تتوقع الشركة نمو الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 40٪

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعمل شركة “Galaxkey”، المزود الرائد عالميًا في مجال حلول أمن البيانات، على مواءمة خططها التوسّعية مع السوق المتنامي للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا. وشهدت الشركة نموًا متتاليًا منذ بداية أعمالها في عام 2016، و تعمل اليوم من أجل الحفاظ والدفع بمعدلات نموها و البقاء على نفس المسار، من خلال توسيع فريق عملها ومكاتبها.

قامت شركة Galaxkey مؤخرًا بترقية السيد "ياشان كوبر" من منصب المدير الإقليمي السابق لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ليتولى منصب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند. يعمل السيد "كوبر" مع الشركة منذ أكثر من 5 سنوات وكان له دور أساسي في نجاح شركة Galaxkey في المنطقة.

ولمواكبة النمو و التوسع بفريق العمل، انتقلت الشركة إلى مقر أكبر في دبي، الإمارات العربية المتحدة. وعينت Galaxkey أيضًا مديرًا تقنيًا جديدًا، وهو السيد "سانجيت كابي". لدعم شركاء القنوات والعملاء في تصميم وتنفيذ الحلول في جميع أنحاء المنطقة. مع أكثر من 18 عامًا من الخبرة، انضم السيد "كابي" إلى شركة Galaxkey بعد العمل مع شركة IBM لمدة 13 عامًا في الهند.

ولزيادة معدلات النمو والتوسع في المنطقة، تتوجه شركة Galaxkey في أن تكون جزءًا من معرض جيتكس لهذا العام للمرة الثانية على التوالي. وبالرغم من مخاوف تداعيات جائحة كورونا خلال العام الماضي، حقق الحدث نتائج جيدة لشركة Galaxkey. وبجانب المشاركة في جيتكس، تخطط الشركة لاقامة ورش عمل وعروض ترويجية لتوسيع مشاركتها مع شركائها في مختلف البلدان.

وتلقت شركة Galaxkey استجابة واسعة نتيجة لتواجدها في برنامج المشاركة القيادية والاستشارات (LEAP) 2022، والذي عُقد مؤخرًا في لندن، المملكة المتحدة. والذي حضره قادة الصناعة والعملاء وخبراء الأمن السيبراني من جميع أنحاء العالم.

تعمل الشركة أيضًا على توسيع محفظة منتجاتها. مع توجه الشركات نحو المراسلة الفورية، تطلق Galaxkey قريبًا منصة المراسلة الفورية الآمنة الخاصة بها والتي تسمى LockChat. توفر منصة LockChat بنية موزعة حيث يمكن للشركات تنفيذ الخوادم الداخلية الخاصة بها لإدارة تدفق الرسائل الفورية التي يتم تشفيرها من طرف إلى طرف. سيتوفر هذا المنتج الجديد قريبًا للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كشركة موجهة لأعمال القنوات، تستثمر Galaxkey بكثافة في الموارد لتوسيع وجود قناتها عبر المنطقة. وتعليقًا على أعمال القنوات، صرح السيد "ياشان كوبر"، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند لدى شركة Galaxkey، وقال: "نثق بقاعدة أعمال القنوات لدينا، ونعتبر الموزعين والشركاء جزءًا من فريق توسيع نطاق أعمالنا. وبصرف النظر عن التفوق التقني الذي يضفي ميزة على منتجاتنا ويوفر ميزة لشركاء القنوات لدينا، فإننا نضمن كذلك أن النظام البيئي للشريك لدينا مستدام وأن الشركاء قادرين على تحقيق هوامش فعالة".

وأضاف "كوبر": "من خلال عملياتنا الموسعة في المنطقة والمنتجات الجديدة في محفظتنا، نتطلع إلى تعزيز وجودنا في أعمال القنوات في جميع أنحاء المنطقة. نخطط للعديد من المبادرات الجديدة للعمل عن كثب مع شركائنا، والقيام بعمليات بيع منتظمة وورش عمل تدريبية فنية للشركاء، وكذلك تنظيم أحداث مشتركة مع الشركاء لفهم احتياجات الشركات. مع الوتيرة المتولدة مع كل هذه الأنشطة والفريق الموسع في المنطقة، نحن واثقون من البقاء في مسار النمو ونتوقع تنمية الأعمال التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 40٪ ".

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عن Galaxkey:

Galaxkey شركة بريطانية لأمن البيانات، يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، وتتم إدارة الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال مكتبها في دبي. ومن خلال نظامها الأساسي الشامل الذي يوفر مزيجًا فريدًا من "الأمن - الاستخدام البسيط - الأسعار الاقتصادية" ، تلبي حلول Galaxkey متطلبات الشركات عبر مجموعة من حماية البيانات غير المهيكلة - تشفير البريد الإلكتروني والتحكم فيه، وتشفير الملفات / المجلدات والمشاركة الآمنة ، ومساحة العمل الرقمية والإلكترونية توقيع الوثيقة.

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للتواصل الإعلامي:

سانجيف كانت

شركة فيستار للعلاقات العامة

صندوق بريد: 127631 دبي, الإمارات العربية المتحدة

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