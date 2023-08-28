أعلنت شركة "فيوتشركرافت فينتشرز" التي تتخذ من لندن مقراً لها، مع مكاتب في أبوظبي ودبي، عن استثمار هام في شركة "لايرز" — وهي شركة للمشروبات غير الكحولية حائزة على جوائز عدة واهتمام عالمي، ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط.

تقدّر شركة "فيوتشركرافت" قيمة محفظتها المالية بنحو 200 مليون دولار، وتملك سمعة طيبة في تحديد الشركات الناشئة القابلة للنمو. كما تبحث عن الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية في الأسواق الناشئة مثل الإمارات العربية المتحدة وتبحث عن استثمارات أخرى محتملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تقدّر شركة "فيوتشركرافت" قيمة محفظتها المالية بنحو 200 مليون دولار، وتملك سمعة طيبة في تحديد الشركات الناشئة القابلة للنمو. يضمّ فريقها نخبة من رجال الأعمال الرائدين، وهي تجمع بين الخبرة في التكنولوجيا المالية والواقع الافتراضي/الواقع المعزز والعملات المشفرة لصياغة مستقبل صناعات متعددة.

تواصل شركة "فيوتشركرافت فينتشرز" استثماراتها الاستراتيجية التي تتوافق مع الاتجاهات الناشئة. وتشمل محفظتها كلاً من "إسلاميك كوين"، العملة الإلكترونية المتوافقة مع الشريعة، و"مونيركي" للحلول المصرفية المفتوحة، ومنصة "حق إكس" لتبادل الأصول الرقمية، ومنصة "إكسفور" لتداول العملات الأجنبية.

لايرز: حل شامل لمشكلة اجتماعية قديمة

تأسست شركة "لايرز" عام 2019، ونمت بسرعة لتصبح إحدى أبرز العلامات التجارية للمشروبات غير الكحولية على مستوى العالم، حيث تباع في أكثر من 60 دولة وتُقدم في 20 من أفضل 50 باراً عالمياً. يضمّ فريقها عدداً من الأشخاص المتحمسين بقيادة المؤسسين الشريكين مارك ليفينجز وكارل هارتمان، وتعهدت العلامة التجارية بتغيير طريقة التواصل الاجتماعي ورأينا في المشروبات. وقد جمعت الشركة مؤخراً 18 مليون جنيه إسترليني في حملتها الأخيرة للتمويل الاستراتيجي، ودخلت أسواقاً جديدة مثل قطر.

وبعد سنوات من الحرفية المتأنية، نجحت "لايرز"في ابتكار مجموعة رائعة من المشروبات غير الكحولية التي تحتفظ بنفس طعم وشكل وتجربة المشروبات الكحولية التقليدية، مما يوفر بديلاً فريداً للراغبين في الابتعاد عن الكحول. تتوسع مجموعة المنتجات بشكل مستمر وقد نجحت في إعادة ابتكار 90% من الكوكتيلات الأكثر مبيعاً في العالم.

ويمكن القول إن مشروبات "لايرز" شاملة، بحيث تقدم بديلاً عالي الجودة لكل من لا يستطيع شرب الكحول. كما توفر حلاً فريداً للمشكلات الاجتماعية المرتبطة غالباً بالكحول. فالعلامة التجارية تهدف إلى تقليص مسار الارتفاع المستمر للجرائم المرتبطة بالكحول، مع ضمان استمتاع الأشخاص بطعم المشروبات الكحولية المفضلة لديهم.

تُظهر قاعدة العملاء المتحمسين مدى نجاح الشركة، حيث أبدى 74% منهم تقديرهم الكبير للعلامة التجارية. كما تعتبر "لايرز" علامة تجارية ملتزمة بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، بحيث تتم صناعة منتجات العلامة التجارية في أربعة مواقع فقط للحد من أثرها البيئي، علماً أن العبوات معاد تدويرها بنسبة 100%، ومنتجاتها نباتية حصراً، مما يظهر تفاني الشركة في بناء عالم أكثر صحة واستدامة.

جمعت الشركة مؤخرًا 18 مليون جنيه إسترليني في أخر جولة تمويل استراتيجي لها بالتزامن مع دخولها أسواق جديدة مثل قطر وعقدها شراكات مع حملات مجتمعية.

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