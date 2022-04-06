حدث "البيتكوين" الأبرز عالميًا يشهد عروضًا مختلفة لكل من تطبيق "FTFTX" الخاص بتقديم معلومات التداول المجمّعة، وصندوق التحوّط "FTFT" للعملات المشفرة، و"FTFT Paraguay" لخدمات تعدين "البيتكوين" المستدامة، ومزرعة تعدين "FTFT" للحوسبة الفائقة في ولاية أوهايو

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت شركة "FTFT Capital Investments" المحدودة، شركة الاستثمار في "البلوكتشين" التي تتخذ من إمارة دبي مقرًا لها والتي تدير تطبيق "FTFTX" الجديد لمعلومات التداول المجمّعة، عن مشاركتها في مؤتمر "البيتكوين 2022" القادم في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، في الفترة من 6 إلى 9 أبريل في مركز مؤتمرات "ميامي بيتش". تستهدف "FTFT Capital" من مشاركتها في هذا الحدث تقديم منصتها "FTFTX".

يشهد الحدث عرض الشركة الأم "فيوتشر فينتك جروب" (المدرجة في بورصة ناسداك باسم: "FTFT") لمشروع مزرعة التعدين في أوهايو للحوسبة الفائقة، كما تعرض الشركات الفرعية الأخرى، من بينها "فيوتشر فينتك ديجيتال كابيتال مانيجمنت" -كونيتيكت، الولايات المتحدة الأمريكية-، تلك الشركة التي تعمل في مجال إدارة صناديق تحوّط العملات المشفرة، كما ستشارك في حدث "البيتكوين 2022" شركة "FTFT Paraguay" التي تدير الخدمات الخضراء لتعدين "البيتكوين". ستعمل هذه الشركات على الاستفادة من منصة "البيتكوين 2022" للترويج لمشاريع "FTFT".

يُعد حدث "البيتكوين 2022" أحد أبرز الأحداث الخاصة "بالبيتكوين" على مستوى العالم، كما انه سيوفّر مجموعة متنوعة من البرامج، ومن المتوقع حضور 35,000 شخصًا لهذا المؤتمر من جميع أنحاء العالم. سيعمل الحدث على جمع كافة عناصر نظام البيتكوين؛ من شركات ومشاريع بهدف تحقيق التعاون والتواصل والتعلّم.

ستقدم "FTFT Capital" للحضور تطبيق "FTFTX"، هذا التطبيق الذي يوفّر للمستثمرين من المؤسسات والأفراد بيانات سوق العملات المشفرة، تتسم هذه البيانات بأنها عالية الجودة وموثوقة وآنية فضلًا عن تقديم معلومات تداول مجمّعة. تعمل منصة "FTFTX" على تجميع البيانات من مئات البورصات المركزية ثم تقديمها بواسطة واجهة موحّدة. إذ تتوفر بيانات السوق لكل العملات الرقمية مثل "البيتكوين" و"الإيثيريوم" و"إي.أو.إس" و"لايتكوين" و"ترون" وغيرها من العملات الرقمية الأخرى. يتاح تطبيق "FTFTX" للتنزيل على أجهزة "أبل" و"أندرويد".

وفقًا لما ذكره السيد/ "أولا ليند" ، كبير مسؤولي الإستراتيجيات والرئيس التنفيذي لمجموعة "FTFT Group"، فإن شركة "FTFTX" هي بمثابة مورد عالي القيمة للمستثمرين الراغبين في الحصول على معرفة أكثر عمقًا بسوق العملات المشفرة، من الذين يمكنهم تقييم بيانات معينة في السوق والأحداث المتعلقة به. قال السيد/ "ليند": "تساعد "FTFTX" المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة بخصوص الخيارات الاستثمارية، إن حدث "البيتكوين 2022" لهو المنصة المثالية للترويج لتطبيق "FTFTX" ومشاريع مجموعة "FTFT" الأخرى".

كما ستعرض شركة "FTFT Digital" أعمالها في الحدث المنتظر، وهي منصة لصناديق التحوّط للعملات المشفرة الأولى في مجالها، إذ تُركّز في أنشطتها على توفير مكان سريع النمو للأصول الرقمية، من خلال منصة متعددة الإستراتيجيات تتكون من التداول الخوارزمي، والاحتفاظ بالعملات الرقمية (staking) وزراعة العوائد (Yield Farming). تعتمد إدارة صندوق التحوّط للعملات المشفرة على توجه كمي، يعمل على اتباع الخوارزمية التي تحلل حركة سعر "البيتكوين"، وهو نهج لا يتوقف على عملة بعينها ويتفوّق على "البيتكوين" ويوفّر عوائد سنوية إيجابية.

كما سيشهد مؤتمر "البيتكوين 2022" الترويج لمزرعة تعدين البيتكوين الخضراء التابعة لشركة "FTFT Paraguay"، إذ تتسم المزرعة بمزاولة أنشطتها بانبعاثات كربونية صفرية بفضل استخدام الطاقة الكهرومائية بنسبة 100٪ لتوفير خدمات التعدين. يضمن الإمداد بالطاقة الخضراء غير المحدودة الاستمرارية اللازمة للعمليات. كما تقدّم دولة باراغواي دعمًا حكوميًا مناسبًا لتعدين العملات المشفرة، مع إتاحة كاملة لخبراء تعدين العملات الرقمية، كما تتميز الدولة بأن لديها هيكل ضريبي من أقل هياكل ضريبة الدخل في أمريكا اللاتينية.

سيشهد الحدث أيضًا إعلان شركة "فيوتشر فينتك جروب" (المدرجة في بورصة ناسداك باسم: "FTFT") عن مشروعها الجديد في أوهايو، هذا المشروع الذي يتضمن بناء مزرعة تعدين للعملات

المشفرة في مرحلته الأولى بقوة معالجة تبلغ 50 ميجاوات، وفي حال نجاح المرحلة الأولى يمكن زيادة سعة المشروع الإجمالية لتبلغ 300 ميجاوات. بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى لمنشأة التعدين ذات قدرة 50 ميجاوات، سيُنشر حوالي 12,000 جهاز "S19" للتعدين (Antminers)، مع توفير قدرات تجزئة تقارب 1.3 إكساهاش/ثانية. يحظى المشروع بإدارة محترفة من فريق من المهندسين ذوي الخبرة وموظفي الصيانة ذوي الكفاءة. كما نجح المشروع في إقامة علاقات مع العديد من بورصات العملات المشفرة والمستثمرين والشركات التقنية.

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معلومات حول "FTFT Capital"

شركة "FTFT Capital" للاستثمارات المحدودة هي شركة استثمار في "البلوكتشين" تابعة لشركة "فيوتشر فينتك جروب". (المدرجة في بورصة ناسداك باسم: "FTFT") التي تأسست في نيويورك ومقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة. تسعى الشركة القابضة للتقنية المالية إلى تعزيز الاستثمار في العديد من الشركات التابعة في مجال التقنية المالية من خلال تقديم تقنيات غير تقليدية والخبرات اللازمة لدفع عمليتي الابتكار والنمو في أنظمة الدفع الرقمي.

معلومات عن "فيوتشر فينتك جروب". شركة "فيوتشر فينتك جروب" (المدرجة في بورصة ناسداك باسم: FTFT) هي شركة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية في البلوكتشين تأسست في ولاية فلوريدا، وهي أيضًا مقدّم خدمة في مجال التقنية المالية. تشمل عمليات الشركة منصة "تشين كلاود مول" القائمة على "البلوكتشين" للتسوّق عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تمويل سلاسل التوريد وخدماتها. تعمل الشركة أيضًا على تطوير تقنية التجارة الإلكترونية القائمة على "البلوكتشين" وتعدين العملات المشفرة وتقنية الخدمات المالية.