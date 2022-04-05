المجحم: الاتفاقية تأتي استمراراً لاستيراتيجية البنك نحو ريادة مستقبل القطاع المالي والتكنولوجيا المالية في الكويت

اعلن بنك بوبيان عن توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع شركة FRM Tech بهدف تطوير خدمات البنك التكنولوجية المعروفة ب e-KYC ( اعرف عميلك) الرقمية تماشيًا مع رؤية البنك وخططه الهادفة إلى تشجيع الابتكار وتطوير الخدمات في مجال التكنولوجيا المالية.

وقال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة و الخدمات المصرفية الشخصية بالوكالة في بنك بوبيان عبدالله المجحم تعليقاً على هذه الاتفاقية " لقد شهدت السنوات الأخيرة نمواً هائلاً في خدمات التكنولوجيا المالية FINTECH والتي تضم كم هائل من الفرص الاستثمارية ، فما تقدمه التكنولوجيا المالية من خدمات مميزة لجميع فئات العملاء، وابتعادها عن النماذج المصرفية التقليدية المماثلة يُعد تجربة مُطورة سريعة وسهلة الاستخدام من خلال تطبيقات عبر الاجهزة الذكية"

وأضاف ان تعاوننا مع شركة FRM Tech لتطوير خدمات حلول خدمة "أعرف عميلك" بصورة رقمية جاءت كخطوة جديدة من إيماننا في إدارة بنك بوبيان بأهمية تطوير ودعم خدمات القطاع المالي ، ان بنك بوبيان منذ اللحظة الاولى وتماشياً مع توجهات بنك الكويت المركزي نحو رقمنة الخدمات كان قد أولى اهتماماً كبيراً نحو تطبيق التكنولوجيا المالية في لتطوير بيئة خدماته لاسيما في مجال التكنولوجيا المالية.

وأكد المجحم حرص بوبيان على دعم الشركات الناشئة لاسيما في مجال الخدمات الرقمية ، وخير مثال على ذلك هو دعمنا منذ البداية لشركة FRM Tech الامر الذي أهلها للانضمام إلى برنامج CBK Sandbox تحت رعاية بنك الكويت المركزي لتصبح مُؤهلة للالتحاق للعمل بالسوق كخطوة تؤكد التزام البنوك بدعم الشركات المحلية والنظام البيئي التكنولوجي.

وبالنسبة لعملية اعرف عميلك ( e-KYC) أوضح المجحم انها عملية غير ورقية تتم عن بُعد وتقلل من التكاليف والمخاطر والوقت المستغرق لاتمام الخطوات المتعلقة بالتحقق من هوية العميل عند التعامل معه بصورة مستمرة حيث يتضمن إجراء اعرف عميلك إلكترونيًا التقاط المعلومات من وثائق التعريف، واستخراج البيانات الرقمية استخدام الهويات الرقمية المعتمدة والتعرف على الوجه للتحقق من الهوية عبر الإنترنت.

ونوه ان التعاون الطرفين سيعود بالفائدة على الشركات الناشئة في دولة الكويت والتى حتماً سوف تستفيد من هذه الشراكة بما يسرع من وتيرة أعمالها وأنشطتها في مجال التكنولوجيا المالية مما يمنح البنك القدرة لتيسير سرعة التواصل و خدمة عملاء البنك, و تقديم خدمة أفضل متطلبات أقل.

** مضمون الاتفاقية

قال المجحم ان سعي بنك بوبيان المتواصل لتطوير اساسيات خدماته المالية وتقديم القنوات الرقمية التي من شأنها تعزيز تجربة مصرفية فريدة للعميل، وهو ما يتماشى مع اتفاقية تعاوننا مع شركة FRM Tech لتطوير مشروع e-KYC الذي يقدم خدمة هوية مالية موحدة للأفراد والشركات، من خلاله يُمكن للبنك من الحصول رقميًا على معلومات KYC المطلوبة ، مما يضع حجر الأساس للوصول بسهولة إلى الخدمات المالية عن بُعد وبأمان وبشكل رقمي.

وأضاف "منذ بدايات اتساع وتيرة الخدمات التكنولوجية الرقمية والتطورات المتسارعة بالكويت والمنطقة ككل كان بنك بوبيان من أوائل المؤسسات الداعمة لترسيخ هذا التوجه والاستثمار في الخدمات الرقمية بجانب توعية المجتمع بمدى أهمية إدخال التكنولوجيا الحديثة في جميع المعاملات اليومية وذلك لتحفيز بيئة الاعمال ودعم المشاريع و المبادرات الكويتية والشركات الناشئة المتطلعة للخدمات المصرفية الرقمية".

** تعليمات بنك الكويت المركزي

وأشار المجحم الى أن بنك الكويت المركزي كان أصدر تعليماته للمؤسسات المالية الى ضرورة تعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتمكين القطاع المصرفي والمالي الرقمي الكويتي بجانب رؤيته نحو توفير بيئة عمل حيوية للعمل المصرفي الرقمي والتقنيات المالية تقوم على تبني نهج واسلوب حديث يُشجع على الابتكار لتقديم تجربة غير مسبوقة لعملاء القطاع من خلال التقنيات المالية (Fintech).

ونوه الى اهتمام المركزي بالمؤسسات المصرفية الرقمية و حرصه على دعم وتمكين شركات التقنيات المالية الحديثة وإيجاد بيئة تشجع الخدمات المالية الرقمية وتدعم تطورها من خلال إطار عمل معزز لترخيص وعمل شركات التقنيات المالية في مجال خدمات الدفع والتمويل والعمليات والبنية التحتية، بهدف تعزيز التكامل بين البنوك وشركات التقنيات المالية لإيجاد بيئة تشجع الخدمات المالية الرقمية وتدعم تطورها.

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