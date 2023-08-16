لإنشاء بنية تحتية سحابية ضخمة لبيانات الذكاء الاصطناعي

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «G42 كلاود»، الشركة الرائدة في توفير الخدمات السحابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع شراكة استراتيجية مع منصة بيانات الذكاء الاصطناعي المرموقة «ڤاست داتا» لإعادة رسم ملامح مستقبل حوسبة الذكاء الاصطناعي ذات الاستخدام الكثيف للبيانات. ووقع اختيار «G42 كلاود» على منصة «ڤاست داتا» لإنشاء بنية تحتية مركزية للبيانات تكون بمثابة العمود الفقري لشبكة عالمية من حواسيب الذكاء الاصطناعي الفائقة. وستسهل هذه الشراكة أيضاً عمليات تخزين وتحليل كميات هائلة من البيانات بما يوفر قدرات تعلم كبيرة.

وتنفرد «G42 كلاود» بتركيزها الكبير على تسخير إمكانات الحوسبة عالية الأداء، لتساهم بذلك في قيادة مسيرة التطورات التحويلية النوعية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وتطمح «G42 كلاود» لتوظيف قوة الذكاء الاصطناعي لتقديم أعلى مستويات الأداء، وتطوير بنىية تحتية سحابية قوية للذكاء الاصطناعي تساهم في تعزيز مرونة الشركات وقدرتها على مواجهة التحديات الحقيقية في العالم الواقعي.

وستساهم هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة «G42 كلاود» في تسليط الضوء على قوة نهج «ڤاست داتا» الجديد الرامي لبناء أنظمة بيانات موزعة خاصة بالشركات ومزودي خدمات الذكاء الاصطناعي. وكجزء من هذه الشراكة، ستعمل «ڤاست داتا» كمنصة بيانات مركزية آمنة ومتعددة المستأجرين تهدف لزيادة السعة والارتقاء بالأداء لدعم نظم الحوسبة المتعددة عالية الأداء، ودعم حاسوب " كوندور جالاكسي" الحاسوب فائق الأداء الأكبر في العالم الذي تم الإعلان عنه مؤخراً. في المجمل، ستساهم مجموعة واحدة من موارد «ڤاست داتا» الحوسبية، في دعم قدرات حاسوبية فائقة للذكاء الاصطناعي في واحدة من أكبر سحابات الذكاء الاصطناعي في العالم.

وفي هذا الصدد، قال طلال محمد القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة «G42 كلاود»: "يسعدنا الإعلان عن هذه الشراكة المميزة مع «ڤاست داتا» الرائدة في مجال بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث إن النهج الفريد الذي تعتمده «ڤاست داتا» لتوسيع وتطوير البنىية التحتية للبيانات، ينسجم بشكل تام مع رؤيتنا لإزالة العوائق التي تقف في وجه جهود تطوير ابتكارات الذكاء الاصطناعي. ومع تطور المشهد التكنولوجي في المنطقة، فإننا على ثقة أن هذه الشراكة مع «ڤاست داتا» ستساهم في تعزيز تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي للشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والطاقة والخدمات المالية وغيرها، مما يؤدي إلى تحقيق تأثير إيجابي ملموس على المجتمع".

وجاءت شراكة «G42 كلاود» مع منصة «ڤاست داتا» لما تمتاز به المنصة من بساطة وقابلية التوسع والمرونة والتكلفة الإجمالية لمزايا الملكية. وستوفر منصة «ڤاست داتا»، المبنية على هيكلية (DASE)، لشركة «G42 كلاود» قابلية التوسع من حيث الأداء والحجم اللازم للحوسبة الفائقة للذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء. كما إنها ستوفر مساحة أسماء عالمية وميزات الإيجار المتعدد الضرورية للبيئات السحابية التي تعتمد نهج الأمان القائم على انعدام الثقة.

وتعقيباً على ذلك، قال رينين حلاق، الرئيس التنفيذي في شركة «ڤاست داتا»: "يضع التعاون بين «ڤاست داتا» و«G42 كلاود» معياراً جديداً للجودة من خلال عملنا سويةً لبناء مستقبل الحوسبة للذكاء الاصطناعي. حيث تتمركز البيانات كمحور مهم ل «G42 كلاود» للحوسبة، وتتشرف «ڤاست داتا» بمساعدتها لبناء الأنظمة التي توفّر القيمة من مخزونات البيانات الضخمة وتساعد في حل التحديات الكبيرة في عدة مجالات الحوسبة."

من جانبه، قال حيدر عزيز، المدير الإداري لقسم ميتا في شركة «ڤاست داتا»: "يأتي تعاوننا مع «G42 كلاود» تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للذكاء الاصطناعي لعام 2031، ويمثل لحظة هامة في مسيرة تطور مجالات حوسبة الذكاء الاصطناعي. نلتزم في شركة «فاست داتا» بإعادة رسم ملامح أنظمة البيانات، وتوفير منصة عالية الأداء وقابلة للتطوير تساهم في تحقيق المزيد من الابتكارات والنجاحات القائمة على البيانات. وسنعمل بالتعاون مع «G42 كلاود» على تمكين المؤسسات من توظيف الإمكانيات الكاملة للبيانات وتحفيز ثقافة الابتكار لإطلاق العنان ورؤى جديدة قادرة على تحقيق تأثير عالمي كبير".

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نبذة عن «فاست داتا»

«فاست داتا» هي شركة برمجيات خاصة بمنصات البيانات الرائدة في عصر الذكاء الاصطناعي. يتم من خلالها تسريع وتيرة الرؤية للتطبيقات ذات أعباء العمل الكثيفة، إذ توفر المنصة أداءً قابلاً للتطوير من خلال إدارة بيانات بسيطة جذرياً مع ضمان إنتاجية محسّنة. أسست الشركة في عام 2019، وهي الشركة الناشئة الأسرع نمواً في التاريخ والعاملة في مجال البنية التحتية للبيانات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://vastdata.com/ ومتابعة فاست داتا على Twitter وLinkedIn.

نبذة عن شركة «G42 كلاود»

«G42 كلاود» هي مزود الخدمات السحابية، ومشغل سحابي وطني، ومزود لحواسيب الذكاء الاصطناعي الفائقة العاملة بالتقنيات السحابية والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. منذ تأسيسها في العام 2018، ركزت الشركة على تقديم منصات عالمية وآمنة وقابلة للتطوير تدعم جهود التحول الرقمي والسيادة عبر مؤسسات القطاع العام والصناعات المنظمة، لتسهم في جعل أعمال الشركات أكثر سهولة ومرونة وكفاءة لمواجهة تحديات العالم الحقيقي. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.g42cloud.com، ومتابعة حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي لينكد إن، وتويتر، وإنستغرام.