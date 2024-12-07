دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن إبرام مذكرة تفاهم مع عملاق التكنولوجيا العالمية، شركة نوكيا "Nokia"، تهدف إلى قيادة التطور في مجال شبكات اتصالات الجيل الخامس، من خلال تشغيل أول موقع تجاري لتقنية (5G Cloud RAN) في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي التقنية المُتطورة المعروفة باسم شبكة الجيل الخامس للاتصالات اللاسلكية عبر موجات الراديو السحابية، والتي تُعد أحدث تقنية ضمن شبكات الجيل الخامس المُعتمدة على استخدام الحوسبة السحابية لتحسين أداء وكفاءة وإدارة شبكة الاتصالات اللاسلكية عبر موجات الراديو.

وتعمل تلك التقنية من خلال دمج حلول "RAN"، وتعني (Radio Access Network) ، أي الشبكة التي تربط الأجهزة اللاسلكية مثل الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية بالشبكة الرئيسية لمزود الخدمة، مع تقنية "Cloud RAN"، وهي تقنية حديثة في شبكات الاتصال اللاسلكية، تعتمد على دمج مكونات الشبكة الراديوية التقليدية مع الحوسبة السحابية، وذلك في منظومة هجينة، تضمن تحسين الأداء، وتقليل التكاليف، وتعزيز مرونة شبكات الجيل الخامس (5G).

ومن خلال التعاون المشترك بين الجانبين، تعمل "دو" مع "نوكيا" على تعزيز البنية التحتية لتطوير حالات الاستخدام المُبتكرة التي يمكن أن تستفيد من القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي والشبكات اللاسلكية المؤسسية والخاصة. كما يُركز التعاون على تقنية "RAN EDGE"، كعنصر أساسي في شبكات الجيل الخامس المتقدمة، وجزء من بنية شبكة الاتصالات، حيث تعمل على تحسين أداء الشبكة من خلال تسريع معالجة البيانات للمُستخدم النهائي، مما يسمح بتجارب أكثر استجابة للتطبيقات الحديثة، ويتيح تطوير خدمات الجيل التالي التي تُعزز إمكانات المؤسسات والأفراد.

ومن المقرر أن يمر المشروع بمراحل عدة، تشمل إجراء الدراسات الشاملة لحالات الاستخدام وتنفيذ استراتيجية شاملة لشبكات "RAN"، حيث يضمن هذا النهج المرحلي الانتقال السلس إلى شبكة مستقبلية قادرة على تلبية الطلب المتطور لعملاء "دو"، وتقديم تجربة رقمية تحولية لهم.

وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، قال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "دو": "بصفتنا الشركة الرائدة في تشغيل شبكات الجيل الخامس والجيل الخامس المتقدم، فإن تعاوننا مع (نوكيا) خطوة كبيرة نحو تقديم أداء استثنائي للشبكات والخدمات المبتكرة للعملاء. وستعمل تقنية "5G Cloud RAN"، على تعزيز كفاءة ومرونة شبكاتنا، واستكشاف الفرص والخدمات الجديدة التي يمكنها إضافة قيمة جديدة للعملاء والمجتمع."

من جانبه، قال مارك أتكينسون، نائب الرئيس الأول ورئيس شبكات الوصول الراديوي في شركة "نوكيا" : "إن الشراكة الاستراتيجية مع (دو) هي أكثر من مجرد تعزيز العمل في مجال البنية التحتية للاتصالات، ، تؤكد هذه الشراكة التزامنا المشترك بترسيخ الابتكار التكنولوجي وتسخير الإمكانيات الكاملة لتقنيات الجيل الخامس، وتطوير حالات استخدام رائدة تستفيد من القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي والشبكات اللاسلكية الخاصة.، ومن خلال تقديمنا لنظام "anyRAN"، فإننا نجمع بين خبرة (نوكيا) وابتكاراتها الرائدة في مجال شبكات الراديو من جانب، وأفضل الحلول التي يقدمها الشركاء من جانب آخر، وذلك في إطار من المرونة الحقيقية التي تسمح بقابلية التطوير لمزودي الخدمات ومؤسسات الأعمال. كما أن هذا التعاون سيعزز تطوير خدمات الجيل التالي التي تُمكن المؤسسات والأفراد على حد سواء".

ويعتمد موقع "5G Cloud RAN" الجديد في أبوظبي على نظام "anyRAN" المتطور من"Nokia"، والذي يوفر المرونة والجاهزية لمقدمي خدمات الاتصالات في المستقبل، مما يساعدهم على تحسين جودة شبكاتهم وتلبية متطلبات المستخدمين بشكل أفضل، خاصة في عصر الجيل الخامس.

نبذة عن دو:

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل متقدماً رقميا وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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