دبي، الإمارات العربية المتحدة: رحبت "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، بالدفعة الأولى من الموظفين الملتحقين ببرنامج "Future X" التدريبي المتخصص للخريجين الجدد من المواطنين الإماراتيين. وفي إطار تعزيز رحلة تحوُّل الشباب حديثي التخرج من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة إلى كوادر محترفة وخبراء في التكنولوجيا الحديثة، رحب فريق تطوير الكوادر الوطنية الإماراتية في شركة "دو" بالمتدربين، وذلك خلال اللقاء التعريفي الذي تضمن جولة شاملة في المقر الرئيسي لشركة "دو"، لمنحهم رؤية عامة حول بيئة العمل بالشركة. وقد تم تصميم البرنامج بشكل استراتيجي لدمج الخريجين الجدد بسلاسة في الأدوار الرئيسية التي تساهم في تطوير الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والحلول الذكية، وذلك لتحقيق الهدف الأوسع للتنمية وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني الرقمي.

ويركز برنامج "Future X" بشكل مكثف على رعاية الجيل القادم من أصحاب المهارات الرقمية، بهدف تمكين القادة الشباب وتزويدهم بالمهارات والرؤى اللازمة لقيادة الابتكار والتحول الرقمي بما يتماشى مع أهداف التوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجمع البرنامج بين التوجيه المتخصص والخبرات العملية الغنية، لإيجاد المجال المثالي لقادة المستقبل داخل المؤسسات. كما يتمحور منهج البرنامج على الكفاءة الرقمية وتعزيز الكوادر المهنية الحديثة في مجال التكنولوجيا التي ستحدد المشهد المستقبلي للابتكار الرقمي في العالم.

ويعتمد برنامج "Future X" على أربعة محاور أساسية هي: التعلم الرقمي لأصحاب المهارات، ونشر ثقافة الابتكار والتميز، ودعم القدرة على التعامل والنزاهة، وترسيخ التعاون والمشاركة. ومن خلال التدريب الشامل والتوجيه والاطلاع على مختلف الحالات في العمليات التجارية، فإن البرنامج لا يؤدي فقط لتعزيز عملية التوطين في "دو"، بل يمتد لينسجم بشكل وثيق أيضاً مع الاستراتيجية الرقمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2025، مع التركيز على جوانب تنمية المهارات الرقمية المتقدمة، وتعزيز الابتكار، ودعم مبادرات الحكومة الذكية، وبالتالي وضع أسس قوية لاقتصاد رقمي مًعزز بكوادر إماراتية من أصحاب المهارات العالية.

لمزيد من المعلومات حول برنامج "Future X" من دو، يرجى زيارة الموقع: www.du.ae/FutureX

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