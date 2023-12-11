- الفردان للصرافة الرائدة في قطاع الخدمات المالية تُعزز أطر التعاون مع المنصة الإماراتية الناشئة «فيوز Fuze»

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الفردان للصرافة، الشركة الرائدة في قطاع الخدمات المالية في الإمارات العربية المتحدة عن توقيعها مذكرة تفاهم مع «فيوز Fuze»، منصة البنية التحتية للأصول الرقمية المُبتكرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز أطر التعاون المشترك حول تطوير حلول ومنتجات أصول رقمية لعملاء الفردان.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، ومحمد علي يوسف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «فيوز Fuze» في المكتب الرئيسي للفردان بحضور عدد من المسؤولين من كلا الشركتين.

وتحرص الشركتان من خلال مذكرة التفاهم على وضع إطار عمل يساعد في تطوير وتوفير حلول ومنتجات أصول رقمية تتماشى مع اللوائح التنظيمية والمعايير الصارمة التي وضعتها دولة الإمارات. كما يجسد هذا التعاون الرؤية المشتركة للطرفين في دعم وتحقيق طموح دولة الإمارات بتعزيز مكانتها كمركز مالي جدير بالثقة في مجال الاقتصاد الرقمي في المنطقة.

واستجابةً للطلب المتزايد على حلول مالية رقمية مبتكرة، سوف تُمكّن فيوز من خلال هذا التعاون عملاء الفردان من شراء وبيع وامتلاك وتحويل الأصول الرقمية بشكل سلس وآمن وسهل الاستخدام.

وفي تصريحٍ له حول توقيع مذكرة التفاهم، عبّر حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة عن تفاؤله بالشراكة قائلاً: "إن التزامنا بالابتكار يظل راسخًا في ظل التحوّل الرقمي الذي نشهده، ومن خلال التعاون القائم مع منصة "فيوز" نتطلع إلى توفير حلول مالية متطورة لعملائنا، كما نؤكد حرصنا على الاستمرار بتقديم خدمات مالية أكثر أمانًا وسلاسةً، تُحاكي المستقبل وتواكب التطور".

وأضاف قائلاً: "هذه الشراكة تتوافق تمامًا مع أهداف برنامج تحوّل البنية التحتية المالية التابع لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وتساهم بشكل بارز في تحقيق رؤية وأهداف الإمارات لتصبح مركز مالي مدعوم بالاقتصاد الرقمي."

وبدوره أعرب محمد علي يوسف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «فيوز Fuze» عن سعادته قائلاً": "تمثل شركة الفردان للصرافة جزءًا أساسياً من نسيج القطاع المالي في دولة الإمارات، حيث تتمتع الشركة بإرث عريق يمتد لأكثر من 50 عامًا من المعرفة والخبرة الواسعة متمثلة في خدمة ملايين المواطنين والمقيمين على أرض الدولة. ويشرفنا أن نساهم في تطوير منتجات أصول رقمية رائدة ومبتكرة لعملاء الفردان للصرافة".

ويمثل هذا التعاون خطوة مشجعة ونقلة نوعية في مجال الخدمات المالية الرقمية في دولة الإمارات من خلال حشد الجهود المشتركة لريادة الحلول المُبتكرة وقيادة الشعوب نحو استشراف المستقبل الرقمي.

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نبذة عن الفردان للصرافة:

تعمل شركة الفردان للصرافة ذ.م.م تحت مظلة مجموعة الفردان، والتي يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 1954، حيث انطلقت في بادئ الأمر كتجارة بحرية تقليدية تعتمد على تجارة اللؤلؤة ثم تطورت عبر عشرات السنين حتى غدت أحد العلامات التجارية البارزة، وتبني الفردان اسمها على أسس متينة من الثقة والمصداقية.

ومع تنوع استثمارات المجموعة ودخولها العديد من مجالات المال والأعمال: كالعقارات، والمجوهرات الفاخرة، والخدمات المالية، بات اسم الفردان يحظى بسمعة عالمية كنتيجة طبيعية لتبنيه قيم المصداقية والثقة. وقد سنحت فرصة إطلاق الفردان للصرافة في وقت مبكر (عام 1971)، للشركة أن تلعب دوراً هاماً في دعم الجاليات التي أسهمت في بناء دولة الإمارات، وذلك من خلال مساعدتهم في تحقيق أحلامهم على أرض الواقعٍ داخل دولة الإمارات وفي بلدانهم الأصلية.

واليوم، تفخر الفردان للصرافة بأننها تخدم جميع الجاليات المتواجدة في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر شبكة عمل تضم أكثر من 85 فرعاً تتوزع في كافة أنحاء الدولة. أما على الصعيد الدولي، فترتبط الفردان للصرافة بعلاقات شراكة متينة بأكثر من 150 بنك مراسل بالإضافة إلى العديد من المؤسسات المالية ومزودي الخدمات المالية، الأمر الذي يجعلها الخيار الأمثل للتعاملات المالية الآمنة، فهي تضع نصب عينيها المصداقية والثقة كأساس لعملها.

لمعرفة المزيد حول الفردان للصرافة، يرجى زيارة الرابط التالي: alfardanexchange.com

نبذة عن «فيوز Fuze»

تعتمد «فيوز Fuze»، منصة البنية التحتية للأصول الرقمية الرائدة والأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نهجًا قائمًا على توفير حلول تُمكن مزودي الخدمات المالية من تخطيط وتنظيم وتطبيق بنية تحتية لتداول الأصول الرقمية وإطلاق منتجات عالمية مرخصة بسرعة وسلاسة وأمان.

وتوفر فيوز (منصة الأصول الرقمية كخدمة) بهدف تمكين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية من دمج وتضمين منتجات الأصول الرقمية المرخصة محليًا بطريقة تخدم تسيير العمليات بين الشركات بعضها مع بعض، وبين الشركات والمستهلكين. فضلاً عن (التداول اللامركزي لخدماتها المتاحة OTC) ودعم المؤسسات والصناديق والأثرياء للتواصل والقيام بعمليات تداول الأصول الرقمية على نطاق واسع.

وفي أغسطس 2023، أعلنت فيوز عن إغلاقها جولة تمويل بذري (Seed) بقيمة 14 مليون دولار أمريكي بقيادة «فيرذر فينتشرز» وبمشاركة «Liberty City Ventures» في نيويورك، تعد الأكبر من نوعها ضمن الجولات التمويلية في قطاع الشركات الناشئة في البنية التحتية للأصول الرقمية في المنطقة. ولدى المنصة مكتبًا رئيسيًا في «هب 71» و مكاتب إقليمية في كلٍ من دبي واسطنبول، حيث تدعم من خلال أعضاء فريق عملها النمو المتسارع للنظام البيئي الخاص بالأصول الرقمية بينما تتعاون عن كثب مع الجهات التنظيمية لرسم رؤية شاملة وطويلة المدى حول القطاع.

لمعرفة المزيد حول «فيوز Fuze»، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: fuze.finance