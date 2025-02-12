عمّان، الأردن: أعلنت أكاديمية "جورامكو"، الذراع التعليمية للشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، والتي تعد بدورها الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توقيعها لاتفاقية شراكة استراتيجية جمعتها مع شركة FSTC-أوروبا، المتخصصة في توفير برامج تدريب الطيران ، والمعتمدة من وكال سلامة الطيران الأوروبية EASA، وذلك بهدف إطلاق مجموعة جديدة من برامج التدريب المخصصة للأكاديمية.

و بموجب هذه الاتفاقية، ستبدأ أكاديمية جورامكو في تقديم برامج تدريبية متخصصة طورتها شركة FSTC-أوروبا ، والتي تتضمن الحصول على التدريب العملي الميداني، إضافة للاستفادة من دورات تدريبية متقدمة من فئة Type Rating تمنح الطيارين شهادة تؤهلهم لقيادة أنواع معينة من الطائرات مثل بوينغ 737 وإيرباص A320.

وتعكس هذه الشراكة الحصرية مدى الالتزام الراسخ لدى أكاديمية جورامكو تجاه تقديم أفضل وأرقى البرامج التدريبية معايير عالمية، معززة مكانتها كمركز رائد في التدريب والتعليم في قطاع الطيران ومجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية على مستوى المنطقة.

وفي سياق متصل، فإن هذه الشراكة تؤكد على التزام كل من "جورامكو" وأكاديمية "جورامكو" بتطبيق أعلى المعايير في كل ما تقومان به وتقدمانه، وعلى عملهما وفقاً لرؤية تقوم على الجودة والتميز والذي يندرج تحت كل من هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (JCARC)، والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA-145/147) وغيرها الكثير. وفي مقابل ذلك، فإن شركة FSTC-أوروبا تتمتع أيضاً باعتمادات من قبل كل من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) وهيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (JCARC)، فضلاً عن ترخيص وشهادة هيئة الطيران المدني اليونانية لاعتماد مراك التدريب على صيانة الطائرات (HCAA 147).

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "يسعدنا التعاون مع شركة FSTC-أوروبا والاستفادة من خبراتها الواسعة في مجال تدريب الطيران لتعزيز برامجنا التدريبية في شراكة تعكس التزامنا المستمر بدعم التميز في القطاع والمساهمة في تطوير الجيل القادم من المتخصصين في هذا المجال."

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة FSTC-أوروبا، كوستاس كاتسيكياس: "إنه لشرف عظيم لشركة FSTC-أوروبا أن يتم اختيارها للشراكة مع عملاق في قطاع لطيران مثل جورامكو. ومع خبرتنا الممتدة لسنوات في تدريبات Engineer Type Rating ، نحن متحمسون لدعم جورامكو في تحقيق أهدافها المثلى، ملتزمين برفع مستوى احترافية أخصائيي قطاع الطيران المستقبليين".

نبذة عن شركة "جورامكو":

تعد الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، واحدة من الشركات الرائدة التي تقود مسيرة مهنية حافلة مع أكثر من 6 عقود من الخبرة في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتي تخدم قاعدة واسعة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وجنوب آسيا، وأفريقيا، فضلاً عن بلدان رابطة الدول المستقلة. وتقدم الشركة خدماتها التي تتراوح ما بين الصيانة والإصلاح والتجديد لطائرات العملاء من طرازات مختلفة تشمل طائرات إيرباص، وبوينغ، وإمبراير. وتمتلك "جورامكو" موقعاً استراتيجياً في المنطقة الجمركية الحرة في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وتعمل الشركة من مقرها وعبر منشآتها التي تضم 5 هناجر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 22 طائرة مع خطط للتوسعة قيد التنفيذ حالياً. هذا وتعتبر شركة "جورامكو" واحدة من الشركات المرخصة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، وإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، فضلاً عن هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن (JCARC). ولمعرفة المزيد حول أكاديمية "جورامكو" والبرنامج التدريبي وآلية الانضمام إليه، يرجى زيارة الرابط التالي، أو زيارة أي من قنوات الأكاديمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

نبذة عن شركة "FSTC-أوروبا":

FSTC-أوروبا هي منظمة تدريب طيران معتمدة بموجب لوائح EASA، والتي تم إنشاؤها في عام 2014 من قبل الكابتن كوستاس كاتسيكياس وفريقه. وقد أنتجت خبرته الواسعة في مجال الطيران جنبا إلى جنب مع الرؤية والشغف لإنشاء منظمة تدريب عالية المستوى، فريقا ماهرا من الخبراء لوضع حجر الأساس لمنظمة FSTC-أوروبا. حيث تتخصص FSTC-أوروبا في تدريب طواقم الطيران وطواقم الضيافة ومهندسي صيانة الطائرات، إضافة لتدريب Ab-Initio لكل من الطائرات والمروحيات، وتدريبات ال Type Ratings والعديد من دورات منظمة الطيران المدني الدولي.

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