القاهرة: استعرضت هواوي، الرائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة، أحدث حلولها الذكية للطاقة الكهروضوئية في مؤتمر FusionSolar التي تنظمه سنويًا لتسليط الضوء على دور التكنولوجيا الرقمية والتقنيات الحديثة في تطوير وتحسين المصادر الجديدة للطاقة مثل الطاقة الشمسية، وزيادة كفاءة الاستخدام.

وخلال فعاليات المؤتمر، كشفت هواوي عن أحدث حلولها في مجال الطاقة الكهروضوئية ونظم تخزين الطاقة، ومن بينها حلول Power-M، الذي يعد الحل الأمثل للمنازل والمنشآت السكنية والتجارية الصغيرة ومتوسطة الحجم عند انقطاع الكهرباء، حيث يعتمد Power-M علي بطاريات الليثيوم لتخزين الطاقة من الشبكة الكهربائية أو الطاقة الشمسية أو كلاهما معًا، بما يضمن توفير إمداد الطاقة وعدم انقطاع الكهرباء على مدار 24 ساعة.

أما الحل الذكي Power-S، والذي يستخدم على نطاق أوسع من Power-M، كمصدر طاقة طارئ في حالة انقطاع التيار الكهربائي في المؤسسات والمنشآت التجارية والصناعية كبيرة الحجم، الذي يحل محل مولدات الديزل التقليدية التي تسبب درجة عالية من التلوث والضوضاء ويصعب صيانته ويحتاج لمصاريف تشغيل عالية.

وتتميز حلول هواوي الذكية Power-M و Power-Sبسهولة التركيب والتشغيل تلقائيا عند انقطاع التيار الكهربائي، وسهولة التحكم عن بعد، فضلًا عن كونها صديقة للبيئة ولا تصدر ضوضاء، حيث تقوم بتخزين طاقة احتياطية موثوقة في حالة انقطاع التيار الكهربائي، بفضل نظام البطاريات والعاكس (إنفرتر) المدمج بها، وذلك تماشيًا مع رؤية هواوي في تسريع عملية التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.

كما قدمت هواوي خلال المؤتمر الحلول الخاصة بتخزين الطاقة، مثل بطارية الليثيوم LUNA مزودة بنظام لإدارة البطاريات، ويسمح هذا النظام بفصل البطاريات القديمة أو التالفة عن النظام، مما يضمن استمرار البطاريات الأخرى في العمل بكامل طاقتها، كما يؤدي هذا إلى زيادة الطاقة القابلة للاستخدام بنسبة تزيد عن 10٪.

وبهذه المناسبة، قال السيد جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر: "تلتزم شركة هواوي بتسريع التحول الرقمي في قطاع الطاقة في مصر من خلال العمل مع شركائها لتعزيز ودعم مستقبل الطاقة المستدامة، لدعم رؤية مصر2030 واستراتيجيتها للطاقة النظيفة والمستدامة وبهدف تطوير سبل الحصول على الطاقة المتجددة من أجل مستقبل أخضر وأكثر استدامة".

ومن جانبه، أضاف السيد جوي دينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال الطاقة الرقمية – هواوي مصر: "يعكس مؤتمر Fusion Solar استراتيجيتنا للتحول للطاقة النظيفة والخضراء في مجال الطاقة الكهروضوئية ونظم تخزين الطاقة، حيث تحرص هواوي علي دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع حلول الطاقة الصديقة للبيئة والمنخفضة الكربون، بهدف بناء مجتمعات ذكية ومنخفضة الكربون بالاعتماد على التقنيات الرقمية من أجل مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

يأتي مؤتمر هواوي السنوي (FusionSolar) في إطار استراتيجيتها لبناء مجتمعات ذكية خالية من الكربون، تماشيًا مع رؤية مصر للاعتماد على مزيج من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030 والاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 من خلال المساهمة في الوصول إلي الحياد الكربوني وتحقيق الاستدامة.

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