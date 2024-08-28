ستعزز البنية التحتية المتطورة للأصول الرقمية قدرة المؤسسات المالية على تحقيق تحول رقمي سريع وفعّال في المنطقة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كلومي فنتشرز، الشركة الرائدة في رأس المال الاستثماري المتخصص في تقنية البلوكشين وإدارة الصناديق الاستثمارية والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن شراكة استراتيجية مع Fuze ، المزود الرائد في الشرق الأوسط للأصول الرقمية والبنية التحتية لتقنية البلوكشين الخاضعة للتنظيم. تهدف هذه الشراكة إلى دمج التمويل التقليدي مع مجال الأصول الرقمية المتطور بسرعة. ستجمع هذه الشراكة بين خبرة كلومي فنتشرز في الاستثمارات وتقنيات ويب 3.0 مع البنية التحتية المتطورة للأصول الرقمية التي تقدمها Fuze ، بهدف تسريع اعتماد تقنيات ويب 3.0 في جميع أنحاء المنطقة. وستتمكن المؤسسات المالية من دمج الأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم، مثل العملات المشفرة، والعملات المستقرة، والأصول المرمّزة، والعملات الرقمية للبنوك المركزية في عملياتها.

سيتعاون الطرفان لتعزيز المدفوعات عبر الحدود، مما سيعزز سرعة وكفاءة الأصول الرقمية للمؤسسات المالية. كما ستنظم الشركتان مبادرات تعليمية وورش عمل وبرامج تهدف إلى مساعدة المؤسسات المالية على فهم تعقيدات تقنية البلوكشين، والامتثال للأنظمة التنظيمية، وإمكانات الأصول الرقمية. كما ستُركز الشراكة أيضاً على تطوير منتجات جديدة واستكشاف حالات استخدام مبتكرة، مثل حلول التداول خارج البورصة المتخصصة.

تؤكد هذه الشراكة الالتزام المشترك بتطوير نظام ويب 3.0 والأصول الرقمية في الإمارات، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ويواكب المعايير التنظيمية التي حددها سوق أبوظبي العالمي (ADGM) وهيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA).

وفي هذا الإطار، صرحت كريستينا لومستي، الرئيس التنفيذي والمؤسسة لشركة كلومي فنتشرز: "من خلال دمج جهودنا مع رؤية Fuze وخبرتنا الاستثمارية، نسعى لتحقيق نمو كبير في المنطقة. هذه الشراكة تعزز التزامنا بدعم الشركات الناشئة وتوسع من قدرتنا على تقديم حلول مبتكرة لتصنيف الأصول الواقعية وتسهيل المدفوعات عبر الحدود. نحن متحمسون للإمكانات التي توفرها هذه الشراكة، ونتطلع للعمل مع Fuze لتشكيل مستقبل الأصول الرقمية في المنطقة."

من جانبه، أكد مو علي يوسف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Fuze : "إن تحقيق النجاح المستقبلي لاقتصادات المنطقة يعتمد على الاستفادة القصوى من إمكانات تقنية البلوكشين والويب 3.0. كلومي فنتشرز لديها إيمان راسخ بقدرة هذه التكنولوجيا على إحداث تحول جذري، ونحن نتطلع بحماس لتعزيز الابتكار من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية."

تعد Fuze، المدعومة من Further Ventures، من الشركات الرائدة في قطاع الأصول الرقمية، حيث نجحت بسرعة في ترسيخ مكانتها في السوق. تقدم Fuze منصة "الأصول الرقمية كخدمة"، التي تتيح للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية دمج الأصول الرقمية المنظمة ضمن منتجاتها وخدماتها. كما توفر Fuze خدمات التداول خارج البورصة، مما يسهل تنفيذ معاملات الأصول الرقمية الكبيرة للمؤسسات والصناديق الاستثمارية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.

بشكل عام، من المتوقع أن تسهم الشراكة بين كلومي فنتشرز وFuze في تسريع تطور قطاع الأصول الرقمية وتعزيز القدرات التكنولوجية في المنطقة انطلاقاً من العاصمة الإماراتية. وأظهرت جلسة نقاش حديثة نظمها "معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز" و"اتحاد مصارف الإمارات" أن الإمارات تمثل ما بين 5-10% من حجم التداول العالمي للأصول الرقمية. وعلى الصعيد العالمي، يُتوقع أن ينمو إيراد الأصول الرقمية بنسبة 17.38% بحلول عام 2025، وفقاً لتقارير "ستاتيستا".

إطار الشراكة بين كلومي فنتشرز وFuze:

تكامل الأصول الرقمية: ستتعاون كلومي فنتشرز و Fuze لتمكين مقدمي الخدمات المالية من تطوير وتنفيذ بنية تحتية متكاملة للأصول الرقمية بكفاءة وأمان. سيشمل ذلك توفير مجموعة واسعة من الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المشفرة، والعملات المستقرة، والأصول المرمّزة، والعملات الرقمية للبنوك المركزية. المدفوعات عبر الحدود: ستعزز الشراكة قدرة المؤسسات المالية على تسهيل المدفوعات عبر الحدود، مما يسهم في ردم الفجوة بين التمويل التقليدي والنظام البيئي المتنامي للأصول الرقمية. التعليم والابتكار في السوق: ستتعاون الشركتان في تنظيم مبادرات تعليمية وورش عمل وبرامج تهدف إلى مساعدة المؤسسات المالية على فهم تعقيدات تقنية البلوكشين، والامتثال للأنظمة التنظيمية، وإمكانات الأصول الرقمية. كما ستُركز الشراكة أيضاً على تطوير منتجات جديدة واستكشاف حالات استخدام مبتكرة، مثل حلول التداول خارج البورصة المتخصصة.

حول كلومي فنتشرز:

كلومي فنتشرز هي شركة رأس المال الاستثماري الرائدة في أبوظبي، والتي تقود الابتكار في مجال البلوكشين في منطقة الشرق الأوسط. وتعتبر كلومي فنتشرز أول شركة رأس مال استثماري ومدير صناديق متخصصة في تقنية البلوكشين في المنطقة، وتخضع لتنظيم سوق أبوظبي العالمي. تقدم الشركة دعماً متكاملاً للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، بما في ذلك الاستشارات الاستراتيجية، وخدمات الحضانة الريادية، والدعم الفني، والخبرة القانونية والامتثال، بالإضافة إلى خدمات إدارة الصناديق. تركز كلومي فنتشرز على التقنيات المبتكرة التي تعتمد على البلوكشين لتوفير حلول لامركزية وشفافة وآمنة، مما يعزز من تطور منظومة ويب 3.0.

نبذة عن «فيوز Fuze»

«فيوز Fuze»، هي منصة البنية التحتية للأصول الرقمية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعتمد نهجًا قائمًا على توفير حلول تُمكن مزودي الخدمات المالية من إطلاق منتجات مرخصة عالمية المستوى بسرعة وسلاسة وأمان من خلال وضع استراتيجيات وتنظيم وتطبيق بنية تحتية للأصول الرقمية. وتأسست الشركة على يد كلٍ من محمد علي يوسف، واربيت ميهتا، وسريجان شيتي.

وتوفر فيوز "منصة الأصول الرقمية كخدمة" بهدف تمكين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية على دمج وتضمين منتجات الأصول الرقمية المرخصة محليًا بطريقة تخدم تسيير العمليات بين الشركات بعضها مع بعض، وبين الشركات والمستهلكين. فضلاً عن "التداول اللامركزي لخدماتها المتاحة OTC" ودعم المؤسسات والصناديق والأثرياء للتواصل والقيام بعمليات تداول الأصول الرقمية على نطاق أكبر.

وفي عام 2023، أعلنت فيوز عن إغلاقها جولة تمويل بذري (Seed) بقيمة 14 مليون دولار أمريكي بقيادة «فيرذر فينتشرز» وبمشاركة «Liberty City Ventures» في نيويورك، تعد الأكبر من نوعها ضمن الجولات التمويلية في قطاع الشركات الناشئة في البنية التحتية للأصول الرقمية في المنطقة. وتدعم المنصة من خلال أعضاء فريق عملها النمو المتسارع للنظام البيئي الخاص بالأصول الرقمية بينما تتعاون عن كثب مع الجهات التنظيمية حول رؤية طويلة المدى عن القطاع.

وقد حصلت فيوز Fuzeعلى ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، بهدف تقديم أنشطة الأصول الافتراضية المنظمة لخدمات الوساطة.

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