماتها المتميزة والمتينة، والأداء المتقدم، إلى جانب الإمكانات الفائقة للكاميرا والصوت، وغيرها الكثير، لتكون أجهزة FE الأكثر روعة في فئتها حتى الآن. وبالنسبة إلى الراغبين في تجربة أجهزة جالكسي الرائدة لأول مرة، فإن أجهزة FE الجديدة ستكون بمثابة انطلاقة مثالية لهم.

وقال تي إم روه، الرئيس ومدير قسم الاتصالات المتنقلة في سامسونج للإلكترونيات: "إننا في سامسونج ملتزمون بتقديم ابتكارات عالمية المستوى للجميع من خلال تجارب الهاتف المحمول الرائعة التي تناسب أسلوب حياتهم. وتأتي أجهزة FE الجديدة معززة بالإمكانات المتميزة التي تستحوذ على رضا الجماهير، والتي تتيح بمفردها أو ضمن منظومة متصلة، لمستخدمي جالكسي تحقيق أقصى قدر من الإبداع والإنتاجية".

Galaxy S23 FE: التصميم المميز لسلسلة Galaxy S والكاميرا الاحترافية والأداء السلس للألعاب للارتقاء بأنشطتك اليومية

يلتزم هاتف Galaxy S23 FE بتصميم سلسلة S الشهير مع الكاميرا الجديدة واللمسات النهائية المتميزة المحمية بمقاومة الماء والغبار بمعيار IP68 للحصول على شاشة أكثر أناقة. ويتميز أيضاً باستخدام مواد معاد تدويرها وطريقة تغليفه، لضمان مستويات أعلى من المتانة والخصائص العملية والاستدامة. ويتوفر هاتف Galaxy S23 FE بألوان جديدة تبدو حيوية جداً، ويتيح للمستخدمين اختيار لون الجهاز الذي يناسب أسلوبهم.

وبفضل ميزات الكاميرا الاحترافية التي تساعدك على التقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة، تبدو اللحظات اليومية نابضة بالحياة على هاتف Galaxy S23 FE. ويمكنك الاستمتاع بالتفاصيل الدقيقة في كل مشهد باستخدام عدسة عالية الدقة تصل إلى 50 ميغابكسل وزوم بصري يمكنه التكبير 3 أضعاف. وبعد حلول الظلام، يتيح لك تطبيق التصوير الليلي المستخدم في هاتف Galaxy S23 FE التقاط صور سيلفي وصور شخصية بألوان بمنتهى الوضوح. وبفضل وجود خاصية تثبيت الصورة الرقمية المتقدمة (VDIS)، يمكنك تصوير لقطات ثابتة أثناء التنقل باستخدام الكاميرا الخلفية بزاوية مثبت الصورة البصري (OIS).

وعندما يتعلق الأمر بإنشاء محتوى لمشاركته مع الآخرين بشكل مثالي، يبرز جهاز Galaxy S23 FE الذي يمكن التعامل معه كاستوديو تحرير أثناء التنقل. ويمكن للمحترفين ضبط عناصر التحكم في سرعة الغالق وفتحة العدسة والمزيد من الخصائص الأخرى يدوياً حسب المواصفات التي تفضلها. وتستطيع تصوير لقطات مخصصة باستخدام تطبيق "مساعد الكاميرا" Camera Assistant، ومن ثم اختيار الميزات التلقائية التي تريد استخدامها للحصول على تجربة تصوير مخصصة بالكامل. ولإتاحة حرية الإنشاء وضبط المواصفات، تحتوي الكاميرا في جهاز Galaxy S23 FE على أدوات التحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في الارتقاء بإبداعاتك.

أما بالنسبة إلى الألعاب والبث المباشر، يأتي هنا دور المعالج القوي في هاتف Galaxy S23 FE، والذي يساعد على إنجاز كل إجراء بسرعة وبطريقة سلسة بفضل تعزيزه بغرفة البخار التي تساعد على التحكم في الحرارة والحفاظ على الأداء. ويتم ضبط البطارية التي تدوم طويلاً بقوة 4,500 مللي أمبير في الساعة بشكل حدسي للحفاظ على الطاقة، حيث يتم شحن ما يصل إلى 50% خلال 30 دقيقة فقط، وذلك باستخدام محول بقدرة 25 واط. وتظهر كل هذه القوة النابضة بالحياة على شاشة Dynamic AMOLED 2X الساطعة فائقة السلاسة من مقاس 6.4 بوصة. وتبعاً للبيئة المحيطة بك، تكتشف تقنية "تعزيز الرؤية" Vision Booster الموجودة في هاتف Galaxy S23 FE تلقائياً ظروف الإضاءة الساطعة، للمحافظة على حيوية الشاشة تماماً مثل الطرازات الرئيسية.

وتتوفر سلسلة Galaxy S23 FE بألوان حديثة وجريئة، بما في ذلك لون النعناع والكريمي والجرافيت والأرجواني.

الجهازان Galaxy Tab S9 FE و Tab S9 FE+: شاشة عرض كبيرة، ومواصفات المتانة بخاصية IP68، وقلم S Pen لتعزيز القدرات الإبداعية والإنتاجية

عندما تحين لحظات الإلهام، يمكن الاستعانة بالجهازين Galaxy Tab S9 FE و Tab S9 FE+ اللذين يضمنان خيارات الترفيه الأساسية والإبداع التعبيري والإنتاجية السلسة. ومع وجود جهازين محمولين وقويين للاختيار من بينهما، يمكن لعدد أكبر من المستخدمين تجربة التنوع الذي تمتاز به سلسلة Galaxy Tab S. وسيستكشف المبدعون الرقميون ورجال الأعمال والطلاب والفنانون واللاعبون وغيرهم أبعاد شغفهم وقدراتهم على إنجاز العمل بسرعة بفضل مواصفات الجهاز المحسنة والأداء الأفضل مقارنة بسلسلة FE السابقة.

ويمكن الاستفادة من قدرات العرض والإبداع وسرعة الاستجابة في أي مكان يوجد فيه المستخدم، بما في ذلك المنزل أو المكتب أو في الحرم الجامعي أو حتى في الحديقة، باستخدام شاشة Galaxy Tab S9 FE مقاس 10.9 بوصة وشاشة Tab S9 FE+ مقاس 12.4 بوصة، حيث تتميزان بمعدل تحديث تلقائي يتكيف حتى 90 هيرتز. ولا يضاهي ضوء الشمس خاصية "تعزيز الرؤية" Vision Booster التي يمكن الاستفادة منها في البيئات الخارجية من خلال تحسين اللون والتباين، خاصة في المنطقة المظلمة من الشاشة.

وكما هي حال أحدث سلسلة Galaxy Tab S9، حصل الجهازان على تصنيف IP68، ما يوفر متانة معززة يشعر معها المستخدم بالطمأنينة في أثناء التنقل. وإضافة إلى ذلك، تمتاز بطارية جهاز Tab S9 FE+ بطول مدة الاستخدام لفترة تصل إلى 20 ساعة من تشغيل الفيديو بالشحن لمرة واحدة، وهذا يعني أنك لن تبقى مقيداً بسلك الشحن في أثناء العمل واللعب.

ويكون من السهل على المستخدم تدوين الأفكار والملاحظات باستخدام قلم S Pen المميز الموجود في علبة جالكسي، والذي حصل بدوره على تصنيف IP68. وكما هي حال سلسلة Galaxy Tab S9، يتضمن الجهازان مجموعة واسعة من الأدوات والتطبيقات الإبداعية، بما في ذلك الخصائص المفضلة في أوساط محبّي هذه السلسلة، ومن أبرزها Goodnotes و LumaFusion وClip Studio Paint والمزيد غيرها. ويمكنك بسهولة الاحتفاظ بالملاحظات والرسومات ومقاطع الفيديو وغير ذلك الكثير بفضل ما يزيد على ضعف مساحة التخزين، إلى جانب خيار الترقية إلى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

وتتوفر سلسلة Galaxy Tab S9 FE بلونين عصرين، وهما: الفضي والرمادي.

سماعات Galaxy Buds FE: صوت فائق، وتقنية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، وتصميم مريح، لتعزيز تجربة الصوت الممتازة أمام المزيد من المستخدمين

تقدم سماعات Galaxy Buds FE تجربة سامسونج الصوتية الرائدة في الصناعة لعدد أكبر من المستخدمين. ويوفر صوت الجهير القوي صوتاً عميقاً وغنياً يسمح لك بالاستمتاع بالموسيقى بالطريقة التي يؤديها الفنان، بينما تتيح لك خاصية إلغاء الضوضاء النشطة والصوت المحيطي سماع المزيد مما تحبه، والمستوى الأقل من الضوضاء التي لا تحبها. كما أن التصميم التلقائي المخصص لنظام الميكروفونات الثلاثة المتقدم، إلى جانب الشبكة المحايدة العميقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تضمن مجتمعة فصل صوتك عن ضوضاء الخلفية غير المرغوب فيها لإجراء مكالمات أكثر وضوحاً.

وتتميز سماعات Galaxy Buds FE بأطول عمر للبطارية في سلسلتها، وتوفر ما يصل إلى 8.5 ساعة من التشغيل باستخدام سماعات الأذن، وإجمالي ما يصل إلى 30 ساعة بما في ذلك علبة الشحن. وحتى عند استخدام ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، يمكن للمستخدمين الحصول على ما يصل إلى 6 ساعات من التشغيل باستخدام سماعات الأذن، وإجمالي ما يصل إلى 21 ساعة بما في ذلك العلبة. واستوحيت السماعة من التصميم الأيقوني والمريح لهذه السلسلة لتكون مريحة عند ارتدائها لفترة طويلة، كما يمكن ملاءمتها بما يتناسب مع مستخدمها مع ثلاثة أحجام مختلفة من أطراف الأذن وحجمين مختلفين لأطراف الأجنحة.

وتتوفر Galaxy Buds FE بلونين عصريين متميزين، وهما: الجرافيت والأبيض.

منظومة جالكسي واحدة متصلة بسلاسة

مع طرح سلسلة أجهزة FE الجديدة، أصبح من السهل أكثر من أي وقت مضى تجربة القوة الكاملة لمنظومة جالكسي المتصلة. وأصبحت الإنتاجية ذات طابع بديهي بفضل ميزة التحكم المتعدد التي تمكن المستخدمين من سحب المحتوى وإسقاطه بسهولة بين أجهزة جالكسي المتعددة. ويمكن للمستخدم إجراء عمليات النسخ واللصق أو السحب والإفلات بين الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي. وعندما يحين وقت الإبداع، فما عليك سوى نقل مقاطع الفيديو أو الصور من الهاتف الذكي إلى الجهاز اللوحي باستخدام ميزة المشاركة السريعة، لتسهيل تحرير تلك الأعمال.

وعندما يحين وقت الترفيه، يمكن الاستعانة بسماعات Galaxy Buds FE لتكون الرفيق المثالي لك في رحلتك. ويعمل التبديل التلقائي على تبديل الصوت بذكاء بين هاتفك الذكي والكمبيوتر اللوحي وحتى المشاهدة والتلفزيون، بناءً على استخدامك ومن دون الحاجة إلى تعديلات يدوية. ومن جهة أخرى، تساعدك خاصية SmartThings Find على تعقب السماعات وتحديد مكانها، ويمكنها كذلك إصدار إنذار إذا تركتها خلفك.

وتدعم جميع هذه الأجهزة وقدرات الاتصال التزام سامسونج بتوفير تجارب آمنة وخاصة بمكا يتناسب مع احتياجات المستخدمين ومتطلباتهم. ويتم دعم سلسلة Galaxy S23 FE و Galaxy Tab S9 FE بالحماية الكامية من نظام Samsung Knox، وهذا يعني سهولة الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية بطريقة آمنة.

صُنعت بعناية من أجل الكوكب

بعد قيامها بطرح أحدث أجهزة FE، تعزز سامسونج التزامها تجاه البيئة من خلال توسيع نطاق أحدث ابتكاراتها الهادفة في جميع منظومتها.

ويتميز الجهاز Galaxy S23 FE باستخدام مجموعة واسعة من المواد المعاد تدويرها في كل من مكونات الجهاز الداخلية والخارجية، بما في ذلك مواد الألمنيوم والزجاج المعاد تدويرها قبل الاستهلاك، والبلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك، والذي يتم الحصول عليه من شباك الصيد المهملة وبراميل المياه والعبوات البلاستيكية.

وتتكون سلسلة Galaxy Tab S9 FE أيضاً من مواد معاد تدويرها. وتستخدم المكونات الداخلية والخارجية المختارة، بما في ذلك الألمنيوم المعاد تدويره قبل الاستهلاك والبلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك.

وتم تصميم السلسلتين Galaxy S23 FE و Galaxy Tab S9 FE الجديدتين لتستمر مع أربعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل وخمس سنوات من التحديثات الأمنية. ولتعزيز طول العمر، يمكن للمستخدمين أيضاً الاستفادة من بعض البرامج، مثل Samsung Care+))، وهي خدمة لدعم الأضرار العرضية والإصلاحات والمزيد من الخدمات الأخرى.

ولا يتوقف التأثير الإيجابي على الكوكب عند الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بل يشمل سماعات Galaxy Buds FE المصنعة من مواد بلاستيكية معاد تدويرها بعد الاستهلاك، ويتم الحصول عليها من شباك الصيد المهملة وبراميل المياه.

التوفر

اعتباراً من 20 تشرين الأول، سيكون هاتف Galaxy S23 FE متاحًا في أسواق محددة، أما سلسلة Galaxy Tab S9 FE وسماعات Buds FE فستكون متاحة في حلول 6 تشرين الثاني.

لمعرفة المزيد حول هاتف Galaxy S23 FE، يرجى زيارة: www.samsung.com/galaxy-s23.

لمعرفة المزيد حول سلسلة Galaxy Tab S9 FE، يرجى زيارة: www.samsung.com/galaxy-tab.

لمعرفة المزيد حول سماعات Galaxy Buds FE، يرجى زيارة: www.samsung.com/galaxy-buds.

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حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة:

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