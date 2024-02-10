أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة- أعلنت G42، المجموعة التكنولوجية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تصدرها المشهد كرائد للذكاء الاصطناعي والشريك الأساسي في قمة الحكومات العالمية لهذا العام. وستخوض G42 والشركات التابعة لها حوارات معمّقة مع قادة وخبراء عالميين حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره الواسع النطاق على الصعيد الدولي.

وتجمع القمة العالمية للحكومات التي تعقد سنويًا، الحكومات والمنظمات الدولية وكبار الشخصيات في عالم الأعمال لاستكشاف طرق تعزيز التعاون الدولي وإحداث تحوّل في الحكومات عبر الابتكار والتقدم التكنولوجي. وتتميز G42 وشركاتها التابعة بمكانتها الفريدة للمشاركة في هذه النقاشات، استنادًا إلى خبرتها متعددة القطاعات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتخصصة التي تُقدم حلولاً قابلة للتطبيق من قبل صناع القرار على مستوى العالم.

وفي دورة هذا العام، ستناقش القمة العالمية للحكومات موضوع "تشكيل حكومات المستقبل"، حيث سيحدّد القادة السياسيون، والمنظمات الدولية، ومؤسّسات القطاع الخاص من جميع أنحاء العالم الإستراتيجيات المبتكرة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الحالية والمستقبلية. وستقود G42 الحوار، حيث سيشارك التنفيذيون من منظومة أعمالها في مناقشات تركز على الذكاء الاصطناعي المسؤول، وعلى الّتقدم في قطاع الرعاية الصحية، وآفاق مستقبل التنقّل، بالإضافة إلى الاكتشافات العلمية والخدمات الحكومية.

ومن بين القيادات التنفيذية في G42 التي ستشارك وتساهم في المناقشات:

بينغ شياو ، الرئيس التنفيذي للمجموعة، G42 ، سيسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل الملامح الاقتصادية العالمية.

، الرئيس التنفيذي للمجموعة، ، سيسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل الملامح الاقتصادية العالمية. طلال الكيسي ، النائب التنفيذي للرئيس، المسؤول عن المنتجات والشراكات العالمية بشركة Core42 ، حيث سيتناول كيفية تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول بما يخدم الأمم.

، النائب التنفيذي للرئيس، المسؤول عن المنتجات والشراكات العالمية بشركة ، حيث سيتناول كيفية تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول بما يخدم الأمم. حسن جاسم النويس ، المدير العام والرئيس التنفيذي للمجموعة بشركة M42 ، سيناقش كيفية إحداث ثورة في مجال الصحة من خلال التكنولوجيا ودفع عجلة الابتكار في الرعاية الصحية عبر الشراكات الإستراتيجية.

، المدير العام والرئيس التنفيذي للمجموعة بشركة ، سيناقش كيفية إحداث ثورة في مجال الصحة من خلال التكنولوجيا ودفع عجلة الابتكار في الرعاية الصحية عبر الشراكات الإستراتيجية. حسن الحوسني ، المدير العام لشركة بيانات، سيخوض في حوارات حول مستقبل التنقل والدور الذي يلعبه الذكاء الجغرافي المكاني في تأمين المدن والمجتمعات.

، المدير العام لشركة بيانات، سيخوض في حوارات حول مستقبل التنقل والدور الذي يلعبه الذكاء الجغرافي المكاني في تأمين المدن والمجتمعات. الدكتور أندرو جاكسون ، نائب الرئيس التنفيذي والمسؤول الرئيسي عن الذكاء الاصطناعي بشركة Core42 ، سيلقي الضوء على أحدث التطورات والتطبيقات في عالم الذكاء الاصطناعي.

، نائب الرئيس التنفيذي والمسؤول الرئيسي عن الذكاء الاصطناعي بشركة ، سيلقي الضوء على أحدث التطورات والتطبيقات في عالم الذكاء الاصطناعي. توماس براموتيدهام ، الرئيس التنفيذي لشركة Presight ، سيتحدث عن كيفية تعظيم كفاءة الحكومات من خلال تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي الجيلي.

، الرئيس التنفيذي لشركة ، سيتحدث عن كيفية تعظيم كفاءة الحكومات من خلال تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي الجيلي. حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة الخزنة، سيناقش أحدث التطورات في مجال الاستدامة المتعلقة ببناء وتصميم وتشغيل مراكز البيانات.

وفي تصريح له، قال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة G42: "في كل عام، تجمع القمة العالمية للحكومات نخبة من أبرز قادة الفكر والمسؤولين العالميين، بهدف تعزيز روابط التعاون الدولي وإحداث تغيير جوهري ومعنوي. وبصفتنا مجموعة قيادية في مجال ابتكار الذكاء الاصطناعي، تعتز G42 والشركات التابعة لها بأداء دور ريادي في قمة هذا العام، حيث نسعى جميعًا لمناقشة سبل تقدّم الإنسانية عبر استخدام وتطوير أحدث التكنولوجيات المبتكرة."

ومن المقرر أن تُعقد القمة العالمية الحكومات في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير لعام 2024.

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