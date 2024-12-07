أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: قامت سلطة تنظيم الخدمات المالية، السلطة المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، بإطلاق إطار تنظيمي لإصدار العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعمالات الورقية (FRTs) في أبوظبي العالمي(ADGM) ، موسعةً مجموعة الأصول الرقمية التي يمكن تقديمها في بيئة منظمة. وتم إقرار هذا الإطار بعد مشاورات واسعة مع القطاع واستناداً إلى الملاحظات الواردة على الورقة التشاورية رقم 7 لسنة 2024.

يقدم الإطار عدة مكونات رئيسية تضع معايير قوية لمُصدّري العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعمالات الورقية (FRTs) لضمان الاستقرار المالي وحماية المستثمرين:

الأصول الاحتياطية - تقليل مخاطر تقلب قيمة العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعمالات الورقية (FRTs) من خلال وضع متطلبات صارمة على مكونات الأصول الاحتياطية.

- تقليل مخاطر تقلب قيمة العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعمالات الورقية (FRTs) من خلال وضع متطلبات صارمة على مكونات الأصول الاحتياطية. الحوكمة والنزاهة - تنفيذ التزامات الفحص الدوري المستقل واختبارات الضغط.

- تنفيذ التزامات الفحص الدوري المستقل واختبارات الضغط. شفافية الإفصاح - وضع متطلبات للأوراق البيضاء التفصيلية والإفصاحات المستمرة التي تغطي الجوانب التشغيلية والمخاطر وحقوق حاملي العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعمالات الورقية(FRTs).

وضع متطلبات للأوراق البيضاء التفصيلية والإفصاحات المستمرة التي تغطي الجوانب التشغيلية والمخاطر وحقوق حاملي العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعمالات الورقية(FRTs). الضمانات الاحترازية - وضع متطلبات واضحة لكفاية رأس المال وفرض قيود على الأنشطة التجارية.

- وضع متطلبات واضحة لكفاية رأس المال وفرض قيود على الأنشطة التجارية. حقوق الاسترداد - ضمان حقوق حاملي العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعمالات الورقية ((FRTs في استردادها بالقيمة الاسمية ضمن أطُر زمنية محددة.

يجعل الإطار إصدار العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعمالات الورقية (FRTs) نشاطًا منظمًا مميزًا ضمن النظام الشامل لتنظيم الخدمات المالية لدى أبوظبي العالمي وقد تم تصميمه ليكون متناسبًا مع المخاطر، مع ضمان أن يعمل مصدرو FRTs بطريقة آمنة ورشيدة. وحيث يضع هذا النهج المتوازن، الذي تم تطويره بناءً على المعايير الدولية وأفضل الممارسات، أبوظبي العالمي في طليعة الابتكار المالي.

وأفاد السيد إيمانويل جيفناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية، في أبوظبي العالمي (ADGM): "يمثل إطار العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعمالات الورقية (FRTs) محطة هامة في تطوّر أبوظبي العالمي (ADGM) كمركز مالي دولي تقدّمي. من خلال مشاورات واسعة مع الأطراف المعنية في القطاع، قمنا بإنشاء نظام يوازن بين الابتكار والرقابة التنظيمية القوية. حيث يوفر هذا الإطار وضوحًا تنظيميًا يلبّي احتياجات المشاركين في القطاع، مع الحفاظ على معايير عالية للاستقرار المالي وحماية المستثمرين. نعتقد أن هذا يضع أبوظبي العالمي كوجهة رئيسية للإصدار المسؤول للعملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعمالات الورقية (FRTs) ، ويُظهر التزامنا بتعزيز الابتكار المسؤول في الخدمات المالية".

يمكن الاطلاع على الوثيقة الكاملة للإطار التنظيمي عبر الروابط التالية:

أنظمة سلطة تنظيم الخدمات المالية والرسوم (العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعمالات الورقية)

قواعد سلطة تنظيم الخدمات المالية (العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعمالات الورقية)

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر بيئة عمل متطورة وشاملة للمؤسسات المالية وغير المالية العالمية، تساعد على النمو وتمتاز بالمرونة وتبعث نحو التفاؤل.

ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن” و"إنستجرام" :@ADGM و X : @adglobalmarket

للتواصل من قبل المؤسسات الإعلامية:

البريد الالكتروني: media@adgm.com

-انتهى-

#بياناتشركات