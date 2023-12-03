يسلّط مشروع الفيديو التعاوني الضوء على تجربة الكاميرا المتميزة لهاتف Galaxy S23 Ultra في مختلف الظروف

مسقط: كشفت سامسونج للإلكترونيات مؤخراً عن النسخة النهائية الكاملة من "Epic Worlds"، المشروع السينمائي الفريد الذي تمّ تصويره بالكامل باستخدام هاتف Galaxy S23 Ultra، والذي يجسد جوهر العديد من أنواع الأفلام المتميزة ويعيد تعريف إمكانيات صناعة المحتوى عبر الهاتف المحمول، فيما تمّ اعتماد نهج التعهيد الجماعي لإعداد غالبية محتوى الفيلم قبل أن يجري تحريرها لإصدار النسخة النهائيّة من "Epic Worlds"، ليشكّل بذلك شهادة على قوة التعاون المفتوح.

ويدور هذا النهج الجديد لرواية وسرد القصص حول فيلم قصير من بطولة الممثلة إيما مايرز (المعروفة بدورها في فيلم "Wednesday" على منصّة Netflix) في رحلة تنتقل عبر أنواع عديدة من الأفلام، مثل أفلام النوار (الجريمة والتشويق)، والخيال العلمي، والأفلام الغربيّة، والفانتازيا، وأفلام الإثارة. وتجسّد مايرز دور الشخصيّة الرئيسيّة، في حين تبرز خاصيّة التصوير الليلي بهاتف Galaxy S23 Ultra لتخطف الأنظار باعتبارها بطل هذا العمل، وذلك بفضل قدرتها الفريدة على التقاط المشاهد منخفضة الإضاءة، وتوفير الوضوح والتفاصيل الدقيقة التي تتوافق مع المعايير السينمائيّة.

وقد شكّلت القصّة الأساسيّة لهذا الفيلم مصدر إلهام لمزيد من الاستجابات الإبداعيّة للمحتوى، حيث قام المؤثرون المحليّون من فريق Galaxy في مختلف أنحاء العالم؛ بتصوير مشاهدهم الخاصة والمتنوّعة وفقاً لذلك، باستخدام هاتف Galaxy S23 Ultra، ليتمّ دمجها مع المقطع الأساسي وإنتاج مشهد متكامل يمثل "Epic Worlds".

وأعربت إيما مايرز عن سعادتها بدعوتها لتكون جزءاً من فريق Galaxy. وقالت: "كان استخدام الهاتف الذكي لإخراج مثل هذا الفيلم القصير المذهل أمرًا رائعًا حقًا، وقد أحببت النتائج والعملية برمتها. أميل باستمرار نحو المشاريع الفريدة، لذا فإن العمل مع سامسونج أتاح لي الفرصة للاستفادة من هذا الإبداع بشكل أكبر، وأدعو الآخرين إلى تجربة تصوير أفلامهم القصيرة بهذه الطريقة مع سامسونج. أترقّب بحماس الوقت الذي سيتاح فيه للجميع مشاهدة هذا الفيلم بنسخته النهائيّة، لقد كان نتاج تعاون متقدّم فعلاً".

من جانبه قال زي نتولي، المخرج الرئيسي لفيلم "Epic Worlds": "لقد فاقت قدرات جهاز Galaxy توقّعاتي وتركت لديّ انطباعاً وأثراً كبيراً، وأكثر ما جذبني هو الأداء الذي يتمتع به الهاتف في الظروف منخفضة الإضاءة، إنّ ميّزة التصوير الليلي رائعة حقاً".

ويأتي هذا المشروع في أعقاب نجاح حملات #withGalaxy السابقة لتصوير الفيديوهات والصور، والتي تعاونت فيها سامسونج مع أبرز صنّاع الأفلام لإظهار قدرات هواتف Galaxy على إنشاء محتوى يُضاهي ما يُشاهد في السينما. ويعتمد فيلم "Epic Worlds" على هذا الإرث من خلال التأكيد على أن صناعة المحتوى المميّز يتجاوز مجرّد الإمكانات التقنية وجودة الصورة، ليتأثر أيضاً بالإبداع والمجتمع والتعاون، والتي تعتبر في محور اهتمام هواتف Galaxy.

ويبرز "Epic Worlds" ليشكّل إلهاماً لصنّاع المحتوى لتوظيف إمكانات هواتف Galaxy، وتحويل أفكارهم الأكثر إبداعاً إلى واقع، فقد باتت صناعة المحتوى بجودة احترافية مع Galaxy متاحة للجميع وفي كل مكان.

وقد تمّ إصدار النسخة النهائيّة من "Epic Worlds" الآن ويمكن مشاهدة الفيلم القصير من بطولة إيما مايرز كذلك على منصة يوتيوب YouTube.

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