تهدف شركة FutureMain إلى تحويل المنطقة إلى نقطة انطلاق إستراتيجية للتوسع العالمي، وذلك عن طريق الاستفادة من الدعم الفني المحلي والشبكات القوية

سيول، كوريا الجنوبية--(BUSINESS WIRE)-- أعلنت اليوم شركة FutureMain Co., Ltd.‎ الرائدة في مجال توفير حلول الصيانة التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي الصناعي عن إكمالها بنجاح مشروع إثبات المفهوم بالتعاون مع شركة Saudi Aramco السعودية المتخصصة في مجال النفط، وفي ضوء هذا الإنجاز، كثفت الشركة جهودها المبذولة الهادفة إلى دعم آليات التطوير بغية إكمال مشروع تجريبي ينطوي على وظائف محسنة بحلول الربع الأول من عام 2025. ويجدر هنا ذكر أن هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة على صعيد تسريع وتيرة اختراق حل ExRBM الرائد من FutureMain لمنطقة الشرق الأوسط، إذ تهدف شركة FutureMain إلى تحويل المنطقة إلى نقطة انطلاق إستراتيجية للتوسع العالمي، وذلك عن طريق الاستفادة من الدعم الفني المحلي والشبكات القوية.

يعد حل ExRBM تقنية صيانة تنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصمم بهدف مراقبة حالة المعدات في الوقت الفعلي، والتنبؤ بالأعطال المحتملة، ودعم الاستجابات الاستباقية. وتجدر هنا الإشارة إلى أن ExRBM يظهر تفوقًا على صعيد تقليل فترة التوقف عن العمل وخفض تكاليف الصيانة بالاعتماد على التشخيصات الآلية المصممة خصوصًا للتعامل مع أنواع محددة من أعطال المعدات، إذ تعتمد هذه التقنية المتقدمة على خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة FutureMain التي جرى تطويرها بالاعتماد على قاعدة بيانات هندسية تمتد على مدى 37 عامًا. إضافةً إلى ذلك، يعد ExRBM ملائمًا وبشكل خاص لمواجهة التحديات التشغيلية الكامنة في الصناعات المحلية، حيث يقدم حلاً شاملاً يهدف إلى تحسين إدارة المنشآت وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

عززت شركة FutureMain حضورها في السوق الإقليمية بمشاركتها في المعارض الصناعية البارزة، مثل GITEX وADIPEC، حيث عرضت فيها حلولها المبتكرة واستعرضت خبراتها الثرية في مجال التكنولوجيا، وفي ضوء هذه الجهود، وقعت الشركة مذكرات تفاهم مع سبع مؤسسات، من ضمنها Vestigos وNext IT وColonel وSensoteq وAl Bahlaq، كما تعمد شركة FutureMain إلى إجراء مناقشات مع أكثر من 15 شركة بشأن عقد شراكات محلية. علاوةً على ذلك، يجرى تنفيذ مشروعات تجريبية لأنظمة القياس التشخيصية للمنشآت المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كيانات، مثل ADNOC Onshore وADNOC Offshore وGAS بالإمارات العربية المتحدة.

صرح Lee Sun-hwi، المدير التنفيذي لشركة FutureMain، قائلاً: "يحدونا بالغ السعادة إزاء تجديد الثقة في قدرات ExRBM التكنولوجية في الشرق الأوسط، والذي برز من خلال التعاون الناجح مع شركة Aramco. ومن جانبنا، فسنظل ملتزمين بترسيخ مكانة FutureMain كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا الصيانة التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في كل أنحاء الشرق الأوسط، من خلال مواصلة توسيع شبكة شراكاتنا العالمية."

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