دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن تنظيم يوماً مفتوحاً في 27 أغسطس الجاري، بمجلس أم سقيم، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الخريجين الجدد في دولة الإمارات العربية المتحدة للانضمام لبرنامجها "Future X"، الذي يُوفر منصة فريدة للشباب الإماراتيين في جميع المجالات، لتعزيز رحلتهم الوظيفية وتمكينهم ليصبحوا موظفين محترفين في الابتكار الرقمي، ومنح المواهب الجديدة فرصة التقديم إلى البرنامج.

ويُعد تنظيم اليوم المفتوح لبرنامج " Future X" خطوة محورية في جهود "دو" لتعزيز استثماراتها في مجال اقتصاد المعرفة، وتأكيداً على التزامها الراسخ بتشجيع ودعم الجيل القادم من الشباب الإماراتي. وتركز أعمال اليوم المفتوح على منح الشباب الفرصة للتعرف على البرنامج لاستكشاف الإمكانيات الوظيفية المتنوعة، وتطوير المهارات المهنية، والتعرف على التعلم الرقمي للمواهب، وفهم مسارات النمو الوظيفي الحديثة لمساعدة الخريجين على تحقيق الأهداف المهنية التي يتطلعون إليها.

وخلال اليوم المفتوح لبرنامج " Future X"، ستعمل "دو" على تيسير عمليات التوظيف من خلال اتاحة الفرصة لإجراء مقابلات العمل مباشرة في موقع الفعالية، دون الحاجة لاتباع إجراءات أو خطوات محددة مسبقاً ضمن برنامج التوظيف.

وتنسجم تلك التجربة مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لضمان إيجاد فرص عمل مستدامة للشباب، وتعزيز القدرات المهنية للمواطنين، وتوجيههم للحصول على الوظائف المناسبة لطموحاتهم. ويعمل برنامج " Future X"، للمساهمة في التطور الاجتماعي والاقتصادي لدولة الامارات العربية المتحدة، إذ يعزز الدور المحوري الذي تقوم به البرامج التدريبية الاستراتيجية في ترسيخ جهود التنمية الوطنية من خلال رعاية المواهب الشابة، بحيث تتوافق قدراتهم مع احتياجات سوق العمل.

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