مصر – القاهرة: أعلنت شركة "التجاري الدولي للتمويل" CIFC، إحدى الشركات التابعة للبنك التجاري الدولي – مصر CIB، والمتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية، عن التوصّل إلى شراكة استراتيجية مع شركة Fundbot للتقنية المالية، لإطلاق منصة رقمية متكاملة للفوترة والتمويل المدرج داخل المنصات في مصر. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام CIFC بدعم عملائها من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، وذلك من خلال تسريع فرص وصولها إلى رأس المال العامل، وتمكينها من الحصول على مدفوعات أسرع وأكثر كفاءة.

ومن شأن هذه الشراكة أن تُسهم في تعزيز مكانة CIFC لتكون في طليعة الابتكار المالي في مصر، حيث تستفيد الشركة من نظام Fundbot الشامل لإدارة الإقراض، لا سيّما وأنه يقدّم دورة عمل رقمية متكاملة، تشمل إجراءات الانضمام، واتخاذ القرارات الائتمانية، وصولاً إلى الصرف والتحصيل، الأمر الذي يضمن توفير حلول تمويلية مرنة وسريعة لعملائها، تسهم في تعزيز النمو والاستقرار.

وقال أحمد الخولي، الرئيس التنفيذي لشركة CIFC: "يسرّنا أن نعرب عن فخرنا بشراكتنا مع Fundbot لإدخال حلول الفوترة الرقمية المتطورة إلى مصر. وتعكس هذه الشراكة التزامنا في CIFC إزاء ابتكار أدوات مالية رائدة ضمن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، تهدف إلى تحسين الوصول إلى رأس المال العامل، وتطوير برامج تمويل سلاسل التوريد عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، وتبسيط العمليات، ودفع عجلة النمو في الاقتصاد المصري".

من جانبها، أعربت Fundbot عن فخرها باختيارها شريكاً تقنياً لهذا المشروع الاستراتيجي. وفي تعليقها على هذه الشراكة، قالت كارل أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة Fundbot: "إننا نعتز بعلاقة التعاون الجديدة التي تربطنا مع CIFC لإطلاق هذا الحل التحويلي في السوق المصري. لقد صُممت منصتنا لتمكين المؤسسات، مثل CIFC، من توسيع عملياتها بكفاءة، وتقديم قيمة حقيقية لعملائها".

ومن خلال تدشين هذه المنصة، تواصل CIFC تعزيز سجلها الحافل بتقديم خدمات مالية مبتكرة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات المصرية، ما يُرسّخ مكانتها كشريك استراتيجي موثوق لتحقيق النمو والتوسع عبر مختلف القطاعات.

نبذة عن Fundbot:

تُعد Fundbot للتقنية المالية شركة متخصصة في توفير الحلول الشاملة التي تساعد المؤسسات المالية على دمج وأتمتة وتوسيع عمليات رأس المال العامل. وتعمل هذه الشركة على تطوير أدوات مخصصة لأتمتة دورات العمل، بما يمكّن عملاءها من تعزيز الكفاءة التشغيلية والتوسع في أسواق جديدة.

